Švýcarsko v nejistotě, virus se šíří. Hokej bez diváků je o ničem, říkají čeští hráči

Zatímco v Česku pokračuje hokejová extraliga podle rozpisu a s fanoušky na stadionech, ve Švýcarsku hráči kvůli nákaze novým typem koronaviru přešlapují na místě a vyčkávají, jak to s jejich sezonou bude dál. To se týká i českých krajánků včetně Jiřího Novotného v nejvíce postižené oblasti a Lukáše Lhotáka.

Švýcarsko ve čtvrtek oznámilo první oběť koronaviru, registruje více než padesátku nakažených osob a stovky lidí jsou v karanténě. Do poloviny března platí zákaz akcí s účastí více než tisíc lidí, zrušený byl ženevský autosalon a pozastavené jsou také fotbalové a hokejové soutěže.

Nejvyšší hokejovou ligu NLA hraje v aktuální sezoně šest českých hráčů, kteří momentálně v nejistotě čekají, co bude dál. "Normálně trénujeme, máme i těžké dvoufázové tréninky. O víkendu volno a v příštím týdnu máme přípravné utkání," informuje útočník Lukáš Lhoták z Fribourgu.

Jeho tým postoupil ze sedmého místa do play off, ale nyní neví, jestli se rozhodující vyřazovací část soutěže vůbec uskuteční. "Chystáme se tak, že nám v úterý 17. března startuje play off. Ale teprve o dva dny dříve budeme vědět, jestli se vůbec bude hrát," upřesňuje 26letý forvard.

Základní část švýcarské ligy skončila v sobotu 29. února, play off mělo začít přesně za týden, ale kvůli nákaze bylo zatím o deset dní odloženo. "Liga má mítink 13. března, švýcarská vláda o dva dny později. Tam se rozhodne, jestli se má hrát bez diváků," sděluje útočník Jiří Novotný.

"Pak by záleželo na vedení ligy, manažerech a majitelích, ale podle mě by bez diváků nepokračovali. Myslím, že by se takhle nehrálo," dodává 36letý hokejista klubu Ambri-Piotta a světový šampion z roku 2010, který v této sezoně odehrál kvůli problémům s kolenními vazy jen osm utkání.

Zápasy bez fanoušků a bez energie

V závěru základní části z důvodu nachlazení pouze přihlížel duelům, na které měli fanoušci vstup zakázán. Ambri v nich už bez šance na postup do play off doma porazilo Davos a vyhrálo také místní derby v Luganu.

"Paradoxně nám to možná vyhovovalo, ale bylo to bez energie, o ničem. Kluci říkali, že bylo těžké se namotivovat. U nás v Ambri chodí pořád plný stadion, máme tady bouřlivé prostředí. O to horší to teď bylo," vysvětluje Novotný, proč si myslí, že vyvrcholení ligy bez fanoušků nedává smysl.

Tentýž názor zastává i Lhoták, jehož Fribourg prohrál před prázdnými tribunami v Bernu, načež doma utrpěl debakl od Ženevy. "Bylo to zvláštní a hrálo se mi špatně. Slyšeli jste každé slovo od spoluhráčů a od trenérů, první třetina v Bernu byla hrozná," popisuje pražský rodák.

Právě švýcarská liga a konkrétně Bern se dlouhodobě pyšní nejlepšími návštěvami v Evropě, v hlavním městě chodí na hokej více než 16 tisíc diváků. Bez nich Bern ztratil důležitý bod v zápase proti Fribourgu a spadl do čtyřčlenné skupiny o udržení, kde je i Novotného Ambri.

Pokud se v polovině března rozhodne o zrušení play off, výsledky se určí zřejmě podle pořadí v základní části. "Titul by připadl Curychu a mluví se o tom, že by nikdo nesestoupil. Z nižší soutěže by postoupil vítěz Kloten a NLA by se v příští sezoně hrála s 13 kluby," spekuluje Novotný.

Situace ve Švýcarsku se nezlepšuje

Události posledních dní ve Švýcarsku bohužel potvrzují, že varianta bez vrcholu sezony je docela reálná. "Každý den přibývají nemocní lidé, což nikomu a ničemu nepřidává. V Itálii se zavírají školy, podobné to možná bude i tady," říká Novotný, jehož klub sídlí poblíž hranic s Itálií.

Domácí zápasy hrají hokejisté tradičního klubu v horské vesničce Ambri, ale většina z nich bydlí ve městě Bellinzona, asi hodinu cesty od Milána, a tedy jednoho z největších ohnisek virové nákazy v Evropě. "Spousta lidí jezdí do Itálie pracovat nebo naopak. Šíří se to," hlásí Lhoták.

Fribourg sice leží v západní části Švýcarska, ale také v této oblasti se již vyskytují případy s nákazou koronavirem. "Doktor nám sděloval základní pokyny, po zápasech jsme si plácali jen přes rukavice a ani v týmu si teď nepodáváme ruce. Dáváme si pozor," podotýká Lhoták.

"V obchodech se zatím nic zvláštního neděje, lidé nevykupují potraviny, ale všude jsou k dispozici dezinfekce. Je důležité dbát na hygienu a mýt si ruce, doktor nám v týmu radil, ať se snažíme vyhýbat místům, na kterých se shromažďuje hodně lidí," doplňuje bývalý kapitán reprezentace.

O vážnosti situace svědčí diskuze o možném zrušení mistrovství světa, které má v květnu hostit právě Švýcarsko. Pomoc nabídli Rusové a MS by se v případě nouze mohlo odehrát v Soči. "Četl jsem to, uvidíme. Švýcaři se připravovali, jsou hokejovou zemí, byla by to škoda," říká Novotný.

"Na druhé straně zdraví je to nejdůležitější, co máme. Lidé nahoře vědí nejlépe, proč ligu zatím odložili. Nemocných je pořád víc, určitě je to promyšlené rozhodnutí," pokračuje. "Podle mě to není tak hrozné, aby museli rušit play off nebo MS. Ale není to legrace," přemítá Lhoták.

"Sport se každopádně hraje kvůli emocím a hraje se pro diváky. Bez nich by akce neměla smysl," uzavírá útočník, který působí ve Švýcarsku od 16 let. V tomto názoru je zajedno s prvním mužem Mezinárodní hokejové federace (IIHF), Švýcarem Reném Faselem.

Na vyřešení otázky švýcarského play off a play out čekají vedle Lhotáka a Novotného ještě další čtyři Češi. Jan Kovář (Zug) a Petr Čajka (Ženeva) by mohli bojovat o titul, Roman Červenka a František Řehák z Rapperswilu se momentálně připravují na boje o záchranu.