Česko - Kanada 0:0. Hokejisté bojují o finále MS proti kanadským hvězdám

V semifinále český tým narazí na Kanadu, která chce obhájit zlato v předešlého šampionátu. Loni byl jejich úspěch nečekaný, na kanadské poměry tým bez hvězd jen tak tak prošel do čtvrtfinále, aby pak dokráčel až k titulu. Letos přivezl tým javorových listů silnější tým, ve skupině to taky ale nebylo ono. Hvězdy NHL podlehly Švýcarsku a poprvé v historii také Dánsku. Do čtvrtfinále tak pronikly ze třetího místa. Zle nedobře to s nimi vypadalo i ve čtvrtfinále, po dvou třetinách utkání prohrávali se Švédskem 0:3. V úvodu třetí části ale snížil obránce Graves, načež se v předposlední minutě trefili oba hvězdní centři Dubois a Barzal. V prodloužení byl přísně vyloučen švédský klenot Nylander a nabídnutou přesilovku 4 na 3 zužitkoval střelec Ottawy Drake Batherson. Jediným pamětníkem zlata z loňska je důrazný Maxime Comtois z Anaheimu, který znovu hraje solidní turnaj a rád by pomohl k dalšímu titulu.