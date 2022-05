Když přidáme, máme lepší tým než Němci, věří Hertl. Jiříček nevěděl, o co se hraje

Po prohře 0:3 s Finskem mají čeští hokejisté jasno. Ve čtvrtfinále mistrovství světa narazí ve čtvrtek na Německo. Před posledním zápasem ve skupině proti domácímu týmu bylo jisté, že případná výhra za tři body by Čechům na klíčové utkání přihrála Kanadu.

Tampere (od našeho zpravodaje) - Jakékoliv kalkulace ale hráči po zápase logicky odmítali. "Snažili jsme se na to nemyslet a prostě hrát hokej. Věděli jsme, že je to poslední příprava před čtvrtfinále. Ty okolnosti jsme se snažili nevnímat," tvrdil útočník Tomáš Hertl.

"Já jsem třeba vůbec nevěděl, že to tak vychází," řekl osmnáctiletý zadák David Jiříček, který nastoupil v šestičlenné obraně po dvou vynechaných zápasech. Volno pro úterní utkání dostali Radim Šimek a Michal Jordán.

"Věděl jsem, že můžeme být druzí, nebo třetí, ale druhá skupina byla tak zamotaná… Šel jsem do zápasu s tím, že chci za každou cenu vyhrát. Prohráli jsme, takže teda máme Němce," zjistil Jiříček.

Hertl měl podle vlastních slov lepší přehled. "Ale hlavně jsem se chtěli na čtvrtfinále co nejlépe naladit. Teď víme, že musíme být lepší, musíme se pořádně připravit," byl si vědom. "Věřím, že když budeme hrát jako v našich lepších zápasech, tak máme lepší tým než Němci," doplnil.

Finy sice čeští hokejisté před parádní kulisou naplněné Nokia Areny přestříleli 24:19, ale nevytvořili si skoro žádné gólové šance.

Jussi Olkinuora tak potřetí v řadě udržel čisté konto, soupeřům nedovolil skórovat 180 minut v kuse. Celkově Finové počtvrté ze sedmi utkání na turnaji nedostali gól.

"Trápíme se s tím po většinu MS. Jsme v útočném pásmu, klidně tam prostřídáme čtyři lajny, ale všechno hrajeme okolo. Musíme se více tlačit do branky, zaparkovat tam hráče a více střílet. Potřebujeme tam udělat bordel a mít dorážky," shrnul Hertl.

Sehraní technici David Pastrňák a David Krejčí tentokrát narazili, obrana Suomi na ně byla výborně připravená. Ani dravost nejlepšího českého střelce Matěje Blümela proti domácím neplatila.

"Mají silné beky, skvěle zorganizované. Už střední pásmo mají úžasně pokryté," poznamenal Jiříček. Sám byl zklamaný, že nezvládl zabránit třetímu gólu Finů, který vstřelil na konci druhé třetiny po krásné kombinaci do prázdné branky Toni Rajala.

"Špatně jsme se dohodli, nemělo by se to stávat. Celkově to ode mě nebyl nejlepší výkon, chyby vzadu tam byly. Umím zahrát lépe," hlásil mladý obránce.

U prvních dvou gólů se zase v roli smolaře octl Jan Ščotka. Obránce finského JYP Jyväskylä podklouzl při kličce Joela Armii, pak mu pod nohama prošla přesilovková přihrávka na zakončujícího Sakariho Manninena.

Finové ale měli i jinak utkání pevně pod kontrolou. Tříbodové vítězství jim zajistilo prvenství ve skupině a na čtvrtfinále souboj se Slováky. "Finové byli prostě lepší," potvrdil stručně a výstižně Jiříček.

Němci v helsinské skupině prohráli s Kanadou a na nájezdy se Švýcary. "Hrají tady hodně fyzický hokej a mají tam pár top hráčů. Třeba obránce Moritze Seidera nebo silné útočníky. Potřebujeme na ně vletět hned od začátku, na nic nečekat," předesílal před čtvrtfinále Hertl.

"Kolikrát jsme tady čekali, co bude hrát soupeř. Ale teď už musíme hrát tak, ať se soupeř podřizuje nám. Musíme být agresivnější," pokračoval.

Ve středu po obědě budou Češi trénovat ještě v Tampere, načež se přesunou do necelých 200 kilometrů vzdálených Helsinek. Čtvrtfinále proti Němcům je na programu ve čtvrtek od 15:20 českého času.