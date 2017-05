Akce jako z bondovky. Češi propašovali do arény trumpetu. Finové vymýšlejí, jak pronést alkohol

před 53 minutami

Během úvodního víkendu mistrovství světa přijelo do Paříže fandit svému týmu více českých fanoušků než těch domácích. Podařil se jim i jeden husarský kousek: do arény přes tři bezpečnostní kontroly propašovali trumpetu, do jejíhož rytmu pak zpívala celé hala. S ohledem na situaci v zemi platí na mistrovství světa nepříjemná bezpečnostní opatření, zákony Francie dokonce zakazují na sportovních akcích prodávat i pivo. Jak do arény propašovat alkohol, už vymýšlejí Finové. Napadlo by vás namáčet papírové kapesníky do vodky?

Paříž (od našeho zpravodaje) - Pivní stany, hlasitá hudba a párty, které končívaly nad ránem. Takovou zábavu přinášely fanouškovské vesnice poblíž arén. Říkávalo se, že právě za nimi lidé na hokejové mistrovství světa jezdí. Kvůli obavám z teroristických útoků zůstaly letos v Paříži zavřené.

A k tomu navíc ve Francii platí zákon, který otravuje život fanouškům bez ohledu na vlajky na dresech. Ten zákon zakazuje, aby se na sportovních akcích v zemi prodával alkohol.

Pivo, alespoň z pohledu fanoušků, k hokeji neodmyslitelně patří. Je tedy jasné, že tohle mistrovství světa musí být jiné. Ale neznamená to, že tady není sranda. Dokazuje to historika, se kterou se mohou pochlubit čeští fanoušci, jimž se o víkendu povedl husarský kousek.

Na sobotní zápas s Běloruskem do hlediště sice nepropašovali alkohol, ale podařilo se jim pronést na tribuny jiný kontraband. Konkrétně trumpetu, se kterou pak bavili celý zápas fanoušky v hale. Pořadatelé přitom muzikanta v dresu naháněli. Marně. Nenechal se chytit. A teď má historku, kterou bude svým kamarádům ještě dlouho vyprávět.

"Sám doteď nechápu, že se nám to povedlo," vyprávěl reportérovi Aktuálně.cz Sláva Kučera, onen odvážný trumpetista. Neříká si jinak než Baloo a doma v Česku fandí jihlavské Dukle. Minulý týden, samozřejmě s trumpetou, ale fandil i českým fedcupovým reprezentantkám, přímo na Floridě.

Akce trubka: operace jako blázen

"Věděl jsem, že trumpetu do arény nesmím brát. Je to vyznačené na vstupenkách. První den na zápas s Kanadou jsem ten symbol na vstupence ale vytištěný neměl, zkusil jsem to uhádat přímo u vstupu. To se mi nepodařilo, trumpeta skončila v depozitu. Druhý den jsem ji s sebou vzal znovu, aby se to trošku oživilo alespoň před stadionem. Tam jsem potkal tři pány ze Žďáru nad Sázavou, kteří mi chtěli pomoct ji do arény pronést," říká Baloo.

Následovala akce jako z bondovky. Aréna obehnána plotem, v okolí drsní policisté se samopaly. Pronést velký plechový nástroj přes vícero bezpečnostních prohlídek s rámy, to není jen tak. Nápad se zdál vlastně jako nemožný. "Byla to operace jako blázen, pánové byli perfektní. U každé kontroly jsme dělali trošku nátlak, že chvátáme. Nevěřil jsem tomu, ale podařilo se nám to."

Do rytmu českých akcí tak od prvních minut zápasu vyhrávaly tóny fanouškům napříč republikou tak dobře známé. Vysoký jalovec, Hajný je lesa pán a další. Postupně se potleskem přidávaly celé tribuny, zápas Česko - Bělorusko se díky tomu hrál v zatím nejveselejší atmosféře.

Jenže brzy nastaly komplikace.

"Já měl lístek do úplně poslední řady u střechy, začal jsem tam. Ale když jsem viděl, že pouštějí lidi i do jiných sektorů, přesunul jsem se do kotle, který se formoval. A když jsem začal hrát tam, objevil jsem se na kostce a pořadatelé mě podle toho mohli identifikovat. Ochranka si pro mě přišla, podařilo se mi trumpetu poslat zavčasu do davu, který ji schoval," vypráví Baloo.

Početný kotel ochranku vypískal, v češtině na ni spustil pokřik: Nechte nás fandit!

"Stalo se to ve druhé třetině, tak už jsem radši dál netroubil. Kdybych to udělal, byli by tam zas. Spustil jsem to až ve třetí třetině, v mém původním sektoru úplně nahoře. Tam se jim pro mě evidentně nechtělo."

Asi se ještě sluší dodat, že mazaný trumpetista plechovým nástrojem ani tak neporušil bezpečnostní opatření v aréně jako nařízení Mezinárodní hokejové federace IIHF. Ta hudební nástroje, včetně třeba bubnů, na tribunách mistrovství světa vidět nechce. Atmosféru v hale si chce řídit sama, i za pomoci svých DJ.

Pašování alkoholu: Namočit kapesníky do vodky a sát

Jedinou nepsanou výjimku mají Švýcaři: ti se svými zvony dělají během zápasu randál už léta. Mezi fanoušky se říká, že je to díky švýcarské národnosti šéfa IIHF Reného Fasela. To je trochu nefér, poslední česká akce může být zadostiučiněním.

Baloo se na zápasech mistrovství světa pokoušel zatroubit několikrát. Nástroj ale nepropašoval do haly v Bratislavě 2011, dokonce ani doma v Praze před dvěma lety. Úspěch akce trumpeta v Paříži je tak svým způsobem fenomenální.

Učit by se podle něj mohli třeba Finové. Ti, jak známo, přijíždějí na světové šampionáty v davech a výlety do cizích zemí berou jako součást pivní turistiky. To oni jsou zase průkopníci originální myšlenky, jak do arény Bercy propašovat alkohol.

"Přineseme si toaletní papír nebo kapesník namočený do vodky a o přestávce z něj chodíme na záchod vysávat," citoval taktiku jednoho z finských fanoušků večerník Ilta-Sanomat už po prvním duelu. Možnost koupit si v bufetech jen nealkoholické pivo a ještě k tomu za deset eur je šokovala.

Možná i opaření z dosavadních výkonů svého týmu proto zatím Finové častěji než klasický pokřik Suomi křičí anglicky "We want beer."

Český ekvivalent "My chceme pivo" už tady ale zazněl několikrát taky.

Během úvodních čtyř dní pařížské části turnaje dorazilo na zápas v průměru 7472 diváků, to je možná až nad očekávání vysoké číslo. Dlužno ale dodat, že tisíce fanoušků dorazily z Česka i díky prodlouženému víkendu. Ten měli i Francouzi, také oni 8. května slaví státní svátek.

Že bude návštěvnost ještě klesat, napovědělo úterý: zápas Slovinsko - Norsko sledovalo jen 2696 diváků, zatím suverénně nejméně. Na tribunách klid, obří halou se rozléhalo jen to, jak na sebe křičeli hráči.

Na ulicích kolem ale legrace je a bude. Když se pořadatelé rozhodli neotevřít fanouškovské vesnice, zařídili se fanoušci po svém. Zahrádky okolních restaurací berou frontálním útokem. Plán zabránit shlukování lidí v jeden velký dav se tak zatím míjí účinkem.

Veselo v Paříži je. A ne že ne.