V Kolíně si MS váží a fandit umí. Domácí mužstvo mohou vyburcovat k velkému výsledku

před 52 minutami

Kolín nad Rýnem pořádá MS v hokeji potřetí během šestnácti let a opět se těší velkému zájmu fanoušků. V první den světového šampionátu bylo na obou utkáních vyprodáno, v tom druhém diváci dotlačili německou reprezentaci k těsné a velmi povzbuzující výhře nad Američany. Ta nastartovala skvělou pouť Němců také před sedmi lety.

Kolín nad Rýnem (od našeho zpravodaje) - MS v hokeji začalo v Kolíně dvěma vysoce atraktivními zápasy. Na duely Švédů s Rusy a domácích Němců s Američany dorazilo v obou případech více než 18 000 diváků, oficiálně se dvakrát hlásilo vyprodáno. Němci si na zámořskou reprezentaci překvapivě vyšlápli, stejně jako na úvod domácího MS v roce 2010.

Kolín je hokejové město

V Kolíně nad Rýnem se nejlepší světové týmy potkávají již počtvrté. Předchozí tři šampionáty se zde konaly v letech 1955, 2001 a 2010, ale ve všech případech Kolín mistrovství spolupořádal s dalšími domácími městy. Zato letos se Kolínští mohou těšit na plnou porci zápasů německé reprezentace.

Billboardy poutající na světový šampionát sice podél dálnice z Rozvadova neuvidíte, ale při příjezdu do Kolína už vás ukazatele bezpečně dovedou až k moderní LANXESS areně. Bezmála devatenáctitisícové hale, domovskému stánku klubu Kölner Haie, osminásobného mistra německé ligy.

Zatímco v Paříži šampionát žádný větší zájem nevzbuzuje, v Kolíně to v okolí haly žije. A to už před zápasem Švédů s Rusy. Početné skupiny fanoušků zaplnily tribuny a střídavě se přeřvávaly. Na jedné straně "Rasíja!" a "Šajbu!", na druhé "Svérige!". Úvodní den německé části šampionátu napověděl, že bylo správným řešením zasadit semifinálové a finálové boje do Německa.

Fandění v pravém slova smyslu

Ačkoliv se to u nás nemusí na první pohled zdát, Němci jsou hokejovým národem. Jejich medaile z velkých akcí sice dávno zavál čas a německá soutěž nemá v Česku přílišný zvuk. Ale pro Němce jsou hokejisté modlami. Německá liga je v Evropě nejnavštěvovanější soutěží a zrovna kolínský klub se může pochlubit průměrnou návštěvností přes 12 000 (třetí místo v Evropě).

V utkání proti Američanům němečtí fanoušci ukázali, že umí fandit. Ne dívat se, ale opravdu fandit v pravém slova smyslu. Nenechali si ujít krátký slavnostní ceremoniál a svorně dorazili na zápas v národních barvách. Kdo doma nenašel hokejový dres, hodil na sebe ten fotbalový nebo klubový. Od nejmenších až po nejstarší, kteří si nadšeně pořizovali selfíčka s pozadím natřískané arény.

Radost německých fanoušků ze vstřelené branky! Jejich oblíbenci vedou nad USA pět minut před koncem 2:1! #USAvsGER #iihf2017 #mshokej pic.twitter.com/tyuIDhd6ES — Daniel Kinc (@DanielKinc) May 5, 2017

A pak to začalo. Němci skórovali už v jedenácté minutě a stadion se poprvé otřásl v základech. Fanoušci střídali pokřiky, skandovali popěvky známé také v české extralize, rozjížděli mexické vlny a bavili se výborným hokejem. Ticho nebylo ani na chvilku, vše vyvrcholilo bouřlivým odpočítáváním německého vítězství na konci.

Bude se opakovat semifinálová jízda?

Kdekomu určitě běžel mráz po zádech, kdekdo si možná vzpomněl na zahajovací utkání MS 2010 na fotbalovém stadionu Schalke. Němci tehdy zdolali stejného soupeře poměrem 2:1 po prodloužení před rekordní návštěvou necelých 78 000 diváků. Němci následně dokráčeli až do semifinále a dosáhli na největší úspěch v novodobé historii.

Narvaná LANXESS arena v Kolíně tehdy dokonce držela Němce dlouho v hře o finále, ale na Rusy nakonec domácí hrdinové nestačili a po další prohře se Švédy skončili čtvrtí. Američané mimochodem hráli o záchranu. Výhra 2:1 nad USA, Kolín - symbolika je tu jasná. Němci jsou hladoví po velkém úspěchu a před věrnými fanoušky nechají na ledě všechno.

V úvodním utkání hráli nesmírně obětavě, skvělý Thomas Greiss v brance přiváděl americké hvězdy k šílenství a vpředu podnikali neohrožené nálety do defenzivy soupeře Rieder, Macek, Tiffels nebo Kahun, rodák z Čech. Němci navíc s napětím sledují sérii mezi Anaheimem a Edmontonem, jehož dres obléká Leon Draisaitl.

Trojka draftu 2014 narozená v Kolíně nad Rýnem by se stala ohromně vítanou posilou. Ale už tak má německý kádr na to, aby favority potrápil a některé porazil. Před vyprodanou arénou se může vypnout k výjimečným výkonům. Po výhře nad USA je čekají další těžké váhy, Švédsko a Rusko.