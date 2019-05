Na jedničku to není, shodli se Říha s Kovářem. Francouz s příjezdem váhal

před 19 minutami

Češi začnou hokejové mistrovství světa na Slovensku s gólmany, kteří na podobně velké akci nikdy nechytali. Nakonec ale může být jedničkou narychlo povolaný Pavel Francouz, byť nic jistého nemá.

Bratislava (od našeho zpravodaje) - Škatulata v českém brankovišti odnesl zkušený Jakub Kovář. Nepomohla mu senzační sezona v Kontinentální lize. Ani fakt, že je podepsaný pod poslední českou medailí.

Rozhodla příprava, v níž 30letý Kovář zkrátka nepochytal tolik puků jako o čtyři roky mladší Patrik Bartošák. Mohl dělat trojku, což ale odmítl. Raději přenechal místo 27letému Šimonu Hrubcovi.

"Víceméně si to rozhodl sám," potvrzuje trenér národního mužstva Miloš Říha. "Chtěl do turnaje vstoupit jako jednička, ale shodli jsme se, že takovou formu nemá. Férově jsme se domluvili. Čekal jsem to horší."

"Přistoupil k tomu výborně," potvrzuje trenér reprezentačních gólmanů Zdeněk Orct. "My gólmani jsme taková zvláštní skupina, hlavně já. Jsem šťastný, že fungujeme tak, jak máme. Férově, upřímně."

I proto teď Francouz ví, že nemá nic jistého. V neděli do kabiny nedorazí jako jednička. Za Česko sice odchytal poslední tři světové šampionáty a olympiádu, jenže v zámořském Coloradu uvízl - i kvůli vyšším platům konkurentů - na farmě. A po jejím vyřazení z play off nechytal dva týdny. Navíc ho čeká aklimatizace.

"Byl na vážkách, jestli má dorazit," podotýká Orct. Nakonec ale 28letá opora kývla.

Není ale jasné, kdy v Bratislavě odchytá první zápas. "Bavili jsme se předběžně. Rozhodující slovo má Miloš Říha," vysvětluje Orct. "Jestli do toho budu moct zasahovat, tak to nechám na Pavlovi. Nevím, jak probíhá aklimatizace. V NHL jsem nikdy nechytal, takže si nebudu na nic hrát."

Orct má s Francouzem bližší vztah, neboť ho vedl v Litvínově. "V kabině se mi budou smát, že mi přijel synáček," usmívá se 49letý trenér. "Známe se dobře. Nebudu říkat, že nemáme nadstandardní vztah. Ale tady to nehraje roli. Do svých názorů, kdo by měl chytat, nebudu zatahovat pocity."

Francouzův program ovlivní výkony Patrika Bartošáka, který dnes zkusí stejně jako na nedávných Českých hrách vynulovat favorizované Švédy.

Na světovém šampionátu či podobně velké akci však extraligový mág nikdy nechytal. "Bartes je hodně specifický," popisuje Orct svého svěřence. "Je jedno, jestli vám bude chytat odborářskou ligu, nebo mistrovství světa. Přistoupí k tomu naprosto zodpovědně. Hrozně moc chce chytat."

Hrubec bude proti Švédům na střídačce a později by měl zamířit na tribunu. Původní plány ale už kolikrát ztroskotaly. "I třetí gólman se může posunout na post jedničky. Ze zdravotních nebo výkonnostních důvodů," upozorňuje Orct. "Teď je ale u Šimona pozice daná. Základem úspěchu je, aby podpořil dva gólmany, kteří budou nastupovat."

Otázkou zůstává, který z dua Bartošák - Francouz si svými zákroky řekne o čtvrtfinále.