Hudáčkové seřvali kabinu a Slováci najednou měli krev v očích. Jenže bod k záchraně stačit nemusí

před 1 hodinou

Slovenští hokejisté se dvě třetiny utkání proti Dánsku trápili, po druhé přestávce ale na led vyjelo jiné mužstvo. Může za to proslov bratrů Hudáčkových. Svěřenci Zdeno Cígera ze stavu 0:3 dokázali srovnat na 3:3, a i když následně padli v nájezdech, vyválčili z duelu se Seveřany alespoň bod. Záchranu v elitní skupině ale jistou nemají.

Kolín - Té změny si nešlo nevšimnout. Zatímco do kabin odcházeli Slováci po druhé třetině úterního duelu s Dánskem za stavu 0:3 se sklopenými hlavami, na led po přestávce vyjeli jako bojovníci připravení ukázat, že na ledě nechají všechno. A vyplatilo se, svěřenci Zdeno Cígera dokázali se Seveřany srovnat krok a ze zápasu nakonec vytěžit alespoň bod.

Za zázračným obživnutím týmu podle hlasů znějících ze slovenské kabiny stojí bratři Hudáčkové, zejména brankář Július.

"Julo Hudáček přišel, zabouchl dveře šatny a křičel na nás, že on to z té brány vidí, jak hrajeme. Že musíme hrát více se srdcem," popsal Hudáčkův proslov obránce Sparty Martin Gernát.

"Před třetí třetinou jsme si řekli v šatně trochu tvrdší slova. Takto se totiž na nejvyšší úrovni nehraje. Viděli jste to. Dánové nás trestali a zcela laxním přístupem jsme jim ty góly sami věnovali. Pak jsme si ale řekli věci a najednou tam byla krev v očích a šlo to. Nevím však, proč jsme takto začali hrát až ve třetí třetině, potvrdil sám Hudáček.

"Pravda je, že jsme s bratrem promluvili. Máme v podstatě nejvíce zkušeností, tak jsme něco řekli a asi to vyšlo," dodal Libor Hudáček, který však nechtěl prozradit, co přesně hráčům říkal. "To zůstane mezi námi. Tyhle věci se z kabiny nevynášejí."

Ještě jeden bod

I přes zlepšený výkon ve třetí třetině, který po proslovu bratří Hudáčkových následoval, nakonec Slováci z utkání s Dánskem vyválčili jen bod za porážku 3:4 v nájezdech. To v důsledku znamená, že mistři světa z roku 2002 dál mají existenční potíže a až do konce skupiny se patrně budou strachovat o udržení v elitní skupině MS.

Dánové, kteří pořádají šampionát za rok, nemohou sestoupit, a pokud nad nimi Italové zvítězí v posledním duelu skupiny, mohli by mít mít Slováci o bod méně než Itálie, a tedy sestoupit. Cígerovce totiž ve zbylých duelech čekají tři papíroví favorité (USA, Rusko, Švédsko) a duel s Německem, který dost možná o všem rozhodne.

"Všichni si to umíme spočítat. Víme, že Italové mají poslední zápas s Dány, kterým v podstatě o nic nejde, protože se šampionát koná příští rok u nich. Na záchranu potřebujeme minimálně bod. Nyní nás čekají Němci a další tři velmi silní soupeři. Z těchto čtyř duelů potřebujeme někde vydolovat bod," uvědomuje si nelehkou situaci Libor Hudáček.

Duel s Němci rozhodne

Ten kýžený bod, ideálně všechny tři, by Slováci rádi získali už v dnešním duelu s Němci. proti nim ale bude stát nejen ambiciózní soupeř, který hned na úvod MS dokázal porazit Američany, ale také zaplněná hala v Kolíně, která bude domácí hnát dopředu.

"Čeká náš těžký zápas proti Němcům v jejich domácí aréně. Bude to pro kluky i pro nás velmi náročné, ale věřím, že to zvládneme," věří před klíčovým duelem skupiny asistent Cígera Július Šupler.

"Doufám, že sil máme dost, vždyť ve druhé třetině (proti Dánsku) jsme nehráli nic, síly jsme tedy ušetřili," dodává s trpkým úsměvem Michel Miklík, který se na obratu proti Dánsku podílel gólem a asistencí.

A že by došlo i v zápase s Německem na ostrý proslov? "Vypadá to tak, že proslov, jaký jsem pronesl před třetí třetinou, musí být proti Němcům už před tou první," říká Hudáček.

Zápas Slováků s Německem můžete sledovat od 20:15 na ČT Sport nebo v textovém online přenosu na Aktuálně.cz zde.