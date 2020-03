Soumrak nad MS. Kvůli koronaviru spíš neproběhne, myslí si šéf českého hokeje

Prezident Českého hokeje Tomáš Král při současném vývoji situace kolem šíření koronaviru a opatřením v Evropě i ve světě příliš nevěří, že by se konalo květnové mistrovství světa ve Švýcarsku.

"Nevím, co by se muselo stát, aby se 15. dubna mohlo zodpovědně říci, že se bude mistrovství světa konat a nebude problém. Ale byl bych samozřejmě šťastný, kdyby to tak bylo," řekl Král novinářům. "A že by se to hrálo někde jinde, si nemyslím. Možné je ale samozřejmě všechno," dodal k informacím, že se v případě zákazu pořádání akce ve Švýcarsku nabídlo Rusko.

"Není to jen o tom místě, že Švýcaři řeknou, že se to bude hrát. Máme taky reakce ze světa. Myslím, že NHLPA přijala už nějaká opatření, že by hráče do Evropy nepustila, prohlásil Král.

"Tuším, že Kazachstán zakázal svým občanům výjezdy do 1. června. Ti už jsou z toho venku. Jsou tam Italové, kteří mají v tuto chvíli v podstatě zavřené hranice nebo celostátní karanténu. Jedna věc je, že by se hrálo. Druhá, jak by to mistrovství světa vypadalo," uvedl Král.

Podle něj se nechce prezident IIHF René Fasel konání šampionátu vzdát, ale jasnější informace by měly být známé do 15. března. "Fasel (jako prezident) končí. Je to Švýcar, chtěl se rozloučit doma. Myslím, že na tom sedí každý den a řeší to," podotkl Král.

Český národní tým by měl začít přípravu před MS v pondělí 23. března v Karlových Varech. "Na otázku, jestli se budou hrát utkání Euro Hockey Challenge a Euro Hockey Tour, v tuto chvíli neumíme odpovědět. Ale k dnešnímu dni postupujeme podle plánu," řekl generální sekretář svazu Martin Urban.

Svěřenci kouče Miloše Říhy mají hrát zápasy EHCh ve středu 8. dubna v Linci proti Rakousku a v pátek 10. dubna ve Znojmě se stejným soupeřem.

Další zápasy EHCh čekají Říhův výběr ve čtvrtek 16. dubna v Norimberku a v sobotu 18. dubna v Heilbronnu s Německem. Pak jsou na řadě domácí duely se Slovenskem - ve středu 22. dubna a den nato v Hradci Králové.

Generálkou na MS mají být České hokejové hry - Carlson Hockey Games v Brně od čtvrtka 30. dubna do neděle 3. května.

"Pokud bude mistrovství světa, jde všechno podle plánu. Tím rozumím akce, které vydělávají peníze a které jsou pod smlouvou s naším marketingovým partnerem. Pokud by mistrovství světa nebylo, je otázka, zda má sportovně smysl se připravovat. Na druhou stranu jsou tu různé závazky, které musíme a chceme plnit," řekl Urban.

Předprodej vstupenek na zápas s Rakouskem ve Znojmě byl ale přerušen. Zatím není ani jasné, zda by se při zrušení MS turnaj Euro Hockey Tour v Brně hrál. "Je to na jednání s jednotlivými zeměmi, které se účastní. Jsme v kontaktu. Opět budeme komunikovat v pátek. Variant je několik, naším cílem ale je turnaj odehrát s ohledem na závazky, které máme," řekl Urban.

Zrušeny byly některé mládežnické turnaje plánované na duben. "Ve Finsku měly hrát šestnáctka a sedmnáctka, což se včera zrušilo na žádost finského svazu s podporou Švédů. Šlo o poslední dvě akce pro tyto týmy. Doteď není zrušeno mistrovství světa osmnáctek, proto pokračujeme ve standardním programu," dodal Urban.