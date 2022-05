Odevzdali jsme to, mrzelo Čechy. Sudí? Vtip, řekl Krejčí. Trenér viděl stupidní fauly

Sedmé prohrané semifinále na velké akci v řadě. Čeští hokejisté na mistrovství světa v Tampere podlehli Kanadě vysoko 1:6 a sen o zlaté medaili se jim rozplynul. Po slibném prvním dějství se hra národního mužstva zcela rozpadla. Davidové Pastrňák i Krejčí hledali důvody jen marně, nepomohly ani jejich fauly, s nimiž čeští tahouni nesouhlasili.

Tampere (od našeho zpravodaje) - Češi utrpěli v semifinále šampionátu v Tampere jednu z nejtěžších porážek v historii play off mistrovství světa. Debakl 1:6 se zařadil k jiným semifinálovým prohrám s Kanadou, 4:8 v roce 2003 či 1:5 v roce 2019.

"Každý se musí podívat do zrcadla. Musíme chtít hrát s pukem, to tam vůbec nebylo. Báli jsme se hrát, jen jsme puky odhazovali," vyprávěl svým typickým tichým hlasem David Krejčí. I tak na něm bylo rozzlobení jasně znát.

"Kanada neudělala nic, vyloženě jsme jí to dali. Přestali jsme hrát naši hru, vůbec nevím proč. Pak už jsme se do toho nemohli dostat zpátky," konstatoval podobně Krejčího parťák z prvního útoku David Pastrňák.

Oba mluvili především o druhé třetině, kdy Češi zápas ztratili. V té první totiž působili svěžím dojmem, Kanadu přehrávali a mohli vést o více než jeden gól. Místo toho inkasovali 33 sekund před první sirénou na 1:1.

Nástup do druhé části už měli lepší Kanaďané a vedení strhli na svou stranu v přesilovce po vyloučení Pastrňáka. Ten byl potrestán za nedovolené bránění v souboji s Pierrem-Lucem Duboisem.

"Dal mi loket do hlavy, pak jsem si jel jen pro hokejku. Ten kluk má dva metry, lehce jsem do něj šťouchnul a on spadl na p*del jak… Myslím, že to nasimuloval," popisoval Pastrňák. Rozhodčí to sledoval zblízka.

"Byla to ode mě blbost, moje chyba, ale jak rozhodčí posuzovali fauly ve druhé třetině, nevím…," kroutil hlavou útočník Bostonu. Kanada potom rychle zvýšila na 3:1 a po vyloučení Krejčího přidala čtvrtý gól.

"Za mě je to vtip, co tam někteří lidé předvedli. Polovina těch faulů by v NHL nebyla," odpovídal Krejčí na otázku o rozhodčích, přičemž v první větě použil anglický výraz joke.

Trenér Kari Jalonen měl ovšem na věc jiný pohled. "Kanaďané neměli žádná hloupá vyloučení. Naopak po našich dvakrát skórovali, což zápas úplně otočilo. Na této úrovni a v takto důležitých zápasech si podobná vyloučení nemůžeme dovolit," vadilo finskému kouči.

Že Krejčí komentoval výkon mužů v pruhovaném jako vtip? "Ještě jsem to neviděl na videu, nicméně jedna věc je jasná. Když jste na trestné lavici, nemůžete vyhrávat zápasy," reagoval Jalonen.

Související Rusové a Bělorusové si nezahrají na hokejových šampionátech ani příští rok

Od stavu 1:2 padla na Čechy deka. "První třetina byla solidní, pak jsme ale vůbec nechtěli hrát," tvrdil Krejčí. "Druhou třetinu jsme úplně odevzdali, oslabení nepomohla, ale udělali jsme i další chyby a posadili Kanadu na koně," zmiňoval Pastrňák.

Krejčí dával první gól zápasu z přesilovky, za poslední čtyři utkání však Češi skórovali jen jednou při hře pět na pět (při výhře 1:0 ve skupině proti USA). "Je to problém, teď jsme ty góly potřebovali. Šance byly, zamrzí to," klopil Pastrňák hlavu.

Na 2:0 mohli v první části zvýšit Filip Hronek a Tomáš Hertl, Pastrňák ve třetí periodě neproměnil trestné střílení. "Někdy se stane takový den, kdy to nejde. S mým výkonem jsem samozřejmě zklamaný. Hned po zápase je důležité najít motivaci, aby se to už nestalo," povídal.

V součtu s MS v letech 2011, 2012, 2014, 2015, 2019 a olympiádou 2018 prohráli Češi na velké akci sedmé semifinále v řadě. Jako útěcha zbyla znovu bitva o třetí místo.

"Musíme chtít hrát. Jestli přijdeme jako proti Kanadě, to můžeme odjet hned," prohlásil Krejčí. "Vyspíme se a od rána budeme myslet na bronz," řekl Pastrňák.

Češi nastoupí proti Američanům v neděli od 14:20 českého času. O pět hodin později odstartuje finále ve stejném složení jako na předchozích dvou šampionátech v Bratislavě a Rize, Finsko versus Kanada.