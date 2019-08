"Rozhodčí jen přihlíželi." Číňané mají ostudu, surově ztloukli hokejisty Hongkongu

před 5 hodinami

Hokejové utkání juniorů před prázdnými tribunami nečekaně způsobilo mezinárodní pozdvižení. Na vině jsou hráči čínského Šen-čenu, kteří ve středečním utkání zřejmě neunesli vysokou porážku a minutu před finálním hvizdem začali bušit do soupeřů z Hongkongu.

K incidentu došlo ve městě Čcheng-te, jednom z hostitelských míst Čínských her mládeže. V různých sportech zde soupeří mladíci do 19 let.

Hokejový turnaj přinesl ve středu ostudu. Junioři Šen-čenu za nepříznivého stavu 2:11 proti Hongkongu proměnili ledovou plochu v bojiště a své protivníky, kteří kladli minimální odpor, začali mlátit pěstmi. Došlo i k souboji dva na jednoho.

Video, které natočil někdo z hloučku přihlížejících, se následně začalo šířit médii:

China ice hockey team attacks #HongKong ice hockey team in Beijing.

WTF?

中国冰球队殴打香港冰球队,事发地北京?有人有详情么?

pic.twitter.com/IhWacdCK45 — 巴丢草 Badiucao (@badiucao) August 1, 2019

"Přestaňte!" křičely ženské hlasy za plexisklem. Zpočátku však marně. Rozhodčí do "rvaček" zasahovali nesměle. Zpravidla se odhodlali, až když hráči spadli na led.

Hongkongská asociace ledního hokeje den nato uvedla, že tři junioři Šen-čenu dostali od organizátorů roční suspendaci.

Divoký závěr duelu naštval trenéra vítězů, jenž podle hongkongského serveru HK01 prohlásil: "Rozhodčí nám nepomohli, jen stáli a přihlíželi. My jsme se celý turnaj snažili hrát čistě, ale takhle to v kontinentální Číně asi nefunguje. Prostě podpásovka, nečistá hra, nesportovní chování. Nevím, jak jinak bych to okomentoval."

Čínská strana má za to, že nešlo o hromadné napadení, nýbrž "potyčky v rámci hry". Podle hongkongského deníku South China Morning Post však ujistila, že nic podobného už se nebude opakovat.

Incident vyvolal značnou pozornost i kvůli rostoucímu napětí mezi Čínskou lidovou republikou a Hongkongem, který v asijské velmoci patří mezi zvláštní správní oblasti. Díky tomu má jistou míru autonomie, o níž nechce přijít.

Před pár měsíci proto vyvolal nevoli návrh sporného zákona, jež by umožnil vydávání trestně stíhaných osob do různých zemí včetně pevninské Číny, kde vládne komunistická strana. Na riziko nespravedlivých procesů reagovali hongkongští občané mohutnými protesty, které navzdory tvrdým zásahům policie ještě neskončily a částečně přerostly ve volání po větší demokracii.

Co se týče hokeje, Hongkong má samostatnou reprezentaci, která v žebříčku IIHF drží 46. místo. Čína je 32. a před domácí olympiádou 2022 usiluje o co největší posun vpřed.