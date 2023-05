Zahodil snový balík, teď úprk z NHL objasnil: Radši skončit než hrát za tenhle tým

Švédský hokejista Patrik Berglund překvapil na konci roku 2018 tajemným odchodem ze zámořské NHL, teď o tom dosud nejobšírněji a bez servítek promluvil.

V roce 2017 podepsal se St. Louis životní smlouvu, která mu v dalších pěti sezonách zaručovala celkový výdělek 19,25 milionu dolarů hrubého.

Po pouhém roce této spolupráce však Berglund v obřím balíku, jehož součástí byl také Vladimír Sobotka nebo - tehdy ještě nepříliš výrazný - Tage Thompson, zamířil do Buffala. Opačným směrem putoval jediný hráč, hvězdný Ryan O'Reilly, který hned poté dotáhl St. Louis ke Stanley Cupu.

To Berglund v novém působišti trpěl, jak naznačovaly nezvykle mizerné statistiky. Za Buffalo od října do prosince 2018 bodoval jen čtyřikrát (2+2) ve 23 zápasech, pak znenadání zmizel.

Hovořilo se tehdy o záhadném odchodu. Švédský centr s cílem odletět domů do Švédska přestal chodit na tréninky a nechal Sabres, aby ho suspendovali a rozvázali s ním lukrativní smlouvu. Dobrovolně tak zahodil kolem 13 milionů dolarů (v dnešním kurzu asi 280 milionů korun).

Později úprk vysvětloval špatným psychickým stavem, leccos si ale nechal pro sebe. Až teď rozebral dění z roku 2018 do detailů.

Otevřeně promluvil v podcastu Cam & Strick, který vede novinář Andy Strickland spolu s Berglundovým někdejším parťákem ze St. Louis Camem Janssenem.

Berglund vylíčil, že do Buffala vůbec jít nechtěl a ani neměl. Podle smlouvy si pro sezonu 2018/19 mohl vybrat dvacet klubů, do nichž ho šéfové nemohou vyměnit, a Sabres byli jedním z nich. Seznam nežádoucích destinací ale nikomu nepředal, byť chtěl.

Z chyby viní svého tehdejšího agenta Petera Wallena, jehož jméno už ani nechce vyslovovat: "S předstihem jsem se ho ptal, jak to funguje a jestli mám dát dohromady seznam. A on na to: 'Ne, ne, ne. Takhle to nefunguje. Pokud tě budou chtít vyměnit, tak nás nejdřív musí kontaktovat.'"

Ve skutečnosti ale fyzický seznam dodaný včas potřebný byl. Když ho generální manažer St. Louis Doug Armstrong neobdržel, nic mu nebránilo v tom, aby Berglunda v červenci 2018 vyměnil.

"Nejlepší na tom je, že Buffalo by bylo hned první na mém seznamu. Prostě tým, do kterého bych nikdy nechtěl jít. Raději bych ukončil kariéru, jak jsem to ostatně udělal, než jít právě tam," poznamenal Berglund. Také prozradil, že když v minulosti zamířil do Buffala v rámci venkovního tripu, ani neměl chuť jít do města a zůstával jen na hotelu.

Navzdory prvotnímu šoku dal urostlý Švéd Sabres šanci a k týmu, který tou dobou patřil k nejhorším v NHL, se připojil. Pak ale poznal Phila Housleyho, bývalou ligovou superhvězdu, která tou dobou Buffalo vedla z trenérské židle.

"Bože, jak já ho nesnášel. Byl to fakt kok*t," spustil Berglund. "Po dvou zápasech mě dal do čtvrté lajny, po čtvrtém posadil na tribunu. O tom, proč nehraju a podobně, mluvím s trenéry nerad, ale za Housleym jsem přišel a zeptal se ho, co se děje. On mi odpověděl, že vedení chce nasazovat mladší kluky. "

"Proto jsem zažádal o výměnu. Oni mi ji ale zamítli s tím, že jsem skvělý pro tým," dodal Švéd.

Když se z něj později stal náhradník i při tréninku a od Housleyho znovu slyšel, že vedení chce, aby hráli mladší hokejisté, tak přijel domů a svému agentovi po telefonu oznámil, že končí a že na penězích ze zbytku kontraktu mu nezáleží.

Dobrovolně tak přišel o částku kolem 13 milionů dolarů. "Vůbec ale nelituju," podotkl. "Samozřejmě bych tyhle peníze rád měl na účtu, ale stojím si za tím, že jsem udělal nejlepší možné rozhodnutí, protože kdybych zůstal, skončilo by to špatně. Abych řekl pravdu, tak tou dobou už jsem na tom vůbec nebyl dobře a začínal jsem o samotě víc pít, dostával jsem se do spirály."

Když Berglund dostal otázku, jak je na tom teď finančně, odpověděl, že skvěle. "Když říkám, že by bylo hezké mít ty ztracené peníze na účtu, tak to ze mě jen mluví rozmazlenost. Jsem naprosto v pohodě, zabezpečil jsem se do konce života," poznamenal centr, který si v NHL podle webu CapFriendly vydělal skoro 27 milionů dolarů hrubého.

Po předčasném odchodu ze zámoří si dal až do konce sezony pauzu. Pak dva roky hrál v nejvyšší švédské lize a další dva byl bez angažmá.

Kariéru ale ve 34 letech stále neukončil. V příštím ročníku podle svých slov pravděpodobně rozehraje druhou domácí ligu za rodný Västeras.