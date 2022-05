Lotyši si po prohře se Švédy čtvrtfinále nezahrají, Švýcarsko zůstalo neporažené

Světová zdravotnická organizace (WHO) si v úterý na svém valném shromáždění v Ženevě do čela opět zvolila Etiopana Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse. Nynější generální ředitel WHO byl do funkce na dalších pět let znovuzvolen v tajném hlasování 155 delegáty ze 160.

Německý ministr Karl Lauterbach výsledek označil za velkolepý a plně zasloužený. Tedros v projevu po přísaze vyjádřil přesvědčení, že vyjádřená důvěra neplatí pouze jemu, ale celé "rodině WHO" a jeho kolegům a týmu.

První funkční období Tedrose ve funkci se vyznačovalo především bojem s pandemií covidu-19. Jeho dnešní znovuzvolení není nijak překvapivé, neboť 57letý bývalý etiopský ministr zdravotnictví a zahraničí byl jediným kandidátem.