Semifinálový stín a šest proher v řadě. To je historie, teď začne blázinec, věří Češi

Čeští hokejisté čekají v dospělé kategorii na medaili už deset let, na vyhrané semifinále velkého turnaje dokonce o dva roky déle. Stín, který se nad zápasy o postup do finále táhne, budou chtít zaplašit zítra večer proti Kanadě. Hlavními ingrediencemi mají být bojovnost a dodržování systému.

Michal Jordán platí za velkého bojovníka, v obětavosti také vidí jednu z cest přes Kanadu do finále MS. | Foto: ČTK

Tampere (od našeho zpravodaje) - V dějišti hokejového mistrovství světa zůstaly poslední čtyři týmy, které si to o víkendu rozdají o medaile. Po třech letech jsou mezi nimi Češi, v sobotním semifinále vyzvou Kanadu.

A budou chtít ukončit dlouhatánskou šňůru semifinálových porážek, která se s národním týmem táhne už od světového šampionátu 2011 v Bratislavě. Tehdy Češi prohráli se Švédskem 2:5.

Semifinále na velkých turnajích od té doby? MS 2012, 1:3 se Slováky. MS 2014, 0:3 s Finy. MS 2015, 0:2 s Kanadou. Olympiáda 2018, 0:3 s Ruskem. MS 2019, 1:5 s Kanadou. Jako by na tým po zvládnutém čtvrtfinále padla křeč, vždyť ve třech z posledních čtyř semifinále ani neskóroval.

Na šampionátech v letech 2011 a 2012 potom vykutal alespoň bronz, avšak od té doby na jakoukoliv medailovou radost čeká marně.

"Těžko říct, proč to nešlo, ale to už je minulost. Nemyslíme na to. V šatně máme motto, že žijeme jen přítomností. Upínáme se teď k zítřejšímu dni, chceme být dobře připraveni," odpovídal obránce Michal Jordán.

S reprezentací zažil semifinálovou mizérii v letech 2014, 2015 a na olympiádě v Koreji 2018.

"Co bylo, to bylo, není potřeba nad tím dumat. Nyní jsme dva zápasy od toho, abychom udělali úspěch. Půjdeme do toho naplno," hlásil. Je rád, že po ostudné porážce s Rakušany ve skupině se bojovnost stala ústředním motivem hry českého týmu.

Charakter mužstva se podle Jordána ukázal ve čtvrtfinále s Němci. "Když vidím, jak to každého bolí, jak naše hráče po zápase šijí, tak bych to za nic nevyměnil. Do střel padají všichni, strhnout se nechají i lídři, kteří jsou tady primárně od toho, aby dělali body," popisoval bek.

Jeho kolega z obrany Michal Kempný potvrdil, že bojovnost by měla být hlavní předností českého týmu i v semifinále. "Doufám, že týmový duch bude na naší straně. Ve čtvrtfinále musel každý vidět, jaký chtíč jsme měli. To vyhrává turnaje," poznamenal zadák Washingtonu.

S Capitals došel před čtyřmi lety v NHL až ke Stanley Cupu, s českou reprezentací letos pronikl do zápasů o medaile vůbec poprvé.

"Bereme to jako další utkání o všechno, celou skupinu se na tyto boje připravujete. Hrozně se těším. Českému hokeji za poslední roky úspěch hodně chybí, chceme to změnit. Pokusíme se doma znovu probudit ten hokejový blázinec. Aby to i děti zase začaly mít rády," vyprávěl Kempný.

Po třech letech se nyní opakuje scénář z MS v Bratislavě, kde Češi ve čtvrtfinále také zdolali Němce a v semifinále narazili na Kanadu. Byla z toho trpká prohra 1:5, kterou zažili i čtyři hráči ze současného výběru.

Včetně útočníka Hynka Zohorny. "Je pravda, že průběh MS je v tomhle podobný, snad budeme letos úspěšní," zmínil forvard ze druhé formace. "Kanada má mladý a agresivní tým, naše síla je zase v bojovnosti a systému," přemítal, co by na zámořského soupeře mohlo platit.

"Kanadu každý zná. Má dobré hráče, a když opravdu potřebuje vyhrát, hraje ještě lépe. Hraje rychle, ale my se musíme soustředit na náš systém, dostat z našeho týmu to nejlepší," podotkl stručně finský trenér českého výběru Kari Jalonen.

Ten se v semifinále MS představí po šesti letech, kdy v Moskvě s finskou reprezentací šokoval domácí Rusy a vyřadil je po výhře 3:1. Teď chce, aby byla sobota skvělým dnem pro český hokej.

Semifinále proti Kanadě začíná v Tampere od 17:20 českého času. O čtyři hodiny dříve nastoupí v prvním zápase Finové proti Američanům.