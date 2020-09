Palát senior oslavil Stanley Cup skokem do ledové vody. Manželku musel pozvat Trump

Pavel Palát byl ve Frýdku-Místku u prvních krůčků Ondřeje na ledě, pár let ho i vedl jako mládežnický hokejový trenér. A dnes brzy ráno viděl svého syna, 29letého útočníka Tampy, zvednout nad hlavu Stanley Cup. "S manželkou jsme si dali velký polibek, šampus jsme mít nemohli," popisuje ještě pohnutým hlasem.

Jaké byly první emoce po zisku Stanley Cupu pro vašeho syna?

Musím říct, že ty první pocity byly uvolňující. Spadla ze mě celá nervozita, nebyla to ani taková euforie, jakou jsem čekal. Ondra nám hned posílal videa a fotky ze šatny a to pak člověku dochází, jak si to ti kluci musí užívat.

Vy jste během play off říkal, že jste spíše pesimista, a nechtěl jste o titulu pro Tampu mluvit předčasně. Takže i v šestém zápase finálové série jste uvěřil až po závěrečném hvizdu?

Tentokrát ne, začal jsem věřit už tehdy, když jsem viděl, jak kluci hrají třetí třetinu. Tušil jsem, že už to vyjde. Ne jako v pátém zápase, kdy chtěli při vedení pořád útočit, zato tentokrát už hráli takový nepěkný hokej a dobře věděli, o co jim jde. Bránili, hráli zezadu a já jsem se pomalu připravoval na to, že to skutečně vyjde.

Jaké byly první momenty po konci zápasu?

Dali jsme si s manželkou veliký polibek a pak už jely telefonáty a oslavy po telefonu. S Ondrovou manželkou Barčou, s Ondrou ze šatny. Přáli jsme si, bylo to krásné.

Utkání končilo nad ránem českého času, takže jste už pak ani nešli spát? V takovém režimu jste během play off NHL fungovali?

Spát jsme nešli, manželka je učitelka, takže si potom chystala věci do školy, a já jsem šel ráno na stadion, kde jsem vedl bruslení školek. Kdyby to kluci vyhráli o víkendu, asi bychom podnikli i něco se šampusem, ale takhle jsme nebyli schopni. (smích) Oba jsme museli do práce. Ale bylo to aspoň s velkým cigárem i skokem do bazénu. Splnil jsem, co jsem slíbil v Tampě.

O co šlo?

Když hrála Tampa před pěti lety ve finále NHL proti Chicagu, slibovali jsme si, že oslavíme výhru v Tampě v bazénu. Letos to nevyšlo, v Americe jsme nebyli, takže jsem si skočil doma do venkovního. (smích) Dvanáct stupňů, ale hřál mě úspěch a vůbec mi nebyla zima.

Pavel Palát dostal nedávno památeční dres k šedesátým narozeninám:

Jaký byl telefonát s Ondrou ze šatny?

Také on mluvil o tom, že to je hrozné uvolnění a velké emoce. Vytrysklo to z nich a kluci byli rádi, že to mohou prožít společně. Posílal nám, jak vypadají kolektivní oslavy v šatně, pak nám volal společně s Tylerem Johnsonem, což je jeho i náš dobrý kamarád. Koupili si stejné psy, navštěvujeme se navzájem. Hned jsme se s ním ze šatny zdravili a bylo vidět, že to tam bude bouřlivé.

Vybavují se vám zpětně různé momenty z té cesty na vrchol?

Ano, uvědomujeme si s manželkou, jak to šlo postupně. Slavili jsme titul Vítkovic v extralize dorostu, pak vítězství v extralize juniorů, finále juniorky v Kanadě, kde Ondra s týmem vyhrál doma dva zápasy, ale pak třikrát prohráli. Další krok bylo zmiňované finále 2015 proti Chicagu, kdy jsme v Tampě zažili oslavy vítězného finálového zápasu. Bohužel kluci pak vedení 2:1 ztratili, ale i tak byly oslavy vítězného zápasu výborné. Jako je v Ostravě Stodolní ulice, tam takhle vypadalo čtvrt města. Šílené.

To vás teď musí mrzet, že kvůli celosvětové pandemii koronaviru nezažijete oslavy Stanley Cupu přímo v Tampě, viďte?

