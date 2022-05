Finská jízda pokračuje. Olympijští vítězové si snadno poradili s Američany

Hokejisté Finska porazili v základní skupině B na mistrovství světa tým USA 4:1. Domácí tak zůstávají i po třetím vystoupení v Tampere stoprocentní. Ve skupině A udolali Němci Francii 3:2.

Olympijští vítězové z Pekingu vedli už na konci 31. minuty 4:0. Tři body za gól a dvě nahrávky si připsal útočník Sakari Manninen. Oba týmy budou soupeři českého týmu na závěr zápasového programu skupiny.

Od úvodních minut se hrál oboustranně velmi rychlý hokej, v němž nebyla nouze o zajímavé okamžiky. Američané hráli už po 24 sekundách přesilovku, stav se však neměnil. Na druhé straně měl dvě šance Filppula, když při té druhé se dostal sám až před brankáře Manna, ale ten si mezeru mezi betony pečlivě pohlídal. Početní výhodu pak nevyužili ani Finové.

Krátce po jejím skončení zkusil Björninen štěstí bekhendem, ale jeho pokus zastavila horní tyčka. Při hře ve čtyřech na obou stranách našel Manninen Lehtonena, jenž zblízka tvrdě zakončoval, ale Mann znovu skvěle zasáhl. Při zakončení z první do odkryté branky minul kotouč Lammikko. Domácí tým hrál pak další přesilovku, Granlund vzal na sebe přečíslení dvou na jednoho a prostřelil Manna.

Už po 63 sekundách se proti pravidlům provinil Watson, jehož zákrok s vytrčeným loktem na hlavu Hartikainena vzápětí ještě překontrolovali sudí na videu a z trestné lavice poslali hříšníka rovnou do šaten. Od té doby přibylo na ledě hodně potyček a ostřejších zákroků, ale pro Seveřany bylo důležité, že přidávali také góly.

V dlouhé početní výhodě sice nejprve neuspěl právě Hartikainen, ale pak se po dokonalé Innalově nahrávce prosadil Filppula a 54 sekund po něm zvýšil už na 3:0 Manninen. Zámořský výběr nenacházel protizbraně ani po skončení pětiminutového oslabení. V polovině utkání naopak při hře ve čtyřech na obou stranách využil Mannova zakrytého výhledu Lehtonen a prakticky definitivně rozhodl.

"Bylo skvělé, jak se nám přesilovky povedly, dobře si v nich rozumíme. Věříme si a potvrdili jsme to v posledních zápasech, když se nám podařilo nastřílet pár gólů," uvedl útočník vítězů Teemu Hartikainen.

Ve třetím dějství mohl tahoun domácích Manninen přidal další gól, ale Mann byl proti. Na druhé straně měl možnost zařídit alespoň čestný úspěch Američanů Galchenyuk, Olkinuora však dál držel čisté konto. Nakonec ho ale neuhájil. Právě Galchenyuk ukázal v závěru svou šikovnost a s hokejkou mezi nohama uzavřel v čase 58:22 skóre.

"Strávili jsme až příliš mnoho času v boxu trestoměřičů, tímto způsobem rozhodně nemůžeme pokračovat. Byl to zápas plný emocí, ale my musíme být ve zbytku turnaje rozhodně lepší. Potřebujeme být lépe připravení a zůstat v klidu. Jsme tady jako jeden tým. Poslední třetinu jsme odehráli už lépe a máme alespoň na čem stavět do příštího utkání," poznamenal obránce Američanů Nate Schmidt.

Rozhodl Pföderl

Německo ve skupině A zdolalo Francii 3:2 a se šesti body za tří zápasů je v tabulce třetí. Ve 46. minutě rozhodl útočník Leonhard Pföderl, který si v utkání připsal i asistenci. Dvěma přihrávkami pomohl Marc Michaelis. Francouzi na nedělní výhru nad Kazachstánem (2:1) nenavázali a mají tři body.

Po dvou odchytaných duelech s Kanadou (3:5) a Slovenskem (2:1) dostala volno gólmanská jednička Němců Grubauer z Colorada a do brankoviště se postavil Niederberger. Už ve 2. minutě šel na francouzské straně pykat za faul útočník Hradce Králové Perret a po 35 sekundách Němci přesilovku využili. Rychlou kombinaci zakončil po Pföderlově přihrávce z pozice mezi kruhy Fischbuch.

