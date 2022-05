Finsko - Kanada 0:0. Kanada měla více šancí, ale svižná první třetina gól nepřinesla

Motivace finských hokejistů musí být pro dnešní zápas obrovská. Přeci jenom jsou domácím celkem a dosud nejlepším výsledkem na šampionátu hraném ve Finsku byla čtvrtá místa v letech 2012 a 2013. Už nyní je to tedy nejlepší výsledek Finů na domácím mistrovství, nicméně současný tým chce dosáhnout maxima. Povedla by se tak unikátní kombinace, kdy by Finové v jednom roce ovládli olympijské hry i mistrovství světa. To se dosud podařilo jen Švédsku v roce 2006.