Hrajeme velice dobře, ale nejvíc se mi líbí Rusové, říká Vůjtek. Kde vidí problémy Slováků?

před 52 minutami

Ještě loni trnul na střídačce coby hlavní trenér. Národní tým dovedl k nečekanému vítězství ve skupině, ale pak zklamaně skousával kruté čtvrtfinálové vyřazení po nájezdech. Teď Vladimír Vůjtek sleduje mistrovství světa relativně v klidu. "Vím, že máme silný tým a do čtvrtfinále postoupíme," říká. V rozhovoru pro Aktuálně.cz mluví rovněž o problémech Slováků, které vedl v letech 2011 až 2015.

Jak se vám líbí herní projev českému týmu na začátku šampionátu?

Abych řekl pravdu, líbí se mi. Tým je kvalitnější než loni. Hraje velice dobře, i když tam samozřejmě jsou momenty, kdy něco nevychází. Třeba jako začátek zápasu proti Finsku. Hráči se ale nesložili a hráli až do konce, což přineslo vítězství.

V čem mají Češi oproti loňsku navrch?

V brance jsme byli dobří i loni, tam není problém. Měli jsme ale hodně obránců z mladší generace, kteří byli na mistrovství světa poprvé. Dnes jde o vyzrálé kluky. Mám na mysli Šimka a Jeřábka. Dostali se do mezinárodního hokeje a jsou zkušenější. Obrana proto pracuje velice dobře. V útoku je o dost dál Pastrňák a tým hodně posílil Voráček, i když naposledy nedohrál.

Kapitán Jakub Voráček patrně prodělal lehčí otřes mozku, ale měl by být v pořádku. Bez něj by šance týmu na medaili asi výrazně klesly, že?

Určitě by to bylo výrazné oslabení. Kolektiv je sice silný a jeden člověk mužstvo nedělá, ale Voráček je rozdílový hráč, který může v klíčových chvílích hodně pomoct.

Střelec David Pastrňák je na ledě vidět, ale góly stejně jako loni nedává. Čím to je?

Těžko říct. Možná únava z Ameriky, možná se do toho na větších evropských kluzištích musí dostat. Řekl bych, že v dalším průběhu mistrovství se bude prosazovat.

Mimochodem, překvapila vás některá jména v nominaci vašeho nástupce Josefa Jandače?

Ani bych neřekl. Většina z těch hráčů prošla národním mužstvem už dřív. Snad jedině Hanzl. I když jsme o něm věděli, v našem hledáčku úplně nebyl. Letos se prosadil. Nájezd umí proměnit, jak jsme už viděli. Také tohle je na mistrovství důležité.

Jak si užíváte roli pozorovatele? Nemáte chuť se v některých momentech vrátit na střídačku a něco ovlivnit?

Nemám, trenérskou kariéru už jsem jednou uzavřel. Zápasy teď samozřejmě prožívám víc v klidu než loni. Také vím, že máme silný tým a do čtvrtfinále postoupíme. Je celkem jedno, jestli z druhého nebo třetího místa. Bude záležet na soupeři.

Tím dost možná bude někdo ze silné trojice Rusko, Švédsko a USA. Kdo by českému výběru mohl nejvíc sedět?

Těžko říct. Loni jsme si mysleli, že nám bude sedět Amerika, ale opak byl pravdou. Hraje se na jeden zápas, takže se může stát cokoliv. Bude záležet i na štěstí.

Které mužstvo se vám na šampionátu zatím líbí nejvíc?

Rusové. Mají velice silný tým, hrají velice technicky, což se mi líbí. Umí projet jeden na jednoho, umí si vypracovat šance jak ve hře pět na pět, tak v přesilovkách. Je úžasné, jak soupeři nepůjčí puk, počkají si na šanci a pak z ní skórují.

Jsou Rusové hlavními kandidáty na titul?

To bych zase neřekl. Třeba Kanadu jsem viděl jen v utkání proti nám, ta je taky určitě velice silná. Stejně jako Švédové, i když naposledy zase nevyhráli. Mají patnáct hráčů z NHL, o které říkáme, že je to nejlepší soutěž na světě.

Z favoritů se zatím nejvíc trápí Finsko, některá média dokonce volají po okamžitém odvolání trenéra Lauriho Marjamäkiho. Je právě on hlavním viníkem?

Finové mě zklamali, jejich hra není líbivá. Po loňském finále jsem od nich čekal daleko víc. Proti nám se celkem lehce dostali do vedení 3:0 a stejně dokázali prohrát, což nesvědčí o jejich síle. Nevím, jestli je to trenérem, možná byli zvyklí na (Kariho) Jalonena. Kvalitu by mít měli. Nelíbí se mi jejich styl hry.

Špatné výsledky mají také Slováci. Hrají pod svými možnostmi, nebo na víc zkrátka nemají?

(Rozhovor vznikal před ještě před utkáním, v němž Slováci podlehli Dánsku 3:4 po nájezdech. Nyní mají tři body ze tří duelů, pozn. red.) Uvidíme v dalších zápasech. Zatím ani jednou nebyli horší, ale doplácí na koncovku. Mají dobré brankáře, solidní, dnes už zkušenou obranu, ale chybí jim střelci, hráči do předbrankového prostoru. Mají také hodně nováčků, jsou v takové přestavbě.

Hrozí letos Slovensku sestup z nejvyšší skupiny mistrovství světa?

Těch bodů zatím nemají moc. Hodně důležitý pro ně bude zápas s Dánskem. Musí získat body, jinak budou mít problémy.

Co Slovákům chybí k tomu, aby jako dřív mohli myslet minimálně na čtvrtfinále?

Chybí jim klíčoví hráči, kteří nepřijeli. V NHL sice nemají až takový výběr, ale když nedorazí nikdo, projeví se to. To je jedna věc. Také procházejí určitou přestavbou. Hlavně jim chybí útočníci, kteří se umí prosadit v situacích jeden na jednoho, dostat se do gólové šance a proměnit ji. Pravda je taková, že čtvrtfinále je teď pro slovenský tým velký úspěch.