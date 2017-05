Pomůže Pastrňákovi ke gólům Zohorna? Trenéři přeházeli formace, nominaci Sobotky pořád zvažují

před 43 minutami

Hledání ideální formace českého týmu pokračuje, sestava se ladí. Trápícímu se Davidu Pastrňákovi zkusí k prvnímu gólu na turnaji v elitní formaci nově pomoct Tomáš Zohorna. A ještě jedna novinka: vedení týmu už mluvilo s Vladimírem Sobotkou. Ten je po konci sezony v St. Louis na cestě do Evropy, zda posílí útok české repezentace se ale pořád neví. "Je na čekačce. Uvidíme, jak bude vypadat Holík a (zraněný) Voráček," řekl Jaroslav Špaček.

Paříž (od našeho zpravodaje) - Žádný jiný útočník českého týmu není tak aktivní. Čtrnáct střel na branku, jedna ložená šance za druhou. Jenže taky stále ani jeden gól. David Pastrňák přijel na mistrovství světa v roli nejlepšího českého střelce NHL, v prvních třech zápasech to ale nebylo ono. Do dalšího proti Norsku bude mít nové spoluhráče.

Dvacetiletý kanón, který na šampionát přijel navzdory tomu, že v Bostonu vyjednává o životním kontraktu, zůstává v první formaci. V ní ale bude nově nastupovat s Janem Kovářem a Tomášem Zohornou.

Pastrňák je s průměrným časem 19:44 minut na zápas nejvytíženějším útočníkem, z celého týmu zatím na ledě strávili více času jen obránci Michal Kempný a Radim Šimek. Na branku vyslal už čtrnáct střel, vyprodukoval tři asistence.

Na gól stále čeká. Obrovskou šanci spálil v zápase s Finskem, i v předchozích utkáních na turnaji měl smůlu. "Netlačil bych na něj ale. Ty šance si vytváří, je to o tom, aby dal první gól a začal si trošku věřit. Proti Finsku jednu neskutečnou šanci měl, na druhou stranu pak udělal dvě nahrávky," řekl asistent trenéra Jaroslav Špaček.

Jak už tedy bylo řečeno, elitní český útočník do čtvrtečního zápasu s Norskem vletí na led s Tomášem Zohornou a Janem Kovářem. "On si šance vytvoří. Je to o tom ho udržet na uzdě, aby byl v pozicích, kde má být. To je důležitý. Je na nás na trenérech, abychom ho k tomu donutili," dodal Špaček.

Jak Češi trénovali před zápasem s Norskem Brankáři:

Mrázek

Francouz Obrany:

Šimek, Gudas

Krejčík, Jeřábek

Kempný, Rutta

Kundrátek



Útoky:

Zohorna, Kovář, Pastrňák

Voráček, Plekanec, Červenka

Řepík, Hanzl, Birner

Hyka, Horák, Vrána

Radil Mimo zápasovou sestavu: Furch, Kolář, Šulák, Holík, Lev

Trenéři zatím složení ideální sestavy hledají. Jak nyní vypadají další formace? Jakub Voráček trénoval s Tomášem Plekancem a Romanem Červenkou, ve složení dalších útoků se vycházelo i z povedeného závěru proti Finsku, který přinesl velkolepý obrat z 0:3 na 4:3 v nájezdech.

Až v roli sedmého beka tak dnes bruslil Tomáš Kundrátek. Tomu zápas s Finskem hrubě nevyšel. Na ledě strávil jen tři střídání, za 54 vteřin čistého času stihl být u dvou inkasovaných branek. Trenéři jej následně ze hry stáhli.

Právě hra do obrany, to je zatím největší problém týmu. Pracovalo se na tom i na dnešním tréninku. Hokejisté se vinou nahuštěného programu od začátku turnaje na ledě všichni sešli teprve potřetí. A vůbec poprvé mimo zápasový den.

"Díky výhře nad Finskem teď máme trošku větší klid a můžeme pracovat. Máme tady hráče z NHL, kteří k nám přijeli na poslední chvíli. Celou sezonu hráli jiným systémem, my je teď do toho našeho musíme zapracovat," řekl Špaček, že první plnohodnotný trénink od začátku turnaje byl více než vítaný.

"Kluci, kteří s námi jezdili celou sezonu na Euro Hockey Tour, ví, co mají dělat. Ostatní k tomu musíme ještě přizpůsobit, i přechod z malého na velké hřiště je na nich ještě znát, vidět je to třeba na Michalu Kempném, Radko Gudasovi nebo Tomáši Plekancovi. Vlastně na všech hráčích, co přijeli z NHL," dodal asistent trenéra.

Posil z NHL je v týmu včetně brankáře Petra Mrázka šest, další ještě možná přibude. Vedení týmu už mluvilo s Vladimírem Sobotkou ze St. Louis. Že ze zámoří dorazí rovnou do Paříže, ale úplně jisté není.

"Letí teď domů a je připravený na náš telefonát. Máme ho na čekačce. Zařídíme se podle toho, jak bude vypadat Voráček a Holík," řekl Špaček.

Voráček dnes po lehkém otřesu mozku absolvoval trénink v plné zátěži a vypadá to, že by ho zranění nemělo limitovat, Holík se k týmu nečekaně připojil včera a trénoval s hráči, kteří jsou mimo sestavu.

Trenéři mohou na soupisku dopsat dva hráče do pole. Kromě Holíka ještě útočníka Jakuba Lva, obránce Libora Šuláka s Janem Kolářem. Případně již zmíněného Vladimíra Sobotku, jemuž skončila sezona ve druhém kole Stanley Cupu.