Loajalita ke klubu? Nesmysl. Vystřízlivělou hvězdu rozčílilo odstavení Krále Henrika

Dlouho patřil k nejlepším brankářům světa, ale letos spadl do role týmové trojky. Jak s Henrikem Lundqvistem Rangers naložili, štve bývalého hráče newyorského klubu Matse Zuccarella.

NHL kvůli pandemii nového typu koronaviru neví, zda znovu zažehne přerušenou základní část. Možná dojde jen na play off.

Proto je možné, že Lundqvist v březnu odehrál poslední zápas za Rangers. Měl hořkou příchuť. Švédský gólman do něj vstoupil jako náhradník až ve třetí třetině. Pochytal všech pět střel, ale domácí prohru s New Jersey neodvrátil.

Také ho muselo užírat, že ztratil dřívější dominanci. Po lednovém povýšení talentovaného Igora Šesťorkina odstartoval jen ve čtyřech z 29 duelů. Uvolnit cestu musel také dalšímu Rusovi Alexandaru Georgievovi. Proto sílí přesvědčení, že v klubu, kde strávil 15 let, dohrál.

"Očekávám, že Rangers Lundqvista vyplatí a v bráně vsadí na tandem Šesťorkin - Georgiev," napsal Larry Brooks z deníku New York Post.

Osmatřicetiletý Švéd má smlouvu ještě na rok. Pod platovým stropem zabírá 8,5 milionu dolarů. Přestože kontrakt podepsal před šesti lety, stále je třetím nejlépe placeným brankářem soutěže.

Přitom ve stávající sezoně drží úspěšnost zákroků 90,5 procenta, čímž zapadá spíš do průměru a nestačí na ruské konkurenty, především Šesťorkina. Při trénincích pouští víc gólů než dřív, fanoušci už tolik nekupují dresy s jeho jmenovkou.

Muž, který hned v nováčkovském ročníku dostal přezdívku "King Henrik" (Král Henrik), očividně dopanoval. Alespoň v New Yorku.

Lundqvistův osud dopálil gólmanova kamaráda a bývalého útočníka Rangers Zuccarella.

"Rozčiluje mě, že s ním zacházejí takhle," řekl norskému listu Verdens Gang. "Nikoho nenapadlo, že se něco takového stane zrovna jemu. Samozřejmě stárne, to ano, ale mohl chytat, když Šesťorkin dostal volno."

Zuccarello Rangers stále neodpustil rok starou výměnu do Dallasu. Pak podepsal kontrakt v Minnesotě. Podle svých slov vyhledal angažmá v Západní konferenci, aby do New Yorku létal co nejméně. Tak moc ho nedobrovolný přesun zabolel.

"Chtěl jsem v dresu Rangers ukončit kariéru," vysvětloval. "Stejně jako Hank. Nejdřív všechno skvěle klape, ale pak vedení rozhodne a vy najednou nemáte ani cenu ho.na."

Zuccarello zůstává naštvaný i proto, že vůči newyorskému klubu projevil před lety velkorysost. Souhlasil s průměrným ročním platem 4,5 milionu, přestože na trhu by dostal víc. "Teď vidíte, že být loajální je nesmysl," hořekoval.

U Lundqvista je výměna méně pravděpodobná. Má v kontraktu speciální klauzuli, takže k jakémukoliv přesunu musí dát souhlas. Navíc je drahý. Po vyplacení ze smlouvy by měl lepší možnosti, neboť by mohl pokračovat jinde za skromnějších podmínek.

Na odpis stále není. I když výkonnostně spadl, má podobné statistiky jako Petr Mrázek či David Rittich. A už teď patří k legendám NHL. V historické tabulce výher je šestý. Získal Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana, zlato z olympiády a mistrovství světa.

Jen Stanley Cup mu chybí. Před šesti lety dovedl mužstvo do finále, kde ale slavilo Los Angeles.

"Kdybychom tehdy zvítězili, Lundqvist by se stal největší legendou v historii Rangers. To myslím vážně," doplnil Zuccarello.