Je to tak, všichni to tak cítí. Mohli jsme být u toho. Let na konec sezony mi zrušili v březnu, nejbližší termín mám zabukovaný někdy před Vánoci. Naštěstí se do Tampy dostala aspoň Ondrova manželka, která přistávala zrovna v době, kdy kluci srovnali sérii na 1:1. Ale stejně jako manželky ostatních hráčů se tam i Barča dostala jen na osobní pozvání prezidenta Donalda Trumpa. Jinak totiž cizinci nemají šanci.

Takže se teď spolu setkají ještě v Tampě?

Kluci si to odslaví v Edmontonu, nasednou do letadla a poletí do Tampy. Tam by se mělo slavit do soboty, načež by měl Ondra letět domů.

V sérii druhého kola proti Bostonu jste říkal, že jste noční radostí vzbudil málem půl vesnice, kde žijete. Jak to vypadalo nyní?

Tak lidé kolem mě ve Starém Městě u Frýdku-Místku ví, co se děje, nikdo to nijak nehrotil. Každoročně se na podzim a zimu stěhujeme z chalupy ve Starém Městě do bytu ve Frýdku-Místku, manželka už chtěla jít, že bude zima, ale já jsem chtěl zkusit vydržet. Chtěl jsem si do toho bazénu skočit. (smích) Vyšlo mi to, přestěhovat se můžeme teď.

Po příletu Ondry se bude určitě slavit i ve Frýdku-Místku, ne?

Určitě, všichni už se ptají, jak to bude. Hned dnes jsem musel zajet koupit trenérům na stadionu nějakou svačinku. Mají tam třeba tlačenku a uzenou šunku, aby neřekli, že Palát je nějaký škrob a neumí pořádně slavit. Na druhou stranu se mnou mají problém, že málo piju. Ale rozhodně po příletu Ondry uděláme nějakou oslavu, všichni ho tady znají, jsou tady i trenéři, kteří ho v mládí trénovali.

Věříte, že se dočkáte Stanley Cupu ve městě?

Plánoval jsem pět let, jak to všechno bude krásné. Mám v hlavě, jak někdy na sobotu koupíme stadion s muzikou, s čepovaným pivem. Ale teď mi někdo přišel říct, že NHL v tomto roce snad nechce pustit pohár do Evropy. Bylo by hodně smutné, kdyby to tady děti neměly jako velkou motivaci. Snad to dopadne dobře.

Ondřej Palát se ve Frýdku-Místku tradičně připravuje v letním období:

Vy jakožto trenér mládeže můžete sám nejlépe posoudit, jak moc by měl tento úspěch pomoct hokeji ve městě.

Strašně moc. Vidím to už teď na malých klucích, kteří si o tom povídají a baví se se mnou. Říkají: Pane Palát, viděl jste, jak dával gól Palát? A já odpovídám: Nekecej, a jak ten gól padl? (smích) Nechám je, aby mi to vyprávěli. Koukali se ráno na sestřih a pokaždé mi přišli říct, jestli o tom vím.

Jedenáct vstřelených gólů vašeho syna v play off je po Davidu Krejčím z roku 2011 druhý nejlepší český výkon. Jak hodnotíte Ondrovy výkony v honbě za trofejí?

Bylo hrozně důležité, že dal gól v prodloužení druhého zápasu proti Bostonu a Tampa v té sérii druhého kola vyrovnala na 1:1. V první sérii s Columbusem měl Ondra za úkol černou práci, vybojovat puk, hodit ho do středního pásma a zůstat vzadu. Třeba za Victora Hedmana, který útočil s Nikitou Kučerovem a Braydenem Pointem. Ale po tom gólu jako by ho vzali na svou úroveň, najednou z nich byla trojice. Od té doby mu více přihrávali a Ondra se rozstřílel. Kučerovovi pak trochu kleslo procento v zakončení, ale je tak geniálním hráčem, že se z něj rázem stal nahrávač. Ondra z toho těžil, jejich spolupráce fungovala skvěle.

V roce 2011 draftovala Tampa vašeho syna až v posledním kole. Prošel si cestičku v její organizaci od samého začátku a teď slaví Stanley Cup. Příběh se hezky uzavřel, co říkáte?

Přesně tak. Šli jsme z čtvrté lajny, tak si pamatuju první zápas za Tampu. Dávají vždycky rodičům letenku na první zápas, letěli jsme tam s rodiči od Radka Gudase na týden. Nate Thompson nastřelil Ondru do brusle a on tak dal první gól v NHL. Takový byl začátek…