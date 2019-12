Slováci odvrátili blamáž s Kazachstánem v posledních minutách, o výhře rozhodlo video

Slovenští hokejisté vstoupili do mistrovství světa hráčů do 20 let v Třinci výhrou nad Kazachstánem 3:1. Vítězný gól dal v čase 57:04 útočník Daniel Vladimír Tkáč a šest sekund před koncem dovršil výsledek při power play Róbert Džugan.

Kazachstán, který ve čtvrtek podlehl Švýcarsku 3:5, prohrával se Slovenskem od 25. minuty, kdy v přesilové hře při vyloučení Vladislava Sajka proměnil přihrávku Samuela Kňažka Oliver Okuliar. V polovině utkání vyrovnal při trestu Olivera Turana Maxim Musarov, pro něhož to byl už třetí gól na turnaji. Stejně jako proti Švýcarsku ztratil Kazachstán duel v závěru. Po akci Michala Mrázika se prosadil u levé tyče Tkáč. Sudí si ještě ověřili situaci u videa. V závěru pak trefil prázdnou branku z vlastního obranného pásma Džugan. Slováci loni na šampionátu v Kanadě rozdrtili Kazachstán 11:2. Šlo o jejich jedinou výhru na turnaji, díky které se vyhnuli bojům o záchranu. "Věděli jsme, že musíme vyhrát a ulevilo se všem v realizačním týmu i hráčům. Už se nám bude hrát lépe, než kdybychom prohráli, budeme hrát uvolněněji," uvedl slovenský obránce Marcel Dlugoš. "První třetina byla z naší strany horší, možná to bylo i tou kulisou, nejsme na to z klubů zvyklí. Ale rozjeli jsme se a jsme šťastní, že jsme vyhráli," doplnil. Dlugoš je jedním ze dvou slovenských hráčů aktuálního kádru, který loňský zápas zažil. Tehdy už po 32 sekundách vedli Slováci 2:0 a první třetinu ovládli 6:0. "Minulý rok dala první i druhá pětka gól a hned se lépe hrálo. Každý měl lehčí ručičky a všechno vycházelo. Tentokrát první třetina skončila 0:0, určitá nervozita byla, protože s takovým nepříjemným soupeřem se nehraje lehce," uvedl Dlugoš, s kterým byl u jednoznačné výhry nad Kazachstánem ve Victorii i brankář Samuel Hlavaj. Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Třinci a Ostravě: Skupina A (Třinec): Slovensko - Kazachstán 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) Branky a nahrávky: 25. Okuliar (Kňažko, Čajkovič), 58. Tkáč (Mrázik, Mudrák), 60. Džugan - 30. Musorov (Butenko). Rozhodčí: Schrader (Něm.), Tscherrig (Švýc.) - Lederer (ČR), Nordlander (Švéd.). Vyloučení: 7:5, navíc Turan - Alexandrov oba 10 min. Využití: 1:1. Diváci: 4915.