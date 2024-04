Třinec zvládl další vypjaté drama. Porazil Pardubice a přiblížil se titulu

Dva góly slovenského útočníka Libora Hudáčka pomohly hokejistům Třince k druhé výhře ve finále play off extraligy nad Pardubicemi.

Oceláři zvítězili na domácím ledě 4:3 a v sérii na čtyři výhry vedou 2:1. Gól a asistenci si připsal Andrej Nestrašil, na straně Dynama měl stejnou bilanci Lukáš Radil. Finálová série pokračuje v neděli opět v Třinci, který usiluje o pátý titul za sebou.

V sestavě domácích chyběl zraněný obránce Marinčin, hosté nastoupili bez útočníka Pánika. Ten doplatil na fauly v předešlých finálových zápasech a šanci místo něj dostal Říčka.

Stejně jako v minulých duelech byli střelecky aktivnější hráči Dynama, výraznější šance si ale vytvářeli Oceláři. Již ve druhé minutě mohl otevřít skóre Nestrašil, Will byl ale připravený. Při pardubické přesilovce a chybné rozehrávce hostů se dostal do samostatného nájezdu Hrehorčák, nezakončil však ideálně.

V 11. minutě již Třinec vedl, Daňovu přihrávku si do branky srazil Hájek. Hosté ale rychle odpověděli, když po ukázkové kombinaci zakončil o dvě minuty později do odkryté branky Radil. Poté fauloval jeho spoluhráč Zohorna a Hudáček rychle využitou přesilovou hrou vrátil Slezanům vedení.

Na začátku druhé části se do slibné příležitosti dostal Vrána. Vedení Ocelářů zvýšil až ve 24. minutě Hudáček, jenž se trefil od modré čáry a dal šestý gól v play off.

Dynamo zareagovalo na dvoubrankové manko zvýšenou aktivitou a Kacetl byl v permanenci. Sedlák, Zohorona ani Adam Musil ho však nepřekonali, Košťálek trefil tyč. V 37. minutě už se hosté prosadili, když z rychlého protiútoku snížil Mandát.

Přidat klid na třinecké hokejky mohl v úvodu třetí třetiny Daňo, Willa ale podruhé nepřekonal. Na druhé straně se do slibné pozice prodral Košťálek, ani on se mezi střelce nezapsal. Z brejku zahrozil Nestrašil a po dalším pardubickém zaváhání v rozehrávce si málem srazil puk do branky Vála.

Třinec se přece jen čtvrté trefy dočkal, když se v 57. minutě prosadil z dalšího brejku Nestrašil. Východočeši odvolali Willa a Adam Musil v power play snížil, vyrovnat se ale hostům nepovedlo.

Finále play off hokejové extraligy - 3. zápas:

HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 11. Daňo (L. Hudáček, Šenkeřík), 16. L. Hudáček (Kundrátek, P. Vrána), 24. L. Hudáček (Nestrašil), 57. Nestrašil (D. Voženílek) - 13. Radil (T. Zohorna, Čerešňák), 37. Mandát (T. Zohorna, Will), 59. A. Musil (Radil). Rozhodčí: Hribik, Květoň - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 2:2. Využití: 1:0. Diváci: 5400 (vyprodáno). Stav série: 2:1.

Třinec: Kacetl - Adámek, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Polášek, Šenkeřík - Hrehorčák, Čacho, Dravecký - Nestrašil, Helewka, D. Voženílek - L. Hudáček, Cienciala, Daňo - Kurovský, P. Vrána, M. Roman. Trenér: Moták.

Pardubice: Will - Čerešňák, D. Musil, Košťálek, Dvořák, Hájek, Vála - Hyka, Sedlák, M. Kaut - Radil, T. Zohorna, R. Kousal - Paulovič, A. Musil, Říčka - Vondráček, Poulíček, Mandát . Trenér: Zadina.