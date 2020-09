Od Pouzara až k Ruttovi s Palátem. Tohle jsou všichni čeští vítězové Stanley Cupu

Obránce Jan Rutta a útočník Ondřej Palát z Tampy Bay rozšířili počet českých vítězů Stanleyova poháru na 28. Slavnou trofej získali zástupci z tuzemska po dvou letech. Naposledy na ni dosáhli v roce 2018 bek Michal Kempný a Jakub Vrána z Washingtonu.

Třicetiletý Rutta i o rok mladší Palát slaví první triumf v kariéře. Rutta se stal po Kempném druhým českým vítězem Stanleyova poháru, který nebyl v NHL draftovaný. Odchovanec Písku, který hrál v extralize za Chomutov, podepsal v roce 2017 jako volný hráč smlouvu s Chicagem, odkud jej loni 11. ledna získala Tampa Bay.

Paláta si Lightning vybrali v roce 2011 v sedmém kole na 208. pozici. Odchovanec Frýdku-Místku si v dresu Tampy Bay zahrál finále už v roce 2015, kdy celek z Floridy podlehl Chicagu 2:4 na zápasy.

Smlouvu s letošním šampionem měl i bek Dominik Mašín, který působil na farmě v celku Syracuse Crunch. Premiéry v NHL se za čtyři roky působení v AHL nedočkal a od této sezony působí v Chabarovsku v KHL.

Předloni ve Washingtonu i loni v St. Louis byl v širším kádru vítěze Stanley Cupu i obránce Jakub Jeřábek, který ale nesehrál dostatečný počet utkání k tomu, aby se oficiálně zařadil mezi držitele. K tomu je potřeba alespoň 41 utkání v základní části či nejméně jeden start ve finálové sérii.

Rekordmany mezi českými šampiony jsou trojnásobní vítězové Jaroslav Pouzar a Jiří Hrdina. Dva prsteny za triumf ve Stanleyově poháru mají Jaromír Jágr, Robert Holík, Patrik Eliáš, Petr Sýkora, Dominik Hašek a Michal Rozsíval.

Obránce Erik Černák z Tampy Bay se stal devátým slovenským vítězem Stanley Cupu. Třikrát se to povedlo Mariánu Hossovi s Chicagem (2010, 2013 a 2015), dvakrát Tomáši Kopeckému s Detroitem (2008) a Chicagem (2010) a jednou Jiřímu Bickovi s New Jersey (2003), Martinu Cibákovi s Tampou Bay (2004), Miroslavu Šatanovi s Pittsburghem (2009), Zdenu Chárovi s Bostonem (2011), Michalu Handzušovi s Chicagem (2013) a Mariánu Gáboríkovi s Los Angeles (2014). Černák je teprve druhým bekem po Chárovi, kterému se to povedlo.

V roce 1961 triumfoval s Chicagem také Stan Mikita, který se narodil v bývalém Československu ve slovenské Sokolči. Narodil se jako Stanislav Guoth, ale poté, co jej v osmi letech rodiče poslali za strýcem do Kanady, přijal jeho jméno Mikita. Vyrůstal v zámoří a měl kanadské občanství.