Bolest za medaili stojí, spoustu hráčů doktor po zápase šije, říká Jordán

Obránce Michal Jordán cítí z hokejové reprezentace velkou vnitřní energii a silnou touhu po úspěchu. Věří, že se po čtvrtfinálovém boji s Německem naplno projeví také v sobotním semifinále s Kanadou a mužstvo neodjede z mistrovství světa s prázdnou.

Jordán touží uspět o to víc, že má na kontě tři čtvrtá místa z velkých akcí. Právě jednatřicetiletý účastník MS v letech 2014-16 a 2018 byl na úkor ofenzivních hvězd vyhlášen po utkání proti Německu nejlepším hráčem českého mužstva.

"Potěší to, ale pro mě bylo mnohem víc, že jsme zápas zvládli všichni jako tým a můžeme bojovat o medaile. Dva zápasy nám chybí, abychom udělali úspěch. Půjdeme do toho naplno a všichni uděláme maximum, abychom odjeli s medailí," řekl novinářům člen "bramborových" týmů ze šampionátů 2014 a 2015 a také z OH 2018 v Pchjongčchangu.

"To je minulost. Co bylo, to bylo. Není potřeba nad tím přemýšlet. Sám jsem u některých porážek byl, ale už na to nemyslím. V kabině máme motto, že bychom měli žít přítomností. Proto se upínáme k sobotě a každý dělá maximum, aby se na to dobře nachystal," dodal Jordán.

Postup přes Německo přišel po koncentrovaném výkonu. "Jsme rádi, do jaké jsme se dostali pozice. Ukázal se charakter našeho týmu, když vidíte hráče, jak padají do střel, kolik lidí tady doktor po zápase šije… Když pak vidíte, že jste zápas zvládli a vyhráli ho, ani za nic bych to nevyměnil. Máme výborný tým. Půjdeme do toho všichni společně a snad zvládneme i ten další zápas," řekl.

Čtvrteční vystoupení národního týmu kontrastovalo s nepovedenými duely proti Švédsku (3:5) a Rakousku (1:2 po nájezdech) v základní skupině.

"Po Rakousku jsme si to sami v kabině vyříkali bez trenérů. Každý k tomu měl co říct. Ono je strašně lehké si říct, že budete blokovat střely a hrát obětavě, ale jen u toho to skončit nemůže. Potřebujete to opravdu dělat. Jsme tady výborná parta, hrábneme jeden za druhého, táhneme za jeden provaz. Myslím, že každého strhne, že najednou vidíte, jak i kluci, kteří dělají body, zablokují dvě střely. Tohle strhne všechny, když vidíte, jak to druhého bolí, ale stejně to udělá," konstatoval Jordán.

Sám nemá problém jít v tomto směru příkladem třeba i na tréninku. "Je to možné, že třeba i tohle týmu pomáhá. A jestli ta bolest pomůže k tomu, že odjedeme s medailí, pak za to všechno rozhodně stojí. Vždycky jsem razil motto, že jak trénuješ, tak i hraješ. A nesnažím se to měnit," prohlásil Jordán.

Váží si toho, že v týmu, který skládal kouč Kari Jalonen se svými pomocníky, to nakonec dotáhl až do závěrečného víkendu MS. "Nezdá se to, ale příprava je strašně dlouhá, vymění se tam hodně hráčů. Jsem rád, že jsem to celé zvládl a došel až sem. Kdybych nevěřil, že budeme mít dobrý tým a uděláme úspěch, do přípravy bych ani nenastoupil," uvedl Jordán.

Jak se zlepšují výsledky i hra celému týmu, roste i Jordánův výkon. "Je to tak, turnaj je dlouhý, zápasy jdou rychle za sebou a v základní skupině není čas na přemýšlení. Důležité zápasy, které jsme potřebovali vyhrát, jsme vyhráli a suprově jsme zvládli čtvrtfinále. Táhneme za jeden provaz, ta dobrá energie je z týmu cítit," řekl Jordán.