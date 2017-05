Odpočinout, nabrat sílu a porazit Bělorusko. Tohle je povinnost, kterou dnes Češi musí zvládnout

před 17 minutami

Začátek mistrovství světa Čechům nevyšel, prohru 1:4 s favorizovanou Kanadou ale hokejistům nikdo nebude vyčítat. Svým způsobem se dala čekat. Jiné to bude dnes, reprezentace už 16:15 nastoupí proti Bělorusku a nemůže uhnout. Vítězství za tři body je povinnost, do branky se tentokrát postaví Pavel Francouz.

Paříž (od našeho zpravodaje) - Parta, která v pátek večer neúspěšně vzdorovala Kanadě, je nejspíš definitivně kompletní. Příjezd Davida Krejčího zarazil kvůli zdravotnímu stavu své hvězdy Boston Bruins. Po prohře 1:4 to byla v noci druhá špatná zpráva pro trenéra Josefa Jandače.



Tohle všechno ale musí on i celá hokejová reprezentace urychleně hodit za hlavu.

Mistrovství světa pro ně kvapíkem pokračuje dál, už dnes v 16:15 nastoupí proti Bělorusku. A nemá si cenu nic nalhávat: Zatímco včera Češi mohli jenom překvapit, dnes jdou do zápasu pod tíhou drsné povinnosti. Jsou favoritem. Nic jiného než vítězství nepřipadá v úvahu.

"Nemáme na výběr, my si nesmíme dovolit prohrát," přiznal Jakub Voráček, kapitán týmu. Češi včera vůbec poprvé v historii nebodovali v úvodním zápase šampionátu, aby měli zaváhat i dnes? To by byl průšvih. Hlavně s odkazem na pohodu v týmu a jeho postavení v základní skupině.

"Musíme rychle načerpat síly a připravit se. Čeká nás jiný styl hry a jiný styl hokeje, ne tak zvučný tým jako Kanada. Chtěli bychom odstranit chyby z pátku a připravit se na ně. S Finskem hráli hodně urputnou defenzívu, já pevně věřím, že nabereme body," prohlásil Jandač.

O jakých chybách mluvil? O zbytečných ztrátách puků v obranné třetině. A hlavně o žalostné koncovce, která v pátek nejspíš tým stála lepší výsledek.

Hokejisté se po Kanadě dostali do postelí až po půlnoci, prostoru na odpočinek a regeneraci je jen minimum, ani ne patnáct hodin. To je první nevýhoda. Jandač kvůli ní zrušil ranní rozbruslení, tým zůstal dopoledne zavřený na hotelu. A na Bělorusy se tak připravuje hlavně u videa.

Jistá je jedna zásadní změna v sestavě: podle předem avizovaného plánu dnes nastoupí do branky Pavel Francouz.

Zda trenéři zasáhnou i do složení jednotlivých útoků, je nejisté. Bezprostředně po zápase s Kanadou o tom Jandač nebyl úplně přesvědčený. "Ještě to promyslíme. Třeba uděláme změnu, ale nechceme do toho nějak extra sahat," řekl. Spíše bude reagovat až v průběhu zápasu, pokud by se hokejisté nečekaně trápili.

V historii světových šampionátů Češi s Běloruskem ještě neprohráli. To ale neznamená, že je nevyzpytatelný soupeř nikdy nedokázal potrápit. Když se s Bělorusy potkali naposled na MS 2013 ve Stockholmu, byla z toho jen hodně vydřená výhra 2:0.

Bilance zápasů české hokejové reprezentace proti Bělorusku:

Zápasy (z toho na MS) 14 (7) Výher 13 (7) Proher 1 (2:3sn na Euro Hockey Challenge 2011 v Minsku) Skóre 60:18 Úspěšnost 93%

Bělorusko, to je soupeř, od kterého nikdy nevíte, co čekat. Na světových šampionátech umí proklouznout do čtvrtfinále a trápit favority, se stejnou pravidelností se ale do posledních chvíli třást o záchranu. Že letos může přijít ten z povedenějších turnajů, možná napověděl jejich včerejší úvodní zápas na turnaji a málem nečekaný bodový zisk s Finskem.

To rozhodlo o svém vítězství 3:2 až v poslední vteřině, outsider přitom až do posledních vteřin mačkal soupeře v power play a dychtil po vyrovnání.

"Mají dobrý tým, musíte je respektovat. Mají hodně hráčů v KHL, kde hodně jejich útočníků hraje v nejlepších formacích. Takže jsou šikovní," varoval český tým kapitán Finů Lasse Kukonen po včerejším trápení.

Češi budou muset odpoledne dobývat, soupeř sází na defenzívu, týmovost a rychlé brejky. Nebezpečný umí být i v přesilovkách, kde umí prodat sehranost. Hned patnáct hráčů spolu působí celý rok v Dynamu Minsk.