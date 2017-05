Češi pálili šance, Voráček litoval: Škoda, že nemáme ani bod. Z mého pohledu vyrovnaný zápas

před 1 hodinou

Povedlo se jim Kanadu přestřílet, občas i přimáčknout pod tlak v pásmu, stejně jí nedokázali ani poosmé porazit. Čeští hokejisté na úvod mistrovství světa prohráli 1:4, podle kapitána Jakuba Voráčka se ale rozhodně nemají za co stydět. "Vyrovnaný zápas," řekl Voráček.

PAŘÍŽ (od našeho zpravodaje) - Bídná série pokračuje, českým hokejistům to na Kanadu nejde. V úvodním zápase mistrovství světa sice dominantní celek dokázali nejen přestřílet, ale občas i zmáčknout v pásmu. Jenže ložené šance, kterých nebylo zrovna málo, trestuhodně zahazovali. Je z toho prohra 1:4.

"Bruslili jsme ale dobře, to je velké pozitivum. Bylo by horší, kdybychom prohráli 1:4 a oni nás přehráli. Nevím, jak to viděli lidé od televize, ale z mého pohledu to byl vyrovnaný zápas," prohlásil kapitán Jakub Voráček.

Hned v sobotu Čechy čeká Bělorusko, které na úvod hodně zatopilo favorizovaným Finům. Času na odpočinek nebude mnoho.

Jakube, v závěru zápasu s Kanadou jste dokázali snížit, jenže soupeř vám zase odskočil a nakonec komplikace nedovolil. Jak se vám hodnotí úvodní zápas na mistrovství světa?

"Samozřejmě jsme zklamaní, že nemáme ani bod. Pár chyb tam bylo, ale než jsme dali gól na 1:2, vytvořili jsme si v prvních dvou třetinách dobré šance. To byly opravdu loženky. To nebyly střely od modré, jejich gólman chytil hodně gólů. Pak jsme dali na 2:1, dostali jsme je pod tlak a pak jsme dostali gól z ofsajdu, si myslím. Nejsem si jistý, ale co jsem viděl ze střídačky, tak to byl ofsajd. Nedá se nic dělat. Prohráli jsme, musíme se zvednout."

Co bylo zlomové, neproměňování šancí nebo to, že Kanaďané bleskově zareagovali na vaši kontaktní branku a zase odskočili?

"Obojí. Kdybychom dali gól v prvních dvou třetinách, ten zápas mohl vypadat úplně jinak. Pak jsme dali góla, měli loženky, ale dostali třetího, který nás položil. Proti Kanadě hrát posledních pět minut o dva góly, to je těžké. Hrají dobře do obrany."

V prvním zápase turnaje asi o tolik nejde, nemá cenu být dlouho smutný. Co se dá v zápase najít dobrého?

"Bruslili jsme zase dobře, to je velké pozitivum. Samozřejmě je to dlouhý turnaj, ale my si šance vytvořili. Bylo by horší, kdybychom prohráli 1:4 a oni nás přehráli. To si dneska nemyslím. Nevím, jak to viděli lidi u televizí nebo vy z tribuny, ale z mého pohledu to byl vyrovnaný zápas."

Už v sobotu odpoledne hrajete s Běloruskem, které dokázalo hodně zatopit Finům. Jak těžké se na ně bude během tak krátké doby připravit?

"Musíme, my nemáme na výběr. My si nemůžeme dovolit prohrát. Musíme si dobře odpočinout. Já teď nevím, kolik už e hodin, ale za nějakých osmnáct hodin nás čeká další zápas. To rozlosování na začátku samozřejmě není příznivé, ale s tím nic neuděláme. Musíme se dobře najíst, odpočinout si a jít na další zápas."