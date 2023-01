Ani Jágr takhle nedominoval, žasnou v Kanadě. Letitý rekord české legendy padl

Kanaďan Connor Bedard je nejmladším hokejistou probíhajícího mistrovství světa dvacítek, 18. narozeniny oslaví až v červenci. Přesto s neuvěřitelným náskokem vévodí produktivitě turnaje.

Nebýt Bedarda, Slováci by čtvrtfinálovou vzpouru proti favorizované Kanadě možná dotáhli do konce. Zázračný talent však za 25 minut na ledě posbíral tři body a v prodloužení vstřelil vítěznou branku na 4:3. Šlo o možná nejhezčí akci šampionátu, na sociálních sítích už ji zhlédly statisíce lidí.

Bedardův rozhodující gól proti Slovensku:

Connor Bedard is a different animal pic.twitter.com/ea4LdItb99 — Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) January 3, 2023

Zároveň Bedard vylepšil svůj turnajový zápis na neskutečných 21 bodů (8+13) z pěti zápasů.

Jde o pátý nejlepší výkon všech dob. K překonání čtvrtého Roberta Reichla chybí kanadskému centrovi bodík, na Markuse Näslunda a Raima Helminena ztrácí tři body. Od prvního Petera Forsberga ho dělí bodů deset.

Odehraje ještě semifinále a medailový zápas, takže minimálně na druhou příčku by vyskočit mohl.

Nutno však podotknout, že všichni zmínění hokejisté podávali tyto výkony zpravidla v 19 letech. Jedinému Reichlovi bylo osmnáct, ale už měl za sebou draft NHL.

V kategorii pod 18 let nemá Bedard konkurenci. Překonal letitý rekord Jaromíra Jágra, který jako 17letý nedraftovaný křídelník posbíral na juniorském MS 1990 18 bodů (5+13) v sedmi kláních.

"Nikdy jsem neviděl, aby takhle mladý hráč na dvacítkách dominoval," komentoval Bedardovy výkony analytik kanadské stanice TSN Craig Button. "Třeba Forsberg dominoval na turnaji v roce 1993, ale bylo mu devatenáct. Jágr byl v roce 1990 jako sedmnáctiletý kluk sakra dobrý, prostě skvělý, ale vyloženě nedominoval. Tady na tomto mistrovství je mezi Bedardem a ostatními propastný rozdíl."

Druhý muž bodování probíhajícího šampionátu v Halifaxu a Monctonu, Američan Logan Cooley, zaostává za vychvalovaným Kanaďanem o deset bodů. V kanadském mužstvu je dvojkou Logan Stankoven s 12bodovou ztrátou.

Bedard hraje už své druhé mistrovství juniorů, celkově má na kontě 29 bodů (12+17), případně 34 bodů, pokud počítáme i dva zápasy z nedohraného šampionátu v prosinci 2021.

Tuto megasbírku by Bedard mohl ještě výrazně rozšířit, neboť na MS dvacítek může jet ještě dvakrát. Nejspíš ale nepojede.

V létě se totiž s největší pravděpodobností stane jedničkou draftu NHL a od podzimu by měl ve slavné lize válet na plný úvazek. "Na juniorku je příliš dobrý už teď," řekl webu The Athletic trenér dovedností Nick Quinn.

Bedard bodoval ve WHL, která patří ke třem nejlepším zámořským juniorkám, 27krát v řadě. Po návratu z Halifaxu bude moct svou impozantní šňůru prodloužit.

Celkově v Regině, kde nastupuje také český bek Stanislav Svozil, sbírá více než dva body na zápas.

Podle některých expertů není jisté, zda bude podobně dominovat i v NHL, jiní o něm ale mluví jako o nejlepším hokejistovi od McDavida nebo rovnou od Sidneyho Crosbyho.

"Není tak urostlý jako Mario (Lemieux), kompletní jako Sid (Crosby) a rychlý jako McDavid," řekl o Bedardovi novinář Bob McKenzie. "Také to není ukázkový centr, v NHL možná bude hrát spíš křídlo. Jistý si tím nejsem, ale nabízí se to. Čím si ale jsem jistý, je to, že v sobě má něco hodně výjimečného, ať už je to cokoliv. A má toho na rozdávání."

Vůbec nejvíc chvály sklízí Bedard za svou střelu, už teď se prý může rovnat s americkým strojem na góly Austonem Matthewsem. Davidu Pastrňákovi by tak mohl přibýt další konkurent v každoročním boji o Maurice Richard Trophy pro nejlepšího kanonýra NHL.