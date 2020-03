IIHF může v úterý zrušit hokejový šampionát. Podle Břízy se čeká na pojistku

O osudu květnového mistrovství světa při pandemii koronaviru by mělo být jasněji v úterý odpoledne po jednání rady Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Její prezident René Fasel přiznal, že je v současné situaci konání turnaje těžko představitelné.

Zrušení šampionátu je zřejmě neodvratné a vedení federace bude při konferenčním hovoru v úterý od 15:00 jednat, kdy a jakým způsobem ho vyhlásí.

"Při současné situaci je jen těžko představitelné, že by se mistrovství světa konalo. Máme zodpovědnost k lidem v zemi," řekl Fasel pro švýcarskou televizní stanici SRF. Pro sedmdesátiletého Fasela, který v září po 26 letech opustí předsednickou pozici, měl být šampionát v rodné zemi i symbolickou rozlučkou.

Kvůli pandemii koronaviru byly zrušeny všechny elitní evropské soutěže s výjimkou Kontinentální ligy, z jejíhož čtvrtfinále play off se ale už odhlásili mimoruští účastníci Jokerit Helsinky a Barys Nur-Sultan. Přerušeny jsou i NHL a AHL.

Hokejovému mistrovství světa hrozí, že se nebude konat poprvé od roku 1946. Hrát se mělo v Curychu a Lausanne od 8. do 24. května. Na turnaj, který má rozpočet přes 30 milionů eur (815 milionů korun), bylo prodáno už přes 300 tisíc vstupenek.

Ve Švýcarsku v současné době platí zákaz akcí včetně sportu do 30. dubna. Není jasné, jakým způsobem bude v případě možnosti pokračovat ve zbytku sezony NHL. "Když to bude nutné, tak mistrovství světa zrušíme. Nebojíme se toho i díky tomu, že máme pojistku. Uzavíráme ji od roku 2012. Je to drahé a stojí to 250 tisíc švýcarských franků, ale je to správný krok. Bez pojistky by ztráta představovala asi 20 milionů," řekl Fasel pro Le Matin.

"Každý vidí situaci a ta se všude zhoršuje. Nedokážu si představit, že by zodpovědní švýcarští představitelé povolili konání mistrovství světa. Musíme rozhodnout, jestli ho zrušíme, jak ho zrušíme a kdy ho zrušíme. Máme stále několik dnů na rozhodnutí, ale mělo by to být do konce týdne, aby měli jasno organizátoři, úřady, účastníci, sponzoři a partneři," řekl agentuře SID prezident Německého hokejového svazu Franz Reindl, který je členem rady IIHF.

Na výsledek rozhodnutí se rozhodli vyčkávat i účastníci Euro Hockey Challenge včetně Česka, které má pořádat také závěrečný turnaj Euro Hockey Tour v Brně od 30. dubna do 3. května.

Už ve čtvrtek sice informoval o zrušení šampionátu magazín The Hockey News, ale IIHF zprávu dementovala. "Jde o to, že švýcarští organizátoři čekali na takové restrikce, aby se mistrovství světa nemohlo konat z důvodu vyšší moci, protože pak jim všechno zaplatí pojistka. Čekali jsme, až nařízení přijde a omezení začnou platit, abychom turnaj nezrušili z naší vlastní vůle," řekl deníku Sport český zástupce v radě IIHF Petr Bříza.

"Pokud bude v tu chvíli jasné, že mistrovství světa ve Švýcarsku nebude možné pořádat z administrativních důvodů nebo po nařízeních švýcarské vlády či kantonů, myslím, že pak ho zrušíme. Pokud ne, rozhodnutí posuneme a budeme ho odkládat do doby, než to přijde," dodal Bříza.

Odložit šampionát o rok, podobně jako se uvažuje například u fotbalového mistrovství Evropy, není možné. Hokejové MS se koná každoročně a pořadatelé jsou určeni až do roku 2025. Příští rok se turnaj bude konat v Bělorusku a Lotyšsku, potom ve Finsku, v Rusku, v Česku a v roce 2025 si rozdělí pořadatelství Švédsko a Dánsko.