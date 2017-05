Kapitán jede po lehkém otřesu mozku naplno. Voráček trénoval s Plekancem, pak si přidával na kole

před 6 minutami

Bez úlevy šel do všeho naplno, to jsou dobré zprávy. Jakub Voráček se po lehkém otřesu mozku, který utrpěl v zápase s Finskem, vrátil na led. A podle všeho necítil žádné problémy. Po tréninku si dokonce přidal na rotopedu. Podle všeho by tak nic nemělo bránit tomu, aby nastoupil už do zítřejšího zápasu s Norskem. Pravděpodobně ve druhém útoku s Tomášem Plekancem a Romanem Červenkou.

autor: Adam Sušovský | před 6 minutami

Pokračujte dál