V ráji kartiček. Svatý grál jsou kousky s výstrojí, říká majitel tří tisícovek Hašků

Ministerstvo zahraničí zahájilo kampaň na podporu ekonoma a prezidenta Hospodářské komory ČR Vladimíra Dlouhého do čela Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Svou kampaň rozjíždí také sám Dlouhý. Napsaly to dnes Lidové noviny (LN). Generální tajemník OECD Ángel Gurría půjde příští rok do starobního důchodu. O tom, že do čela organizace navrhne svého kandidáta, česká vláda rozhodla na začátku března.

"Na podpoře Vladimíra Dlouhého začalo ministerstvo zahraničních věcí pracovat a v současnosti je vše v přípravné fázi," uvedla pro LN mluvčí ministerstva Mariana Wernerová. Cílem Dlouhého v jeho kampani jsou podle deníku zřejmě Maďarsko, Polsko a Slovensko, s nimiž Česko tvoří takzvanou visegrádskou čtyřku.