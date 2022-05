Chaos v české bráně. Jalonen dosáhl na unikát, Dostál skončil v nemocnici

Takový kolotoč zkraje hokejového mistrovství světa české brankoviště nikdy nezažilo. Během dvou zápasů se prostřídali všichni tři gólmani, přičemž statisticky nejhorší výkon podal muž, který měl k pozici jedničky nejblíž. Ještě větší nepříjemností je zranění Lukáše Dostála, jemuž hrozí předčasný konec na turnaji.

Ačkoliv Češi brankáře číslo jedna nevyhlásili, dalo se vytušit, že by jím mohl být Karel Vejmelka.

Jako jediný z české trojice v sezoně pravidelně nastupoval v NHL. Zůstal sice těsně pod 90procentní úspěšností zákroků, ale slaboučkou Arizonu často držel nad vodou. I proto podepsal poměrně lukrativní smlouvu na další tři roky.

Generální manažer české reprezentace Petr Nedvěd na Vejmelku pěl chválu a věřil, že "mistrovství odehraje v podobném stylu".

Pětadvacetiletý gólman navíc odchytal poslední dva zápasy přípravy, v nichž zazářil - od Finů dostal jediný gól, Švýcary vynuloval. Na mistrovství světa pak v neděli dostal důvěru proti prvnímu těžkému soupeři, Švédům.

Vydržel ale jen asi do půlky zápasu, po čtyřech inkasovaných gólech z 18 střel ho vystřídal Marek Langhamer.

"Měl jsem pocit, že bychom měli vlít energii zpět do naší hry," vysvětloval rošádu trenér reprezentace Kari Jalonen.

"Bylo mi Karla líto," poznamenal obránce Radim Šimek. "Bohužel i tohle k hokeji patří. My jsme mu tedy vůbec nepomohli. I kdyby tam byl Dominik Hašek ve svých nejlepších letech, dopadlo by to stejně."

Minimálně střela Mathiase Bromého, kterou útočník zvyšoval na 3:1, však chytatelná byla.

Langhamer si ve zbytku utkání vedl lépe - čelil 16 pokusům a inkasoval jedinkrát. Musel ale skousnout prohru 3:5. "Myslel jsem na to, abych zastavil naše krvácení, což se povedlo. Trošku jsme se nastartovali, ale bohužel ve třetí třetině jsme inkasovali další gól," vykládal České televizi gólman, který na šampionátu dospělých chytal stejně jako jeho kolegové vůbec poprvé.

"Premiéra, jakou jsem si přál, to určitě nebyla. Na druhou stranu jsem rád, že jsem do toho mohl skočit hned ve druhém zápase," dodal.

Historický unikát

Jelikož v sobotu proti Velké Británii dostal šanci Dostál, Česko v prvních dvou duelech prostřídalo všechny tři brankáře, což je historický unikát.

Jalonen tím překonal Luďka Bukače, který na mistrovství světa 1995 protočil tři gólmany v prvních třech kláních. Postupně nasadil Romana Turka, Petra Břízu a Romana Čechmánka. Dál už ale sázel jen na Turka, který dovedl Čechy ke čtvrtému místu a pronikl do All Star týmu turnaje.

Všichni tři čeští brankáři se dostali do hry ještě na světovém šampionátu 2012, 2013 a 2019. Nikdy ale ne tak rychle jako pod Jalonenem a Bukačem.

Jinak je tomu u olympiády. V Soči 2014 trenér Alois Hadamczik překvapivě začal s Jakubem Kovářem, ovšem hned v prvním zápase proti Švédsku ho vystřídal za Alexandra Saláka. Od druhého duelu pak pokračoval s Ondřejem Pavelcem.

"Veselo" bylo také v Turíně 2006. Hadamczik vsadil na Dominika Haška, ale toho po necelých deseti minutách v bráně zradil úpon stehenního svalu, a tak roli jedničky převzal Tomáš Vokoun, který později čistým kontem zařídil Česku bronz. Mezitím měl ale výpadek, a tak klíčové čtvrtfinále proti Slovensku odchytal Milan Hnilička.

Dostál v nemocnici

Který brankář vstoupí do play off, s nímž se obecně počítá, na probíhajícím mistrovství, není vůbec jasné. Úvodní víkend otázku zkomplikoval.

Nejvyšší úspěšnost má zatím nejmladší z české trojice, 21letý Dostál, který z 18 střel inkasoval jedinkrát. Nutno dodat, že proti papírově slabým Britům. Jalonen ho i tak chválil: "Odvedl dobrou práci, je to skvělý kluk. Jeho výkon byl neuvěřitelný."

Problém je, že Dostál prodělal zranění v dolní části těla. Asistent trenéra Libor Zábranský odmítl upřesnit, jak se mu to stalo. Mladý gólman každopádně musel na vyšetření do nemocnice a není jisté, zda na turnaji bude pokračovat.

"Všichni chceme věřit, že to nebude nic vážného. S týmem je pořád, akorát ta situace je taková, jaká je. Samozřejmě to není nic příjemného," doplnil Zábranský.

Čechy v úterý odpoledne čeká Rakousko a pak další dva outsideři - Lotyšsko a Norsko. Až na závěr skupiny přijdou těžcí soupeři v podobě Spojených států a Finska. Možná až tehdy se rozhodne o české jedničce pro čtvrtfinále.