Francouzi se při Soramiesově trestu neprosadili a naopak mohli v oslabení inkasovat, ale Loibl z úniku na Ylönena bekhendovým blafákem nevyzrál. Ve 14. minutě nabídl soupeři přesilovku Stützle a v čase 14:48 ji zužitkoval Texier, který se po přihrávce Tima Bozona trefil z pravého kruhu. Němcům vrátil vedení 129 sekund před koncem první třetiny tečí Bittnerovy střely Ehl.

Po 33 sekundách se po objetí branky snažil u levé tyče zasunut puk za Ylönena Michaelis, ale jak si sudí Hansen s Heikkinenem ověřili u videa, francouzský gólman puk za čáru nepustil. Němci se ubránili při Kastnerově vyloučení, ale v 32. minutě už bylo vyrovnáno. Obránce Gallet podpořil ofenzivu a tečoval za Niederbergerem Bertrandovu přihrávku.

V čase 45:45 vrátil Německu náskok Pföderl. Najel si při rychlém kontru za obranu Francie a proměnil Noebelsovu ideální "žabku". Ylönen si pak poradil se Soramiesovou tečí. Potom se Francouzi ubránili při Galletově vyloučení a v 55. minutě mohl vyrovnat Ritz. Němci mohl pojistit náskok z přečíslení, ale po Fischbuchově přihrávce ztroskotal Soramies na Ylönenovi. Po střele Texiera mohl vynutit prodloužení Tim Bozon, jenže tělem za Niederbergera puk nedostal.

Skupina B (Tampere):

Finsko - USA 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 17. Mikael Granlund (Manninen, M. Lehtonen), 25. Filppula (Innala, Vatanen), 26. Manninen (J. Sallinen, Mikael Granlund), 31. M. Lehtonen (Hartikainen, Manninen) - 59. Galchenyuk (L. Hughes, Seth Jones). Rozhodčí: Nord (Švéd.), Rohatsch - Merten (oba Něm.), Van Oosten (Kan.). Vyloučení: 7:8, navíc Watson (USA) 5 min. a do konce utkání. Využití: 3:0. Diváci: 11.555.

Finsko: Olkinuora - Hietanen, M. Lehtonen, Seppälä, Ohtamaa, Vatanen, Friman, Pokka - Hartikainen, Manninen, Mikael Granlund - Armia, Filppula, Pesonen - J. Sallinen, Lammikko, Innala - Anttila, Björninen, Mäenalanen. Trenér: Jukka Jalonen.

USA: Mann - Seth Jones, Megna, Peeke, Schmidt, Blankenburg, L. Hughes - Watson, Lafferty, Kuhlman - Hayden, Bordeleau, Galchenyuk - Barber, Meyers, K. Bellows - Farrell, Gaudette, Lettieri. Trenér: David Quinn.

1. Finsko 3 3 0 0 0 11:2 9 2. Švédsko 2 2 0 0 0 8:4 6 3. USA 3 1 1 0 1 8:7 5 4. ČR 2 1 0 0 1 8:6 3 5. Lotyšsko 3 1 0 0 2 5:8 3 6. Norsko 3 0 1 0 2 6:11 2 7. Rakousko 2 0 0 1 1 3:6 1 8. Velká Británie 2 0 0 1 1 4:9 1

Skupina A (Helsinky):

Francie - Německo 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 15. Texier (T. Bozon, Chakiachvili), 32. Gallet (Bertrand, Claireaux) - 3. Fischbuch (Pföderl, Michaelis), 18. Ehl (Bittner, Kastner), 46. Pföderl (Noebels, Michaelis). Rozhodčí: Hansen (Nor.), Heikkinen (Fin.) - Špůr (ČR), Zunde (Lot.). Vyloučení: 3:3. Využití: 1:1. Diváci: 2652.

Francie: Ylönen - Gallet, Auvitu, Llorca, Chakiachvili, Crinon, Thiry, Guebey - Fleury, S. Treille, T. Bozon - Bertrand, Claireaux, Perret - Leclerc, Texier, Boudon - Colotti, Ritz, Fabre - K. Bozon. Trenér: Philippe Bozon.

Německo: Niederberger - Seider, M. Müller, Holzer, J. Müller, Wissmann, Wagner, Bittner - Stützle, Plachta, Ehliz - Michaelis, Pföderl, Noebels - Loibl, Schmölz, Fischbuch - Kastner, Soramies, Ehl. Trenér: Toni Söderholm.