Lauko má poškozené vazy, na MS končí. Češi nechtějí trest pro Sokolova

Zraněný hokejista Jakub Lauko už do juniorského MS v Ostravě nezasáhne. Vyšetření jednoho z lídrů domácího týmu odhalilo poškození kolenních vazů.

Útočník Providence se zranil hned v úvodu čtvrtečního zápasu s Ruskem po střetu s Jegorem Sokolovem a Dmitrijem Voronkovem.

"Jakub podstoupil vyšetření magnetickou rezonancí, které ukázalo poškození postranního vazu v koleni. Jeho další účast na mistrovství světa je vyloučená," řekl trenér Václav Varaďa novinářům po dnešním tréninku.

Lauko podle všeho tým opustí a odletí zpět do zámoří. "Asi by tady rád zůstal a i my bychom byli rádi, kdyby to tak bylo. Ale předpokládáme, že organizace Boston Bruins bude chtít, aby se co nejdříve dostavil na další vyšetření a léčbu, která ho čeká, do Ameriky," uvedl Varaďa.

Rozhodčí zákrok na Lauka neoznačili za faul a ani Sokolov žádnou vinu za zranění protihráče necítil.

"Myslím si, že to byla trochu shoda náhod a nešťastná situace. Od Sokolova došlo jako kdyby k podražení ze strany, Jakub ztratil rovnováhu, malinko škobrtnul a padal. Druhý hráč, který ho dojížděl, se jen následně snažil hrát do těla," popsal Varaďa zákrok ze svého pohledu.

Češi nejspíš nebudou usilovat o Sokolovovo dodatečné potrestání. "Je to hrozně těžké posoudit, od toho jsou na ledě rozhodčí. Nás hlavně mrzí ztráta Jakuba pro další průběh mistrovství," řekl Varaďa, jehož tým se ve čtvrtek s Laukovou absencí dokázal vyrovnat a obhájce bronzových medailí porazil 4:3.

Zda Lauka nahradí Karel Plášek, nebo Vojtěch Střondala, kteří čekají na dopsání na soupisku, Varaďa neprozradil. "Budeme to řešit během odpoledne a večer se to hráči dozví na týmové poradě," uvedl kouč.

"Počítali jsme, že Jakub dostane velkou roli, a to, že se zraní v prvním střídání, je pro nás nepříjemnost. Turnaj tím ale nekončí. Věřím, že hráč, který bude dopsaný místo něj, odvede v dalším zápase vše, co v něm je," dodal Varaďa.

Další utkání čeká domácí výběr v sobotu, kdy se utká s Německem. Ve skupině mají Varaďovi svěřenci ještě Kanadu a finalisty minulého MS ze Spojených států.