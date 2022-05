Ostuda, hodnotil Vejmelka historickou prohru. Červenka šel do nájezdů už nalomený

V desátém vzájemném duelu na velkém turnaji se dostavila první ztráta českých hokejistů proti Rakousku. Na mistrovství světa v Tampere pustili v poslední minutě náskok 1:0 a pak prohráli na nájezdy. Hráči odcházeli z ledu se sklopenými hlavami, ale věří, že prohra se soupeřem přidaným z nižší divize nepřinese větší turnajové komplikace.

Tampere (od našeho zpravodaje) - Rakušané byli pro Česko dosud z hlediska výsledků jedním z nejoblíbenějších protivníků na MS nebo olympiádě, neboť mu nevzali nikdy ani bod. Zato ve Finsku uloupili rovnou dva.

Proti někomu ze šestice Kanada, USA, Rusko, Švédsko, Finsko, Česko zvítězili dokonce po 21 letech. Na šampionátu v roce 2001 v Německu porazili Američany 3:0.

"Tohle je pro nás samozřejmě ostuda," začal s hodnocením brankář Karel Vejmelka. "Rakušané hráli dobře, půl minuty před koncem se jim podařilo srovnat. Chybělo nám trochu štěstí, nějaký odražený puk, abychom dali uklidňující druhý gól. To se však nestalo," litoval.

Na konci první třetiny poprvé na turnaji skóroval Roman Červenka, jenž ve třetím zápase turnaje vystoupal v kanadském bodování již na bilanci 1+6. Další příležitosti ale čeští reprezentanti nevyužili a ve třetí části se Vejmelkovi před brankou množily nepřehledné a nebezpečné situace.

"Nevím, jestli jsme při hře soupeře bez brankáře byli pasivní, musíme se na to podívat a zhodnotit si to. Při gólu na 1:1 jsem puk někam vyrazil, ale nevěděl jsem, kde je. Bruslí a hokejkou to pak šťastně dostali do branky," popisoval český gólman vyrovnání Briana Leblera v čase 59:22.

"Měli jsme rozhodnout, nemuselo se to hrát takhle do poslední minuty. Nevím, jestli jsme si šancí vytvořili dost, to asi ne. Věřili jsme, že ten zápas dotáhneme do vítězného konce, což nevyšlo," řekl Červenka.

Češi vyslali na branku Bernharda Starkbauma 25 střel, Rakušané na tu Vejmelkovu o šest méně. "Já jsem se ale cítil dobře. Byly to většinou jednodušší střely, chodily pravidelně," konstatoval brankář Arizony.

Přestože v neděli po čtyřech gólech od Švédů střídal, proti Rakousku byl připraven opět jako startér. "Šel jsem do zápasu s tím, že ho chci vyhrát, jako vždy. Nebylo to o tom, že bych si měl já spravit chuť," poznamenal.

"Bylo tam od nás málo střel, netlačili jsme se před branku," přidal svůj pohled zadák Michal Kempný, který šel do zápasu prakticky hned po příletu z Washingtonu a po jednom tréninku.

Atmosféra v mužstvu se mu zdála dobrá. "Povzbuzovali jsme se na střídačce, v šatně. Z toho mám dobrý dojem. Já jsem se na ledě cítil dobře, i když jsem dlouho nehrál. Půjdu zápas od zápasu. Půjdeme nahoru," věří účastník šampionátů 2016 a 2017.

Prodloužení bylo z české strany spíš udržovací a opatrné a v nájezdech se neprosadil nikdo z pětice Tomáš Hertl, Červenka, Matěj Blümel, Jiří Smejkal a David Krejčí.

Českého kapitána vychytal brankář Starkbaum. "Když měl člověk zápas téměř pod kontrolou nebo tahal za delší konec, to už pak jde do nájezdů psychicky nalomený. Je to nepříjemné," přiznal Červenka.

Vejmelku překonal ze čtyř rakouských střelců Peter Schneider. Útočník, který v mládí hrál i studoval v Česku a minulou sezonu strávil právě s Vejmelkou v Kometě. Brankáře vymíchal a zakončil bekhendem.

"Věděl jsem, že má více variant. Snažil jsem se počkat, bohužel to udělal dobře," krčil rameny pětadvacetiletý gólman. Zmar Čechů podtrhl v páté sérii nepovedený nájezd Krejčího. Zkušený útočník chtěl rychle a prudce vystřelit, ale zdaleka netrefil bránu.

Rakušané původně neměli v Tampere vůbec startovat, z nižší divize byli dosazeni od zeleného stolu po vyloučení Bělorusů. Po třech zápasech proti favoritům Švédsku, USA a Česku ale mají tři body, což je pro ně minimálně do bojů o záchranu výborný vklad.

To Čechům další ztráta po prohře se Švédy lehce komplikuje cestu do čtvrtfinále. "Myslím, že pro nás ta porážka neznamená vůbec nic," shodil však podobné úvahy ze stolu Vejmelka. "Turnaj je dlouhý, ale my musíme být určitě lepší," doplnil Červenka.

"Smolný zápas, jdeme dál, díváme se dopředu," uzavřel brankář. Ve středu se k týmu připojí David Pastrňák, pak se bude vyhlížet ještě přílet Davida Kämpfa. Ve čtvrtek čeká výběr Kariho Jalonena zápas proti Lotyšsku, v němž by zaváhání mohlo mít už fatální důsledky.