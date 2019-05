Totálně vyhecovaný zápas. Švédové měli krvavé oči, nechali se unést, všiml si Říha

před 39 minutami

Řeči o natěšenosti na start turnaje nebyly plané. Čeští hokejisté vlétli do zápasu proti Švédsku jako velká voda. Stříleli odevšud, jezdili nahoru dolů, dohrávali souboje. Ve druhé třetině byla jejich aktivita až kontraproduktivní a trenér Miloš Říha ji musel krotit. Povedlo se, Češi se nevzdali ani za stavu 1:2, ve třetí třetině úvodní utkání obrátili a připsali si velmi cenné vítězství 5:2.

Jak jste spokojený se zápasem proti Švédům?

Byl to od nás velmi dobrý výkon. Hráli jsme ve velkém nasazení, skvěle jsme bruslili, byli jsme lepší. Šli jsme do vedení, v přesilovce jsme mohli přidat druhý gól, sehráli jsme ji dobře. Bohužel ve druhé třetině jsme nastoupili nekoncentrovaní, Švédové nás dostávali pod obrovský tlak. Vyhrabali jsme se z toho, začali jsme hrát poctivý hokej a bravurně jsme to zvládli.

Přehráli jste Švédy jejich vlastními zbraněmi jako rychlostí, aktivitou nebo tlakem do branky?

Dá se to tak říct. Porazili jsme je ve dvou turnajích, dívali jsme se na ně na tréninku, viděli jsme jejich zápasy. Je to nesmírně silné mužstvo, jejich trenér postavil bravurní herní plán, ale v některých situacích se nechali unést. Nechali se vyhecovat a nebyli tak trpěliví, jak Švédové obvykle jsou.

Zjistili jste při vítězném zápase v Brně, co na Švédy platí?

Ani bych neřekl. Protože jsme znovu stavěli nový tým po příjezdu hráčů z NHL, budovali jsme to nanovo. Tohle vítězství beru jako další krůček, aby byla parta ještě silnější, aby kluci ještě více věřili tomu, co dělají.

Bylo klíčové, že se vám podařilo ještě před druhou přestávkou vyrovnat na 2:2?

Rozhodně. Švédové měli předtím šanci na 3:1 skoro do prázdné branky. Výborně nás tam podržel Patrik Bartošák.

Vstoupili jste do zápasu s obrovskou aktivitou. Nemusel jste hráče až trochu brzdit?

Ve druhé třetině jsme to museli trochu uklidnit. Tam to bylo dost chaotické a zblázněné. Ale kluci chtěli, zápas byl na první utkání nesmírně vyhecovaný. Totálně vyhecovaný. Jednou měli krvavé oči Švédové, v určitých pasážích zápasu zase my.

Jak vás osobně strhla atmosféra na stadionu?

Trochu jsme to očekávali, ale bylo to opravdu nádherné. Myslím, že tím výkonem jsme jim za to poděkovali, oni poděkovali nám. Tak to má být.