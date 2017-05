Jandač upřímně a věcně: Kanada zápas kontrolovala, hrála co potřebovala

před 1 hodinou

Hokejisté vstoupili do mistrovství světa porážkou 1:4 od Kanady, trenér Josef Jandač spokojený s výkonem nebyl. Dnes hrají Češi proti Bělorusku (16:15), do branky jde Pavel Francouz.

Paříž (od našeho zpravodaje) - Byl zklamaný, ale stejně úvodní vystoupení českých hokejistů na mistrovství světa trenér Josef Jandač hodnotil s nadhledem: Kanada zápas kontrolovala, tahali jsme za kratší konec. Hrála, co potřebovala, řekl.

Češi sice dokázali favorita turnaje přestřílet, občas i zatlačit pod tlak. Jenže selhali na proměňování vyložených šancí. Úplně prázdnou branku minul Jan Kovář, parádní akci Jana Rutty zase zastavila tyč. A takhle by se dalo pokračovat…

Podle Jandače to byl pech. Ale taky se možná projevilo větší umění takové akce zakončit. A právě v tom byl mezi českou a kanadskou reprezentací prý ten největší rozdíl.

Času dlouho rozebírat prohru 1:4, ale není mnoho. Už dnes odpoledne (16:15) hokejisté nastoupí proti Bělorusku. A tady si na rozdíl od Kanady žádné zaváhání dovolit nemohou, za každou cenu musí vyhrát. Kvůli minimálnímu času na odpočinek a přípravu, dnes trenéři zrušili ranní rozbruslení. A v sestavě chystají jednu zásadní změnu: Místo Petra Mrázka bude chytat Pavel Francouz.

Ale zpět k zápasu s Kanadou, nedokázali jste jí porazit ani poosmé v řadě. V Paříži z toho byla prohra na úvod turnaje 1:4. Jak se vám zápas hodnotí?

Nevstoupili jsme do zápasu úplně nejlépe, protože jsme nechali Kanadu jít poměrně snadno do vedení. I když jsme bojovali, Kanada zápas kontrolovala a my v něm malinko tahali za kratší konec. Bojovali jsme, ale na lepší výsledek to nestačilo.

Jaké tedy na vás výkon českého týmu zachoval dojmy?

Rozporuplné, protože abychom měli šanci uhrát lepší výsledek, museli bychom se vyvarovat některých chyb. Jenže my je udělali a bohužel byly potrestané. Třeba první a třetí gól byly dost podobné, protože jsme mohli odehrát puk lépe, nebo jsme u něj byli dřív a ztratili ho. Dostali jsme i gól v oslabení, poslední do prázdné branky…

Zatímco Kanada své šance proměňovala, vy jste se v koncovce trápili, že?

Myslím si, že jsme možná mohli vstřelit více gólů, ale jejich gólman chytal spolehlivě. Na druhou stranu jsme mu to usnadnili, protože jsme neclonili, nebo byly naše střely zblokované.

Neměli jste trošku smůlu? Velkých šancí jste si v zápase vytvořili hodně. Rozhodně se nedá říct, že by vás Kanada k ničemu nepustila.

Jo, šance jsme si vytvořili. Ale taky musíte mít umění zakončit. Největší měl asi Kovy (Jan Kovář), to bylo do prázdné branky. Potom tam třeba Řepík s Vránou byli sami před brankou, ale realizace měla být víc v klidu, víc hokejovější. Kluci volili rychlou střelu. Muselo by se sejít více věcí, abychom naše šance proměnili. Kanada tyhle situace uměla, a to toho ještě Mrázek spoustu pochytal. Kanada řídila výsledek. Vedla 1:0, 2:0. A když jsme dali kontaktní gól, hned nám zase odskočila. Závěr bez brankáře byl už víceméně jen pokus.

Dá se to brát jako jednu z pozitivních věcí, které zápas ukázal, že jste dokázali Kanadu občas v útoku přehrát a dostat se do gólových šancí?

Pozitivní to je. Udělali jsme dobré, ale i horší věci. Možná to opticky vypadalo vyrovnaně, ale Kanada hrála to, co potřebovala, vyhazovala puky. Já můžu pochválit mužstvo za bojovnost a nasazení, ale pořád máme co odstraňovat a napravovat.

Už v sobotu odpoledne, bez většího času na odpočinek, nastoupíte proti Bělorusku. Máme čekat nějaké změny?

Podle plánů bude proti Bělorusku chytat Pavel Francouz.