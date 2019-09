před 23 minutami

Český hokejový útočník Pavel Zacha bude podle informací ruských médií hrát KHL za Omsk. Dvaadvacetiletý hráč dosud působil v NHL v dresu New Jersey, se kterým se ale zatím nedomluvil na nové smlouvě. Devils před čtyřmi lety Zachu draftovali v 1. kole jako celkově šestého hráče.

Zacha odešel do zámoří v roce 2014 z Liberce, po dvou sezonách v juniorské OHL začal hrát NHL a za New Jersey nasbíral 76 bodů (29+47) ve 201 zápasech. V pěti utkáních play off se neprosadil.

Po minulé sezoně skončila rodákovi z Brna nováčkovská smlouva a na podmínkách nového kontraktu se dosud s Devils nedomluvil. Omsk Zachův příchod zatím nepotvrdil.