Vejvoda vytvořil ve Švédsku českou kolonii. Za Lidingö válí synové Tona či Marhy

Početnou českou kolonii má hokejový trenér Otakar Vejvoda v týmu Lidingö Vikings v nejvyšší švédské soutěži staršího dorostu. Mistr světa z roku 1996 přivedl v této sezoně do týmu už desátého krajana, mezi nimi i syny bývalých reprezentantů Petra Tona či Josefa Marhy.

Vejvoda, který se ve Švédsku usadil od svého působení v AIK Stockholm od roku 1996, si v Česku začal vybírat kandidáty na angažmá, protože v Lidingö chyběl dostatek hráčů narozených v letech 2002 a 2003.

"Švédští kluci věděli od začátku, že nějací Češi přijdou, a těšili se na ně. Naše práce z toho byla udělat mužstvo, aby se nevytvořily nějaké skupinky české a švédské. Kabina funguje dobře. Kluci jsou tady hodně sociální a mužstvo je to taková prodloužená rodina," řekl Vejvoda novinářům.

Barvy týmu Lidingö do 18 let v této sezoně už hájili brankář Josef Němeček, obránci Jakub Hamšík, Štěpán Králik, Adam Nedelka, Filip Šindelek a útočníci Petr Ton, Jakub Altrichter, syn bývalého gólmana Martina Altrichtra, Jakub Zajíček a Šimon Marha, který nedávno odešel do juniorky Ambri-Piotty. Nově s týmem trénuje další útočník Adam Dvořák, jehož otec Michal hrál extraligu v Karlových Varech či Plzni.

V pátek se šestice z nich aktuálně přítomná ve Stockholmu přišla i s trenéry podívat na trénink české reprezentace při Švédských hrách v hale Globen. "Já jsem poprosil (generálního manažera české reprezentace) Petra Nedvěda, jestli by sem kluky nemohl vzít. Jsou to uzavřené tréninky, kam můžou jen hráči a novináři. Možná, že nikdo z nich ještě předtím nebyl v Globenu," uvedl Vejvoda.

Pro české mladíky to byl zážitek. "Člověk se chce tady ve Švédsku posunut co nejdál. Ještě když teď tady vidí národní tým…" prohlásil Hamšík, který působil v Lidingö jako jediný ze současné party i v minulé sezoně. Byli tam s ním i gólman Hugo Haas a útočník Michal Částek, česky jim mohl poradit a se vším pomoci Vejvodův syn Alexander Källgren, rodák ze Stockholmu. Všichni tři už ale přešli do juniorských týmů.

V kabině Lidingö je oficiální řečí mixu švédských a českých hráčů angličtina. "Trenéři chtějí, abychom mluvili anglicky i my mezi sebou, aby nám ostatní kluci rozuměli, o čem se bavíme. Chodíme tady na švédštinu, nějaké fráze umím, ale spíš je lepší angličtina," doplnil Hamšík.

Mají ale výhodu, že jim různé detaily může Vejvoda vysvětlit v mateřském jazyce. "Když byl David Pastrňák v Södertälje, tak ho trénoval můj bývalý kapitán z Botkyrky Peter Danielsson. Říkal, že je výborný, ale že by mu potřebovali pomoct s nějakými systémovými věcmi a v angličtině to nešlo. Já jsem mu měl jet překládat, ale bohužel jsem toho měl tehdy moc ve škole," nastínil Vejvoda, že to mají jeho čeští svěřenci na startu své první zahraniční mise snadnější.

"Ze začátku bylo trošku těžší si na to zvyknout, ale po čase už to bylo dobré a všechno je v pohodě. S tátou si volám hodně často. Říká, ať si to tady užívám, že to dělám pro hokej. A ať nejsem smutný, když se mi nevydaří nějaký zápas," popsal své pocity z první zahraniční štace Ton. Jeho otec, současný sportovní ředitel Sparty, za ním byl v sezoně už jednou na návštěvě a brzy se chystá na další.

"Žijeme tady v bytech blízko u sebe. Vaříme si, pereme si. Je to něco jako na internátu. Tréninky jsou většinou navečer, švédští kluci chodí tak do čtyř do školy. My si dopoledne děláme věci do české školy, studujeme dálkově a jezdíme do Čech na zkoušky. Tady chodíme na hodiny švédštiny," nastínil denní program Hamšík.

K ideálnímu jídelníčku dostali v klubu průpravu. "Máme přednášky o stravě. Máme jednu paní, která to studovala a dělá to pro hráče NHL. Víme, že to kluci neudělají všechno dobře. Ale je to pomůcka," prohlásil Vejvoda. "Snažíme se to držet podle výživové poradkyně. Jíme maso, hodně zeleniny, těstoviny nebo rýži," doplnil Hamšík.

České talentované mladíky může motivovat i cesta kanonýra Pastrňáka z Bostonu či Jakuba Vrány z Washingtonu, kteří se vydali v podobném věku do Švédska a nyní září v NHL. "Je to možné, že je Švédsko v kurzu docela vysoko. Ale hráč může být dobrý v Čechách i tady. Je rok 2020, kluci mají možnost jít do zahraničí. Někdo to chce, někdo je spíš doma. Doufejme, že sem jdou hlavně kvůli hokeji, ale i to je takové dobrodružství," řekl Vejvoda.

"Otakar nám dává hodně prostoru na ledě. Nejsme tady v lize úplně největší klub. Ti nejlepší kluci odcházejí do těch větších. Češi tady dostávají prostor se ukázat. Je velký rozdíl mezi českým a švédským hokejem. Jsem tady druhý rok, poznal jsem hodně kluků, co jsou tady v reprezentacích, a hodně jsem se naučil v hokeji i mimo něj," dodal Hamšík.