Nejsme nikde, moje lajna musí pomoct, zlobí se Hertl. Na MS je bez bodového příspěvku

Tampere (od našeho zpravodaje) - Tomáš Hertl přijel ze San Jose na mistrovství světa po dlouhých sedmi letech, ale zatím se stal v Tampere symbolem trápení českých posil z NHL, které v prvních dvou zápasech turnaje proti Velké Británii (5:1) a Švédsku (3:5) skoro nebodovaly. Zatímco elitní útok Čechy táhne, souhra Hertlovy druhé formace vázne.

Jaké máte pocity z prohraného duelu proti Švédům?

Nejsou dobré. Nehráli jsme dobrý hokej, nechali jsme je hrát, moc nám toho nedovolili. Očekávám od sebe a naší lajny víc. Nemůže hrát jenom útok Davida Krejčího. Musíme pomoct i my, dát nějaký gól. A když ne gól, udržet se aspoň v pásmu. Ale jsme nikde.

Souhra s Jakubem Vránou nefunguje?

Myslím, že naše první dva zápasy na turnaji ve Stockholmu nebyly špatné, ale dnes jsme toho moc nevytvořili. Nebyli jsme tolik v útočném pásmu. Je na nás, abychom to zvedli. Zatím vůbec nepomáháme.

Přečetli Švédové na MS váš systém? V čem vedle častých vyloučení byly další chyby?

Bylo to celkově naší hrou. Ztráceli jsme puky, chtěli jsme udělat něco navíc. Nahrát, jet na druhou stranu obranného pásma. Když to nejde, musíme hrát jednodušeji. Místo toho jsme je nechali hrát, ztratili jsme hrozně moc puků. Švédové z toho měli brejky, dostali jsme je do hry. Kdybychom chodili více do jejich beků, které mají ofenzivní a nechtějí tolik bránit, měli by to těžší.

Mnoho chyb a ztrát jste měli už v utkání s Velkou Británií. Bylo to v druhém zápase podobné?

S Británií to bylo o tom, že nám puky přeskakovaly hole. Se Švédy jsme to zbytečně předržovali u naší modré, chtěli jsme něco udělat, místo abychom si to hodili a šli za tím. Proti Rasmusi Dahlinovi a Adamu Larssonovi jsme měli hrát jinak. Nemají rádi, když je soupeř dohrává, nejlepší jsou v útoku a tam jsme je nechali hrát pořád.

V prvních deseti minutách se přes vás Švédové dostávali složitě. Co se stalo pak?

Nevím. Ale mně připadalo, že první dvě třetiny nemáme energii. Místo abychom je nenechali hrát a zabrali. Oni hráli pomalu na tři lajny, ale nezatlačili jsme na ně. Těžko jsme se k nim dostávali. Jak jsem říkal, bylo to i tím, že jsme relativně lacino ztráceli puky.

Mrzí vás, že jste nechali Švédy otočit dobře rozjetý zápas už v první třetině. Ztratili jste tím momentum utkání?

Byli jsme hodně vylučovaní, tím jsme se dostali do hry. V oslabení se hraje dost těžce a my jsme jim dovolili hrát pět na tři.

Může být u vás hráčů z NHL problém s adaptací na širší led?

Na to se rozhodně vymlouvat nebudu. Jsme na tom všichni stejně. Tady to není o zvykání, ale o tom, abychom byli silnější na puku. Trošku to zjednodušit a hrát v útočném pásmu. Ne někde ve středním a pak v obranném. Tým od nás očekává, že pomůžeme.

Co říkáte na výkony Romana Červenky, který má po dvou zápasech bilanci 0+6?

Červus to ukazuje každý rok. Každoročně podává super výkony, má neskutečné vidění, umí si to přidržet, najít volného hráče. Červus tady předvádí skvělé věci.

Může vás povzbudit třetí třetina, kdy jste Švédy zatlačili?

Víme, že kdybychom takhle hráli celý zápas, může to být jinak. Ale to už bylo pozdě, věděli jsme, že za první dvě třetiny jsme si nezasloužili vedení, vypadalo to, že nám nejedou nohy. Byli jsme všude pozdě, nemohli jsme se z toho dostat.

Pokusíte se teď nepovedený výkon hodit za hlavu?

Nemá cenu na to myslet. Řekneme si o několika chybách, musíme se připravit na další zápasy, každý z nich bude těžký, nebude tady lehký. Musíme zapomenout a začít znovu. Hlavně naše lajna a já musíme předvádět lepší výkony, pomoct týmu. Když ne gól, tak vytvořit tlak a ne jenom honit puky.