Odhodil ruský pas, teď vyzve Čechy. Jeho otec se skandálně rval v Piešťanech

Soud v pondělí poslal do vazby dvaasedmdesátiletého recidivistu, který v pátek večer přepadl hernu v Olomouci a její pracovnici střelil pistolí do hlavy. Sedmapadesátiletá žena leží v nemocnici a její stav je kritický. Pachatele, který 48 let svého života strávil za mřížemi, zadrželi kriminalisté tři hodiny po přepadení herny na nedalekém vlakovém nádraží. Senior byl obviněn z vraždy ve stadiu pokusu. U soudu mu hrozí 15 až 20 let vězení či výjimečný trest. Novinářům to v pondělí řekl vedoucí odboru obecné kriminality služby kriminální policie a vyšetřování krajského ředitelství Jan Lisický.

Nebezpečný recidivista v pátek večer dění v herně na Masarykově třídě nějakou dobu sledoval z ulice a vyčkával, až z podniku odejde poslední zákazník. "Poté vstoupil dovnitř a revolverem zamířil na obsluhu. Požadoval vydání peněz, jinak hrozil použitím zbraně," uvedl Lisický. Žena mu peníze odmítla vydat. "Muž poté cíleně a chladnokrevně vystřelil a ženu zasáhl do hlavy," řekl Lisický, podle kterého šlo o "naprosto chladnokrevnou popravu". Při útěku z herny senior střelnou zbraň zahodil, kriminalisté ji poté našli. Pachatel v herně nic neukradl.