Stanley Cup patří podruhé v historii hokejistům Tampy, slaví i Češi Palát a Rutta

Hokejisté Tampy Bay podruhé v historii a poprvé od roku 2004 vyhráli Stanley Cup. V šestém finálovém duelu play off NHL porazili Dallas 2:0 a sérii ovládli 4:2.

Z nejcennější hokejové trofeje na světě se radují i obránce Jan Rutta, který do rozhodujícího duelu nezasáhl, a útočník Ondřej Palát. Díky nim se počet českých vítězů Stanley Cupu rozšířil na 28.

V dresu Stars neuspěl centr Radek Faksa, který kvůli zranění do finálové série nezasáhl. Nárok na Stanley Cup by měl při případném úspěchu Dallasu díky dostatečnému počtu odehraných zápasů v základní části také bek Roman Polák, který se play off rozhodl neabsolvovat a odešel do Vítkovic.

Lightning se v Edmontonu, kde se kvůli pandemii koronaviru hrálo bez diváků, ujali vedení ve 13. minutě, kdy Brayden Point dorazil v přesilovce vlastní střelu. Kanadský útočník se stal se 14 trefami nejlepším střelcem vyřazovacích bojů.

Ve 28. minutě floridský celek zvýšil. Blake Coleman se po přihrávce od Cedrika Paquettea opřel do puku z první a překonal Antona Chudobina.

Conn Smythe pro nejužitečnějšího hráče play off získal švédský obránce Victor Hedman. Nejproduktivnějším hráčem se s 34 body (7+27) stal ruský útočník Nikita Kučerov. Více jich (36) naposledy zaznamenal v roce 2009 jeho krajan Jevgenij Malkin z Pittsburghu.

Druhou sezonu po sobě vyhrál Stanley Cup útočník Pat Maroon, kterému se to v červnu 2019 povedlo s rodným St. Louis. Žádný jiný hráč Tampy Bay na stejný úspěch předtím nedosáhl.

Tampa Bay se po 16 letech vrátila na vrchol. Tehdy ve finále zdolala Calgary. Před pěti lety ji druhý Stanley Cup upřelo Chicago.

Texaský celek prohrál ve druhém finále po sobě. V roce 2000 nestačil na New Jersey. Rok předtím získal dosud jediný Stanley Cup v historii. Ještě coby Minnesota North Stars prohrál klub finále i v letech 1981 a 1991.

Finále Stanleyova poháru v Edmontonu - 6. zápas:

Dallas Stars - Tampa Bay Lightning 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 13. Point (Kučerov, Hedman), 28. Coleman (Paquette, Maroon). Rozhodčí: Sutherland, McCauley - MacPherson, Kovachik. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. Střely na branku: 22:29. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Hedman, 2. Point, 3. Vasilevskij (všichni Tampa Bay). Konečný stav série: 2:4.

Dallas: Chudobin - J. Klingberg, Lindell, Heiskanen, Oleksiak, Sekera, Hanley - Radulov, Pavelski, Jamie Benn - Perry, Seguin, Kiviranta - Gurjanov, Dowling, Janmark - Caamano, Dickinson, Cogliano. Trenér: Rick Bowness.

Tampa Bay: Vasilevskij - Shattenkirk, Hedman, Černák, Sergačov, Bogosian, McDonagh - Kučerov, Point, Palát - T. Johnson, Cirelli, Killorn - Coleman, Gourde, Goodrow - Volkov, Paquette, Maroon. Trenér: Jon Cooper.