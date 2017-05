Jasná záležitost pro Kanadu. Nory smetla pěti góly a zajistila tak čtvrtfinále i Čechům

před 45 minutami

Kanaďané si v odpoledním zápase mistrovství světa hravě poradili s reprezentací Norska, které postupně nastříleli pět branek. Sami přitom neinkasovali ani jednou.

Paříž - Hokejisté Kanady porazili na mistrovství světa v Paříži Norsko 5:0 a zajistili postup do čtvrtfinále nejen sobě, ale i Česku, Švýcarsku a Finsku. Obhájce titulu zároveň vyhrál základní skupinu B, v které vede před českým týmem o tři body a má lepší vzájemný zápas.

Norsko nekousalo, Kanada rozhodla už v první třetině

Kanada rozhodla už v úvodní třetině, kterou vyhrála díky brankám Braydena Schenna a Coltona Parayoka 2:0. Skóre ještě navýšili Mark Scheifele, opět Parayko a Ryan O'Reilly.

Vítězové minulých dvou šampionátů by sice měli díky svému postavení hrát čtvrteční čtvrtfinále ve francouzské metropoli, ale pokud by ve skupině A skončilo čtvrté Německo, stěhovali by se do Kolína nad Rýnem. O dvojicích pro play off rozhodne až úterní program, kdy zápasy ve skupinách vyvrcholí.

Norové, kteří potřebovali k zachování naděje a účasti v play off získat alespoň bod, se od začátku bránili. Hned ve druhé minutě fauloval Johannesen O'Reillyho, který ale nařízené trestné střílení neproměnil. Další možnost nevyužil Duchene, v páté minutě už sice zakončil do odkryté branky Simmonds, ale sudí si u videorozhodčího ověřili, že skóroval do posunuté branky.

Jasnou převahu zužitkovali Kanaďané poprvé v 18. minutě, při vyloučení Mathise Olimba se z dorážky trefil Schenn. Hned za 24 vteřin šel pykat Mathis Olimb znovu a střelou zápěstím od modré čáry překonal Haukelanda přes clonu Parayko.

Norové svoji přesilovku nevyužili a další šance Kanady měli Killorn, Schenn a Giroux. V 35. minutě zvýšil z dorážky Scheifele a 106 vteřin před koncem druhé třetiny využil favorit i svoji třetí početní výhodu v utkání. Ránou od modré čáry se zapsal podruhé v utkání mezi střelce Parayko. V závěru druhého dějství pomohla Norům tyč po střele Konecného.

Ve třetí třetině opadla i aktivita Kanaďanů, kteří vyslali už jen osm ze svých celkových 48 střel na branku v utkání. V 58. minutě ale využil i čtvrtou přesilovku favorita O'Reilly a dovršil výsledek.

Skupina B (Paříž):

Kanada - Norsko 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 18. B. Schenn (Simmonds), 19. Parayko (MacKinnon, R. O'Reilly), 35. Scheifele (Matheson, Skinner), 39. Parayko (MacKinnon, Marner), 58. R. O'Reilly (Scheifele, MacKinnon). Rozhodčí: Gofman (Rus.), Linde (Švéd.) - Kaderli (Švýc.), Suchánek (ČR). Vyloučení: 4:5. Využití: 4:0. Diváci: 5093.

Kanada: Ch. Johnson - Parayko, Vlasic, Demers, De Haan, Matheson, Ch. Lee, Morrissey - MacKinnon, Scheifele, Skinner - Simmonds, Giroux, R. O'Reilly - Duchene, Couturier, Killorn - Marner, Point, Konecny - B. Schenn. Trenér: Jon Cooper.

Norsko: Haukeland (46.-49. Söberg) - Holös, Nörstebö, Sveum, Ödegaard, Johannesen, Bonsaksen, Sörvik - M. Olimb, Patrick Thoresen, K. A. Olimb - Röymark, Rosseli Olsen, Bastiansen - Martinsen, K. Forsberg, Reichenberg - Trettenes, Roest, Karterud - Valkvae Olsen. Trenér: Petter Thoresen.