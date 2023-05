Šulák bude pokračovat v Rusku. S Omskem se dohodl na dvouleté smlouvě

Český hokejový obránce Libor Šulák bude i v příští sezoně působit v Kontinentální lize. Z Vladivostoku se přesune do Omsku, s kterým podle klubového webu podepsal dvouletou smlouvu.

Devětadvacetiletý Šulák patřil ještě v předchozí sezoně do reprezentačního kádru a startoval i na olympijských hrách v Pekingu. Do KHL se loni v létě vrátil navzdory invazi Ruska na Ukrajinu a pokračujícímu válečnému konfliktu, což mu dveře do národního týmu zavřelo. Ve Vladivostoku, za který hrál již v sezoně 2021/22, byl dokonce kapitánem. Včetně play off odehrál 79 utkání a připsal si 42 bodů za 15 gólů a 27 asistencí.

"Náš tým potřebuje obránce na přesilovky s dobrou střelou a nahrávkou. Podepsáním smlouvy se Šulákem máme tento problém vyřešený. Libor byl v Admiralu skutečným lídrem, dával klíčové góly a motivoval ostatní hráče na ledě i v kabině. Z hráčů s ruským pasem na tuto pozici nikdo odpovídající na trhu nebyl," uvedl generální manažer Avangardu Anton Kurjanov.

To obránce Tomáš Kundrátek se po sezoně strávené v Brně vrací do týmu úřadujícího extraligového šampiona Třince, s nímž slavil tituly v předchozích dvou letech. V rozhovoru na webu Komety to uvedl majitel a generální manažer klubu Libor Zábranský.

"U Tomáše Kundrátka je faktem, že se po vzájemné dohodě všech stran vrací do Třince," potvrdil Zábranský spekulace z posledních dnů.

Třiatřicetiletý účastník tří světových šampionátů a dvou olympijských turnajů Kundrátek, jenž loni pomohl v Tampere díky bronzu ukončit desetiletý medailový půst národního týmu na velkých akcích, odehrál za Brno v základní části 39 utkání a připsal si pět gólů a 10 nahrávek. Za 10 startů ve vyřazovacích bojích přidal tři branky a čtyři asistence.

Do Třince přišel hokejista se zkušenostmi z NHL, kde hájil barvy Washingtonu, během ročníku 2018/19 po návratu z KHL. V dresu Slezanů stihl tehdy jen šest startů a zbytek sezony odehrál ve švýcarském Davosu. Další tři ročníky ale strávil v dresu Ocelářů.

Kundrátek figuruje i v současném výběru reprezentačního kouče Kariho Jalonena, který se připravuje na České hry, jež se uskuteční od čtvrtka do neděle v Brně. Turnaj je pro český tým generálkou na mistrovství světa ve Finsku a Lotyšsku, které začne v pátek 12. května.