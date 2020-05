Žádná plácaná, ale skutečný hokej. Univerzitní liga v televizi předčila ligové sporty

Umožnit hráčům propojení vysoké školy s hokejem na úrovni, jež nemusí znamenat konec kariéry. S tímto primárním cílem vloni v létě vznikala nová česká univerzitní liga a během první sezony si získala velmi solidní pozornost. Na otázky Aktuálně.cz odpovídá jedna z hlavních tváří soutěže Vilém Franěk, zároveň zakladatel týmu Akademici Plzeň a absolvent Lékařské fakulty UK.

Jak jste byli spokojení s první sezonou Univerzitní ligy ledního hokeje (ULLH) v Česku, byť nebyla kvůli pandemii odehrána kompletně?

Spokojenost byla velká. Měli jsme spoustu organizačních úkolů, bylo třeba zajistit, aby všechno probíhalo, jak by mělo, a abychom uspokojili všechny partnerské strany, které se nově připojily. Dosud jsme se starali pouze o vlastní týmy, kdežto teď jsme si vzali organizační roli na sebe. Ohlasy máme dobré.

Proč jste se rozhodli odstoupit od mezinárodní Evropské univerzitní hokejové ligy (EUHL), která funguje už od roku 2013?

S Plzní jsme tam byli pět let, ostatní české týmy různě dlouho. Po každé sezoně jsme si vyhodnocovali, co se dá vylepšit, kudy se dá ještě jít, ale nikdy to nebylo vyslyšeno. Proto když se naskytla možnost založit si vlastní ligu a dohodli jsme se, nebylo na co čekat.

Management EUHL v čele s bývalým obráncem Ľubomírem Sekerášem ztratil původní energii? Nebo v čem byl problém?

Je to složité, mají těžkou pozici. Když v tomto ohledu nemáte ani pořádně zvládnutou vlastní zemi, je náročné organizovat soutěž rovnou na úrovni celé Evropy. Nejde to, musí se jít krůček po krůčku. V Česku teď máme za sebou partnery, které jsme nikdy neměli, a stejně poznáváme, jak složité to je. V EUHL energii asi pořád mají, ale je to zkrátka obrovský a neudržitelný projekt.

Karlova univerzita se rozdělila na dva týmy, přičemž jeden zůstal v EUHL a nový se zapojil do ULLH. Jinak hrál evropskou ligu z českých týmů v uplynulém ročníku už jen Zlín. Byla důvodem k odchodu také menší sportovní úroveň mezi týmy z Maďarska či Rumunska?

Je to dvoucestné, protože některé týmy byly dost kvalitní. Na druhou stranu neprobíhala kontrola studia a mohl tam hrát de facto každý, kdo chtěl. Tomu jsme na začátku naší ligy řekli jasné ne a kluci nám dodávají potvrzení o studiu. Tak abychom věděli, že studují i v druhé polovině ročníku, ne že se někdo jen někam přihlásil a dostal razítko. Studium je u nás na prvním místě, možná tím kvalita hokeje trochu trpí, ale i tak si myslím, že je vysoká.

Vy jste pro ULLH získali podporu svazu Českého hokeje. Jak se vám to povedlo a v čem hlavně jeho podpora spočívá?

Povedlo se to vedoucí čtyřce kluků, Filipu Malotovi, Tomáši Hlaváčovi, Ondrovi Šebkovi a Davidu Novákovi. Celé léto pracovali na tom, aby nás svaz podpořil, a když pak řekl ano, spadl nám obrovský kámen ze srdce. Svaz na sebe navázal mnoho organizačních struktur, které jsou nutné k chodu ligy. Od elektronických zápisů, přes delegaci rozhodčích, až po inspiraci ve stanovách a herních řádech. Vyšli nám v tom maximálně vstříc.

Univerzitní liga ledního hokeje 2019/20: ULLH byla předčasně ukončena kvůli pandemii koronaviru po 20 kolech základní části. Zápasy play off o Pohár Jana Palacha byly zrušeny. Konečné pořadí: 1. Engineers Prague (ČVUT, ČZU a VŠE), 2. HC Masaryk University (Masarykova univerzita v Brně), 3. Black Dogs Budweis (VŠTE v Českých Budějovicích), 4. Akademici Plzeň (Západočeská univerzita a Lékařská fakulta UK v Plzni), 5. HC Univerzita Palackého v Olomouci, 6. UK Hockey Prague (Univerzita Karlova), 7. BO Ostrava Vítkovice Steel (Vysoká škola báňská a Ostravská univerzita), 8. VUT Cavaliers Brno (VUT a Newton College v Brně). Více o ULLH na univerzitnihokej.cz.

Český hokej pomohl hlavně s tím, aby měla ULLH určitou formu?

Do značné míry je to o tom. Už jen jeho záštita a oficiální štempl hokejové organizace jsou pro nás skvělé, ale hlavně nás dokázal propojit s reálným hokejem. Když teď přijde od svazu nějaký příkaz nebo doporučení, berou to lidi v týmech jinak, než když jsme za nimi před třemi lety přišli dva studenti a něco jsme po nich chtěli.

Přistoupil svaz na to, že v českém prostředí podobná soutěž chyběla?

Ano, bez toho by to ani neschválili. Řekli si, že je to něco, co má smysl podporovat a rozvíjet. To bezpodmínečně.

Několikrát, včetně rozhovoru v hokejovém podcastu Bomby k tyči, jste zmiňoval, že mnoho hokejistů v univerzitním věku hraje až v druhé lize, tedy třetí nejvyšší soutěži, kde jejich kariéra často končí. ULLH má být pro ně novou a lepší variantou?

