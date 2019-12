Třinec se na Spenglerově poháru poprvé radoval, zdolal Davos 4:1

Hokejisté Třince vyhráli ve druhém duelu na Spenglerově poháru nad domácím Davosem 4:1. Navzdory úvodní prohře s Kanadou 1:4 si tak udrželi naději na první místo ve skupině Cattini a přímý postup do semifinále. O konečném pořadí Ocelářů rozhodně sobotní večerní duel mezi Davosem a Kanadou.

Vítěznou branku vstřelil v čase 57:19 Rostislav Martynek. Při power play domácích ještě skórovali do prázdné branky Jiří Polanský a Ondřej Kovařčík, který se v utkání zapsal mezi střelce dvakrát. Třinec se při své druhé účasti na turnaji dočkal na pátý pokus premiérového vítězství.

Domácí se mohli dostat do vedení ve druhé minutě, ale po Ambühlově akci Palushaj šanci nevyužil. Štěpánek si po polovině úvodní části poradil i s Ambühlovou bekhendovou kličkou. V 15. minutě se radoval Třinec. Gólman van Pottelberghe sice kryl Martynkův blafák do bekhendu, ale Ondřej Kovařčík doklepl puk do odkryté branky.

V druhém dějství se Třinec ubránil při vyloučení Polanského, ale při Nygrenově pobytu na trestné lavici při vlastní přesilovce málem inkasoval. Štěpánkovi pomohla po Frehnerově zakončení tyč. Třinecký gólman si poradil i s Palushajovým pokusem.

Po 35 sekundách třetí třetiny se při vyloučení Stránského dočkali domácí vyrovnání. Po Kesslerově střele se prosadil z dorážky Harri Pesonen, jehož si Davos vypůjčil pro turnaj z Langnau. Vzápětí mohl vrátit Ocelářům vedení Michal Kovařčík po spolupráci s bratrem Ondřejem, ale nepřehodil levý beton Van Pottelbergheho.

Štěpánkovi pomohla konstrukce branky po Kesslerově pokusu a v 58. minutě po Nygrenově chybě nabil Michal Kovařčík na pravý kruh Martynkovi, který přesnou ránou rozhodl. Pojistku přidal 85 sekund před koncem Polanský, jenž dotlačil puk do prázdné branky poté, co Chmielewski nejdříve zamířil do tyče. Těsně před závěrečnou sirénou ještě stihl přidat další gól Ondřej Kovařčík.

Hokejový Spenglerův pohár v Davosu:

Skupina Cattini:

HC Davos - HC Oceláři Třinec 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)

Branky a nahrávky: 41. H. Pesonen (Kessler, Rantakari) - 15. O. Kovařčík (Martynek, Zahradníček), 58. Martynek (M. Kovařčík, Gernát), 59. Polanský (Chmielewski, M. Doudera), 60. O. Kovařčík. Rozhodčí: Lemelin (Rak.), Stricker - Kovacs (oba Švýc.), Šišlo (Rus.). Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Diváci: 6300.

Třinec: Štěpánek - Gernát, M. Doudera, D. Musil, Galvinš, Zahradníček, M. Adámek, Hrachovský - Dravecký, Marcinko, M. Stránský - Martynek, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Adamský, Polanský, Chmielewski - Hrňa, Š. Novotný, Szturc - Kofroň. Trenér: M. Zadina.

Tabulka:

1. Kanada 1 1 0 0 0 4:1 3 2. Třinec 2 1 0 0 1 5:5 4 3. Davos 1 0 0 0 1 1:4 0

Skupina Torriani:

TPS Turku - Ufa 4:3 (1:1, 3:0, 0:2)

Branky: 6. Lehtinen, 31. Anttalainen, 33. Sund, 36. I. Filppula - 13. Gimatov, 56. Garejev, 60. Amirov.

Tabulka: