Koho potkají Češi ve čtvrtfinále? Hrozí stěhování za Finy, lepší může být třetí místo

Od soboty mají čeští hokejisté na mistrovství světa jistotu postupu do čtvrtfinále. Nedělní porážka 2:4 se Švýcary rozhodla o tom, že skupinu B svěřenci Kariho Jalonena určitě nevyhrají. V úterý proti Kanadě budou bojovat o druhé místo a o co nejlepší nasazení do play off.

Češi skončí ve skupině druzí, pokud Kanadu jakýmkoliv způsobem porazí. Javorové listy hrají dnes odpoledne proti Norsku, a pakliže by senzačně prohrály v základní hrací době, postačí Čechům ke druhému místu jediný bod ze vzájemného zápasu.

V takovém případě by Češi ve čtvrtfinále narazili na třetí tým skupiny A z Tampere. Tím budou velmi pravděpodobně úřadující světoví šampioni, domácí Finové.

Jestliže aktuálně druzí Švédové dnes splní roli favoritů proti Dánsku, rozdají si to v úterý o první příčku v přímém souboji s Američany.

Finsko by skončilo třetí, ale i tak by ve čtvrtfinále coby pořádající země hrálo doma. Češi by se tedy v případě tohoto scénáře stěhovali z Rigy už na čtvrteční duel.

Porážka s Kanadou a třetí místo ve skupině by paradoxně nejspíš znamenaly to, že Roman Červenka a spol. zůstanou na čtvrtfinále v Lotyšsku. Nepříjemnost v podobě cestování by pak potkala horšího z dvojice USA - Švédsko.

To vše stále za předpokladu, že už do pořadí v první trojce "áčka" nepromluví nyní pátí Dánové, které čekají utkání se Švédy a Finy.

Zamíchat dvojicemi pro čtvrtfinále mohou ještě také Lotyši. Pokud v úterý jakkoliv bodují proti již jistým vítězům "béčka" Švýcarům, zajistí si postup a zároveň domácí prostředí pro čtvrtfinále. Kdyby Švýcary dokonce porazili, mohli by se dostat i před Čechy.

Velmi nepravděpodobná je varianta, že by pořadí ve skupinách proti sobě svedlo obě domácí mužstva, Finsko a Lotyšsko. V takovém případě by se čtvrtfinále nehrálo "do kříže" mezi skupinami a Češi by potkali Kanadu, Švýcarsko nebo Lotyšsko.

Pokud vyloučíme tuto divokou možnost a rovněž variantu s výhrami Dánů nad favority, utká se český výběr v souboji o semifinále se Švédskem, USA nebo Finskem. Německo dostat nemůže.

První případ by znamenal změnu po letech, čtvrtfinále se Švédy hráli Češi na MS naposledy před jedenácti lety. A vyhráli 4:3. Američany naopak potkali v klíčové fázi šampionátu za posledních deset let rovnou třikrát (s bilancí 1:2), Finy dvakrát (s bilancí 1:1).

Šest mužstev má čtvrtfinále již před pondělním programem jisté. O poslední dvě místa bojují v tamperské skupině Němci s Dány, v rižské Lotyši a Slováci. Ti musí v úterý v 60 minutách zdolat Norsko a večer držet palce Švýcarům, aby proti Lotyšsku vyhráli za tři body.