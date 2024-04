Hokejový brankář a vítěz Stanley Cupu Francouz ve 33 letech ukončil kariéru

Hokejový brankář Pavel Francouz se rozhodl ve 33 letech ukončit kariéru. Vítěz Stanleyova poháru z roku 2022 s Coloradem v této sezoně ze zdravotních důvodů nechytal. Účastník čtyř světových šampionátů a olympijských her 2018 v Pchjongčchangu, který před devíti lety pomohl Litvínovu k extraligovému titulu, to oznámil na dnešní tiskové konferenci v Praze.

"Všichni asi tušíme, proč jsme se tady dnes sešli. Chtěl bych oficiálně oznámit konec aktivní gólmanské kariéry. Je to něco, k čemuž jsem poslední rok směřoval. Je to nepříjemná, smutná záležitost, ale spíše se na to snažím koukat tak, že něco končí a něco nového začíná. Doufám, že mám ještě před sebou dlouhý život a spoustu radostí," řekl Francouz.

Při pohledu na krátké video s průřezem jeho kariéry si prý uvědomil, jak rychle vše uteklo. "Pamatuji si přesně na hráče, veterány v týmu Plzně, kde jsem v osmnácti letech začínal, jak mi říkali, abych si vážil každé sezony, každého play off, protože kariéra rychle uteče. A najednou je to tady a končím. Byla to zábava. Někdy to bylo těžké, ale byly to úžasné časy a jsem vděčný sportu lední hokej za úžasné zážitky," uvedl odchovanec plzeňského hokeje.

Že se blíží konec kariéry, si Francouz uvědomil již loni v létě, kdy při přípravě na další sezonu zjistil, že mu zdravotní problémy nedovolují se ideálně připravit.

"Nebylo to těžké rozhodování. Tělo vlastně rozhodlo za mě. Nejtěžší bylo možná poprvé v kariéře ho poslechnout a nezavřít mu pusu nějakým práškem na bolest. Tělo mi dalo několik šancí dostat se až k vrcholu, za což jsem mu vděčný. Zároveň jsem si uvědomil, že už to nemůžu dál pokoušet. Mám před sebou ještě normální život. Chci být aktivní sportovec s kamarády, s dcerou," řekl Francouz.

V zámoří působil od roku 2018, dvě sezony mu ale výrazně poznamenaly zdravotní problémy. Do ročníku 2020/21 nezasáhl kvůli operacím kyčle. V další sezoně Avalanche pomohl k triumfu v play off. Francouzova bilance v NHL se tak zastavila v základní části na 73 zápasech, ve 44 z nich pomohl Coloradu k výhře. V play off zasáhl do 13 utkání a slavil s Avalanche osm vítězství.

"Vrcholem kariéry bylo logicky vítězství ve Stanley Cupu, to je něco, co bych si jako dítě nedokázal ani představit. Zisk Masarykova poháru s Litvínovem byla pohádka. Bylo to skvělé, byli jsme trošku podceňovaný tým. Vzpomínám ale na spoustu momentů," řekl Francouz a poukázal na své starty v reprezentačních týmech všech kategorií. Jen litoval, že v národní týmu nezískal na žádné akci medaili.

Francouz už teď myslí na další životní výzvy. Chce se věnovat rodině a malé dceři. Rád by spolupracoval s Coloradem a na blížícím se mistrovství světa v Praze bude jedním z expertů České televize ve studiu. "Chtěl jsem na domácím šampionátu působit jako hráč, to bohužel není možné. Atmosféru si tak užiju alespoň takhle z druhé strany, " dodal Francouz, který v extralize chytal za Plzeň, Třinec a Litvínov. Před NHL působil i v KHL, tři sezony strávil v Čeljabinsku.