Před 30 lety hráli Demitra či Ton bez hymny a vlajky. Teď máme na zlato, tvrdí Vůjtek

Čeští hokejoví junioři procházejí mistrovstvím světa s nebývalou dominancí. V pondělním čtvrtfinále rozdrtili Švýcary 9:1 a dnes večer vyzvou v semifinále Švédy. "Pokud vyhrajeme celý turnaj, nebude to zázrak," říká bývalý trenér Vladimír Vůjtek. Ten byl před 30 lety u toho, když se přímo v průběhu MS juniorů rozdělila federace.

Dodnes o sobě tvrdí, že je Čechoslovák. Slovenskou reprezentaci vedl na stříbrném MS 2012, postavil se i na střídačku českého národního týmu. "Mám ke Slovensku vřelý vztah, vždy fandím nám i Slovákům," povídá bývalý špičkový kouč a rodák z Ostravy.

A zatímco Slováci na probíhajícím šampionátu juniorů v Kanadě trápili domácí reprezentaci a po heroickém výkonu vypadli až v prodloužení, Češi zůstávají ve hře o první medaili po 18 letech.

"Věřím, že ji přivezou. Čekají nás silní soupeři, ale tým si teď bude věřit až do konce turnaje. S Kanadou hrál ve skupině perfektně, suverénně zvítězil. I se Švédy byl lepším týmem, i když nakonec těsně prohrál," připomíná Vůjtek výsledky 5:2 a 2:3 v prodloužení.

Proti Švédům ztratil výběr trenéra Radima Rulíka jediné dva body za pět zápasů. Aktuální české skóre na MS má podobu 33:7.

"Dala se dohromady parta hráčů, která ovládá každý zápas. Krásně se na to dívá. Všichni vědí, co mají hrát, jsou na tom výborně bruslařsky. Jsou tam skvělé akce, kluci umí uspět v soubojích jeden na jednoho. Asi jako všichni jsem příjemně překvapený," těší Vůjtka.

O gólovou produkci se stará celé mužstvo, bez bodu zůstává už jen obránce Tomáš Hamara. Brankář Tomáš Suchánek drží výborná čísla vzadu (1,39 gólu na zápas a úspěšnost 93,5 %) a paradoxně také on zaznamenal čtyři asistence.

Už se třemi body šlo o historický rekord MS juniorů mezi brankáři, teď je na tom Suchánek dokonce stejně jako nejproduktivnější finští hráči na turnaji Joakim Kemell (2+2) a Sami Päivärinta (1+3).

"Pár hráčů ostatní převyšuje, ale vcelku je to výborný kolektiv. Já bych vypíchl Stanislava Svozila, ten se mi líbí nejvíc," zmiňuje Vůjtek beka z organizace Columbusu a nejproduktivnějšího českého hráče (1+7).

"Dále bych řekl Jiřího Kulicha, Davida Jiříčka, Davida Špačka, brankáře Suchánka," jmenuje. "Ostatní se jim však výrazně blíží. Trenér Rulík byl taky dobrá volba, už je zkušený a uvážlivý. Myslím, že si s klukama výborně sedl," odhaduje bývalý kouč Dynama Moskva či Kazaně.

Rozdělení na dálku

Před 30 lety byl Vůjtek ve Švédsku jako asistent hlavního trenéra Jána Šterbáka u toho, když se přímo v průběhu MS juniorů Československo, přesněji Česká a Slovenská Federativní Republika, rozdělilo na dvě samostatné země.

"Bylo to zvláštní. Polovinu turnaje jsme hráli jako Československo, pak už jako Česko a Slovensko. Ale měli jsme skvělou partu i s pěti slovenskými hráči a žádná nevraživost nepanovala," vzpomíná trenér.

Když s počátkem roku 1993 začaly existovat Česko a Slovensko, výběr hokejistů do 20 let dohrával šampionát bez hymny a vlajky. Respektive pod hlavičkou Mezinárodní federace ledního hokeje (IIHF).

V posledním československém vystoupení remizoval tým Šterbáka a Vůjtka s Ruskem 1:1, na Nový rok už bez národní identity rozstřílel Japonce 14:2. Přidal ještě výhry nad Němci (6:3) a Kanadou (7:4).

"Tehdy se ještě nehrálo systémem play off, Kanaďané byli jistými mistry světa. My jsme je však dokázali porazit a zajistili jsme si bronz. Bylo sice zvláštní hrát bez hymny, ale věděli jsme, co přijde. Soustředili jsme se čistě na hokej," přidává Vůjtek.

V posledním společném mužstvu exceloval David Výborný, jeho členy byli dále například Petr Ton či František Kaberle, ze slovenské strany zase Pavol Demitra, Richard Kapuš nebo brankář Igor Murín.

Vůjtek byl tehdy proti

"Třetí místo bylo úspěchem. Pamatuju si, že dva hráči byli na turnaji odskočení, a sice Peter Forsberg a Saku Koivu," vybavuje si kouč.

Forsbergových 31 bodů (7+24) je napříč historií MS juniorů dodnes rekordních, jakkoli Švédovi výrazně pomohla i drtivá výhra 20:1 nad slaboučkým Japonskem. A nakonec brali Švédi stříbro.

V následujících letech 1994 a 1995 vedl Vůjtek české juniory už jako hlavní trenér, nicméně další medaili nepřidal. O dvě dekády později koučoval také dospělé reprezentace Slovenska i Česka.

"Mám ženu Slovenku, na Slovensku mi žije dcera, jezdím tam často a rád. Cítím ke Slovensku vřelý vztah," popisuje Vůjtek. "Před 30 lety jsem byl osobně proti rozdělení. Ale jak to prošlo v klidu a míru, dnes jsem rád a myslím, že to bylo pro obě strany dobré," shrnuje.

V hokeji doplatili na rozdělení Slováci a na rozdíl od Čechů, kteří zůstali mezi elitou, byli v hierarchii MS posláni až do třetí nejvyšší divize "C". K soupeřům typu Bulharska nebo Maďarska.

"Samozřejmě se jim to nelíbilo a cítili se ukřivdění. Museli se protlačit nahoru, nicméně hned se jim to povedlo, za dva roky tam byli. Měli tehdy vynikající hráče, už v roce 2000 byli na MS stříbrní a v Göteborgu 2002 celý turnaj vyhráli," připomíná Vůjtek dosud jediný slovenský titul.