Už dlouho zastávám názor, že do druhé ligy se dává zbytečně hodně finanční i organizační energie. Neříkám, že by se měla druhá liga zrušit, ale zkrátka z ní nechodí každý rok deset nebo dvacet kluků nahoru. Vývojově má větší smysl univerzitní soutěž. Druhá liga tady bude vždycky, jsme hokejový národ. Ale jinak by se měla energie po extralize a první lize upínat spíše k univerzitní soutěži, odkud ještě mohou kluci později do velkého hokeje prorazit a kde je na prvním místě vzdělání.

Druhá liga je podle vás vhodná pro veterány nebo hráče, kteří se hokeji věnují vedle zaměstnání čistě na amatérské úrovni?

Ano a myslím si, že to už není žádný vývojový stupeň hokejisty, to už je prostě konečná. V první lize a extralize vidíte, že se hráči ještě někam posouvají, zato druhá liga je podle mě slepá ulička.

Přesto se v ULLH pořád najdou hráči, kteří vedle studia a univerzitní soutěže stíhají hrát i v klubech nižších lig české hokejové struktury.

To je pravda, na tom jsme se hned zpočátku domluvili. Kvalita ULLH není zatím tak vysoká, abychom mohli dát klukům celoroční plnohodnotné vytížení. Aby to dávalo smysl, měl by hokejista odehrát aspoň 40 až 50 zápasů za sezonu, což zatím nemůžeme nabídnout. Zajistíme tréninkový proces, ale ne to, že se kluci úplně vyhrají. Proto mohou hrát kluci libovolně v krajské soutěži nebo níže a zároveň má každý tým ULLH možnost nasadit do zápasu tři hráče z druhé ligy. Tak aby mohli kluci v rozvojovém hokejovém věku nahlídnout i k této variantě a zvážit, jakou cestou se vydají.

Městskému derby Vysoké školy báňské a Ostravské univerzity přihlíželo na konci října 2019 ve vítkovické Ostravar Aréně rekordních 8 250 diváků:

Je to stále krátká doba, ale registrujete už případy, kdy by si hráče z univerzitní soutěže vytáhl prvoligový nebo extraligový klub?

Z nové soutěže ULLH ještě ne, ale z dřívějších let už takhle několik hráčů z univerzitního hokeje prošlo do první ligy. Do extraligy zatím ne, byť pár z nich mělo nakročeno. Ale i v tomto případě nám pomohl přerod v samostatnou českou soutěž. V Plzni díky tomu Akademici na úzko spolupracují s extraligovou Škodou, kdežto doteď nás nikdo nebral moc vážně. Abych se ještě vrátil k otázce - myslím, že se posunu z ULLH výše u některých hráčů brzy dočkáme, protože jsou hodně šikovní.

Zmiňoval jste, že na prvním místě je u vás vzdělání. Máte pocit, že se jinak u hokejistů pořád neřeší? Že se o důrazu na školu jen mluví?

Bohužel je to tak. Nejen v hokeji, ale obecně v českém sportu by se mělo vzdělání více řešit. Skvěle to umí některé vysokoškolské spolky, které jsou už z historie navázané na univerzitní sport, ať už v basketbalu, nebo atletice. Nicméně koncepční myšlenka tady pořád chybí. Nás primárně zajímá hokej, a proto budeme rádi, pokud se nějaká debata rozvine. Lidí, kteří do hokejového systému odmalička vložili hromadu peněz a úsilí, je mnoho, ale když skončí, nikoho moc nezajímá, co se s nimi dál děje.

V tom by měl být z vašeho pohledu i jeden z profitů pro Český hokej? Vystudovaní vysokoškoláci mu budou chtít něco vrátit? Budou mít zájem s ním jakkoliv spolupracovat?

Přesně, to je druhá stránka věci. Univerzitní soutěž by měla přispět k tomu, aby si kluci udrželi vztah k hokeji. Protože ti, kteří s hokejem úplně skončí, vystudují a dostanou se na určitou pozici, z níž mohou o něčem rozhodovat, na pozici, kdy už něco umí, ten vztah ztrácí. My chceme, aby se svaz zajímal o to, co ten daný kluk dělá, když ho dvacet let určitým způsobem vychovával.

Muselo vás potěšit, že vybraná utkání, která jste ve větší míře propagovali, měla skvělé návštěvy, viďte? V Ostravě vidělo derby rekordních 8 250 diváků.

Fungujeme na totálně dobrovolnické bázi, a proto se dá udělat jen pár opravdu kvalitně zorganizovaných a zpropagovaných utkání. Každý tým si zvolí několik top zápasů, u kterých se zavážeme ke kvalitní organizaci. Typicky jsou to derby v rámci města, to jsou opravdu perfektní zápasy. Na tom je vidět, že kdyby byly peníze a lidské kapacity, může být univerzitní sport krásný. Za přízeň jsme byli samozřejmě rádi.

Několik zápasů se vysílalo živě v České televizi a sledovanost byla lepší než u ligového basketbalu nebo ligové házené.

Říkali jsme si, že na fotbal a hokej se lidi podívají, ať už je to jakákoliv liga. V tomhle je pro nás naladění českého národa příznivé. Ta čísla nás překvapila a ukazují, že je to opravdový hokej, žádná plácaná. A když pak máte na stadionu důstojnou kulisu, úroveň to ještě pozvedne.

Říkal jste, že koronavirová krize ve světě sportu by mohla činnosti na úrovni univerzit paradoxně pomoct. Jak jste to myslel?

Peněz na profesionální sport bude méně, pravděpodobně se to dotkne i univerzitního sportu. Jenže jeho výhoda je taková, že potřebuje řádově mnohem méně peněz. Pokud pak dojde na rozhodování, jestli držet univerzitní hokej, anebo dotovat jinou svazovou soutěž, může mít univerzitní hokej navrch.