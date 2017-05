Francouz dostal šanci a zase válel. Vychytal si nominaci na čtvrtfinále? To se uvidí, řekl

před 25 minutami

Pavel Francouz byl hvězdou zápasu, to on důležitými zákroky nasměroval české hokejisty za výhrou 5:2 nad Francií a téměř jistému postupu do čtvrtfinále. Vychytal si výkonem post brankářské jedničky? "Co bude dál, to se uvidí," řekl českým novinářům. Trenéři se budou muset velmi brzy rozhodnout. Dát do nejdůležitějšího zápasu sezony přednost jemu, nebo Petru Mrázkovi?

Paříž (od našeho zpravodaje) - Když se postaví do branky, je na něj spoleh. Vzhledem k postupu do čtvrtfinále vychytal Pavel Francouz klíčovou výhru nad Norskem, zaválel i včera proti Francii: Bude to ale on, kdo půjde do akce v nejdůležitějším zápasem turnaje? "To se uvidí," řekl po výhře nad Francií. Infografika Češi poskočili tabulkou, Slováci se trápí. Projděte si program, výsledky i tabulky hokejového MS projít infografiku Francouz byl díky skvělý zákrokům v první polovině zápasu vyhlášen nejlepším českým hráčem, jenže důvěru ve šlágrech proti papírově silným soupeřům dostává od trenérů Petr Mrázek. "Já jsem rád, za každý zápas, který na mistrovství světa dostanu. Myslím, že je dobré, že se spolu dělíme a ani jeden z nás není zatavený," řekl Francouz po skvělém výkonu o konkurenčním boji českým novinářům. Tak se zeptám trošku jinak. Co říkáte na svou formu? "Já nevím. Vždycky záleží na situacích, které se stanou při zápase. Já totiž moc nevěřím na formu. Jak to myslíte? "Že prostě můžete mít formu, ale párkrát se vám to tam stejně odrazí. Je spousta věcí, které gólman nemůže ovlivnit. Snažím se dělat svou práci ze všech sil, kluci mi pomáhají a funguje to. Já jsem rád, že vyhráváme. Na turnaji jste předtím chytal proti Bělorusku a Norsku, v těch dvou zápasech jste ale moc zákroků neměl. Jednoduše proto, že vaši spoluhráči dobře bránili. To se teď proti Francii změnilo, nakonec jste byl vyhlášený nejlepším hráčem českého týmu. Byla to změna být najednou v zápřahu? "Ale ne, to si člověk neodvykne za ty dva zápasy. Je to pořád o mé hlavě, jestli udržím koncentraci. Já neovlivním, kolik na mě půjde střel." Muselo to být pro vás ale těžké hned od začátku, Francie měla gólových šancí jako první víc. "Jo, Francie měla dobrý vstup do utkání, vytvořila si šance, ale naštěstí se nám to podařilo udržet za stavu 0:0, což bylo hodně důležitý. Nedostali se na koně. Z první přesilovky jsme dali gól, to nás trošku uklidnilo." Jak vám bylo na začátku druhé třetiny, kdy jste sedm minut v kuse bránili oslabení a vy čelil palbě soupeře? "Francouzi mají výborné hráče na přesilovku, jsou docela sehraní. Koukali jsme se na ně na videu, ale i tak nás párkrát vykombinovali. Ale hráli jsme výborně obětavě, padali do střel a týmovou prací to tam prostě utloukli a zvládli."

