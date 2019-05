Neuvěřitelně smolná série končí, Gulaš zažije premiéru na MS. Chytat bude Francouz

před 12 minutami

Česká hokejová reprezentace odehraje dnes od 20:15 páté utkání na MS v Bratislavě. Svěřenci trenéra Miloše Říhy nastoupí proti Itálii, která na turnaji dosud neskórovala. Chytat bude Pavel Francouz, poprvé na velké akci si zahraje 33letý Milan Gulaš.

Bratislava (od našeho zpravodaje) - Plzeňský útočník se připojil k týmu před zápasem s Ruskem, pokusil se dohnat tréninkový deficit a dnes ho vedení národního mužstva doplní na soupisku.

Po neuvěřitelně smolné sérii nemocí a zranění si Gulaš konečně zahraje na vrcholném turnaji. "Moc se těším, je to velká premiéra. Dočkal jsem se, jdu si to dneska užít a vyhrát," řekl nejproduktivnější hráč a nejlepší střelec uplynulého ročníku české extraligy.

"Ráno jsem byl trošku nervózní, ale na ledě při tréninku jsem se cítil dobře. Na ledě to z vás opadne, soustředíte se jen na hru," popisoval Gulaš. Asistent trenéra Robert Reichel potvrdil, že do zápasu s Itálií plzeňský forvard nastoupí, ale pozici v sestavě nechtěl upřesnit.

Nicméně ve hře je varianta, že si Gulaš zahraje po boku Jana Kováře, s nímž vytvořil v extralize mimořádně produktivní dvojici, a bývalého spoluhráče z Plzně Dominika Kubalíka. Pravděpodobné je, že se Gulaš objeví na ledě také při přesilovkách.

Polední trénink byl dobrovolný a absolvovalo ho celkem čtrnáct hráčů. Na led nepřišli Jan Kolář, Michal Moravčík, Jan Rutta, Radko Gudas, Jakub Voráček, Michael Frolík, Dominik Simon, Ondřej Palát, Jakub Vrána, Dmitrij Jaškin a Michal Řepík.

Reichel přidal směrem k večerní sestavě pár informací. "Do branky půjde Pavel Francouz a vrátí se Filip Chytil. Mimo sestavu zůstanou oba Zohornové," prozradil asistent, který se jako hráč na MS 2001 podílel na rekordní výhře Čechů 11:0 právě nad Italy jedním gólem.

Také v Bratislavě jsou zatím hokejisté z jižní Evropy otloukánkem. Po návratu mezi elitu ve čtyřech zápasech nebodovali a mají skóre 0:30. Gól na MS první kategorie vstřelili naposled Němcům před dvěma lety, od té doby čekají už 355 minut a 39 sekund, a tedy bezmála šest hodin.

Češi neinkasovali od Italů už 176 minut a 54 sekund, neboť na MS 2014 a 2012 vyhráli vždy s nulou (2:0 a 6:0). Poslední gól obdrželi v Québecu 2008 při výhře 5:2. "Nedali tady gól, ale třeba s Lotyši hráli dlouho těsně. Nesmíme žádného soupeře podcenit," upozorňoval Reichel.

"Když dáme rychlé góly, možná to bude jednodušší, ale máme kvalitní mužstvo, které se dobře připraví. Jsem rád, že jsme zvládli obrat s Lotyši, od druhé třetiny tým šlapal, jak má. Ukázalo jsme charakter," vrátil se asistent ke čtvrteční výhře 6:3 nad Lotyšskem.

Debutant Gulaš má na italský hokej z nedávné doby dobré vzpomínky. V listopadovém osmifinále Ligy mistrů vyřadil s Plzní italské Bolzano po výsledcích 6:1 a 6:2, v prvním zápase skóroval jednou, a ve druhém dokonce čtyřikrát.

"Je to jiná soutěž, tady jsem v národním týmu. Nastoupím do zápasu s tím, abych si odvedl svou práci a odehrál to bez velkých chyb. Budu si určitě dávat kratší střídání a těším se na souhru se spoluhráči, kteří mi stoprocentně pomůžou," poznamenal Gulaš.

Čeští hokejisté s Itálií v osmi vzájemných zápasech neztratili ani bod. Devátý rozehrají dnes večer, jeho průběh můžete sledovat v online přenosu Aktuálně.cz.

Předpokládaná sestava Česka proti Itálii:

Francouz (Hrubec) - Hronek, D. Musil, Rutta, Moravčík, Gudas, Kolář, Zámorský, D. Sklenička - J. Voráček, Simon, Frolík - J. Vrána, Faksa, Palát - Gulaš, Jan Kovář, D. Kubalík - Řepík, Chytil, Jaškin.