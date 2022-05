Ramsay na své krajany nevyzrál. Kanadští hokejisté porazili Slovensko 5:1

Kanadští hokejisté vyhráli na mistrovství světa v Helsinkách jednoznačně nad Slovenskem 5:1 a při snaze o obhajobu loňského titulu z Rigy mají po třech zápasech plný počet devíti bodů.

Dvěma góly včetně vítězného k tomu přispěl útočník Pierre-Luc Dubois, branku a přihrávku zaznamenal Adam Lowry a po dvou asistencích si připsali Josh Anderson s Dylanem Cozensem.

Slováci po úvodní výhře nad Francií (4:2) prohráli s Německem (1:2) a jejich kanadský kouč Craig Ramsay nedokázal dnes překvapit své krajany. Bronzoví medailisté z únorových olympijských her v Pekingu mají po třech duelech jen tři body.

Do slovenské sestavy se zařadil útočník Adam Sýkora a ve věku 17 let, osmi měsíců a devíti dnů se stal třetí nejmladším hráčem na MS. Mladší byli jen loni současní členové kádru - nejlepší střelec únorových her v Pekingu Juraj Slafkovský (17 let, měsíc a 21 dnů) a obránce Šimon Nemec (17 let, tři měsíce a šest dnů).

Slováci mohli jít ve třetí minutě do vedení, kdy měl Liška po Lantošiho přihrávce odkrytou branku, ale po zpracování puku už se už Thompson stihl dostat do úhlu střely. Potom se Ramsayho výběr ubránil při Rosandičově vyloučení a navíc se při něm po Krištofově akci dostal do šance Slafkovský, gólman Vegas ale zasáhl lapačkou. Odolal i v 8. minutě, kdy ani nadvakrát neuspěl Regenda a po něm ani Nemec.

"Měli jsme trošku pomalejší začátek. Slovensko hráli velmi dobře a trošku nás překvapili. Ve druhé a třetí třetině už jsme hráli, jak jsme si představovali. Myslím, že se pomalu blížíme k tomu, abychom hráli, co chceme. Ale samozřejmě ještě máme na čem pracovat. O tom začátek turnaje je, abychom se společně sehráli," řekl kapitán Kanady Thomas Chabot.

Další okamžiky patřily Kanadě. Húska ale zastavil betonem Comtoisův únik a po Duboisově střele mu pomohla tyč. V čase 10:48 už obhájci titulu vedli. Seversonovu střelu vyrazil gólman před sebe, kde se o Jánošíkovu hokejku a Lowryho nohy puk odrazil do branky. Sudí Ansons a Öhlund si platnost gólu ověřili u videa.

Húska si potom poradil s Johnsonovou tečí. Ve 13. minutě Slováci po šesti sekundách potrestali Royův faul. Takáč hledal z pravého kruhu před brankou Regendu, ale puk si v souboji s ním srazil do vlastní branky Severson. Při Whitecloudově vyloučení přestřelil Nemec.

Ve 24. minutě šel za zákrok vysokou holí na Comtoise pykat na dvě plus dvě minuty Rosandič a v čase 26:11 vrátil Kanadě vedení Dubois. Jeho přihrávku si srazil do vlastní branky Slafkovský. Vzápětí se Húska vyznamenal po sérii zákroků ještě vleže lapačkou při Cozensově bekhendové dorážce.

V polovině utkání mohl vyrovnat Tamáši, ale nejdříve zasáhl Thompson a napodruhé útočník Banské Bystrice minul. V 35. minutě kanadský gólman rychlým skokem zabránil Ivanovi ve snaze skórovat do odkryté branky. Vzápětí se dostal v oslabení do úniku Lowry, ale Húska jeho bekhendový blafák kryl. V čase 37:56 zvýšil opět Dubois, jenž se od levého mantinelu probil mezi kruhy a v pádu vleče skóroval.

Po 68 sekundách závěrečného dějství přidal další branku týmu kouče Claudea Juliena Sillinger. Jeho první pokus z pravého kruhu zblokoval Jánošík, ale z těžkého úhlu už prostřelil Húsku. Sillinger svým druhým gólem na turnaji oslavil dnešní 19. narozeniny. "Reprezentuju Kanadu poprvé a je to pro mě výjimečné ocenění. Je to sen každého dítěte. Když navlečete dres s Javorovým listem, snažíte jakkoliv pomoct k úspěchu a nemyslíte na své ego," konstatoval Cole Sillinger.

V 52. minutě ještě překonal po Cozensově přihrávce z úniku slovenského gólmana Geekie. Velkou šanci zkorigovat stav a skórovat při své premiéře měl čtyři a půl minuty před koncem Sýkora, s bekhendovým blafákem ale na Thompsona nevyzrál.

"Myslím, že už se musíme soustředit na příští zápas. Potřebujeme bojovat a hrát nejlépe, jak umíme, pak máme šanci vyhrát. Myslím, že většinu zápasu jsme byli Kanadě vyrovnaným soupeřem. Ale nakonec vyhráli 5:1. To se počítá a dopadlo to pro nás špatně," prohlásil Slafkovský.

Lotyši přetlačili Nory

Lotyšsko porazilo Norsko 3:2 a ve třetím utkání na turnaji poprvé bodovalo. Na jeho triumfu měl velkou zásluhu brankář Elvis Merzlikins, který si připsal 34 úspěšných zákroků. Klíčový náskok si Lotyši vypracovali ve druhé třetině, v níž vstřelili dva góly.

"Ve třetí třetině po nás šli. Museli jsme hodně bránit a snažit se dostávat puky z pásma. Obránci, ale i útočníci odvedli skvělou práci, blokovali střely a pokrývali dorážky. To bylo důležité, proto jsme vyhráli," řekl Merzlikins a poukázal na 19 střel Lotyšů v závěrečné dvacetiminutovce.

Lotyši na turnaji prohráli s USA i Finskem, vstup do zápasu proti Norsku jim ulehčila nedisciplinovanost soupeře. Seveřané v první třetině hned třikrát faulovali v útočném pásmu, Lotyšsko ale ani jednu početní výhodu nedokázalo využít. Herní převaha jim ale přece jen ke gólu pomohla, v 15. minutě otevřel po Keninšově přihrávce skóre kapitán Abols.

"Byla to jedna z mála akcí, kdy jsme hráli rychle. Ronny (Keninš) mě skvělou přihrávkou našel a já jen musel mít hokejku na ledě a být připraven skórovat," řekl Rodrigo Abols. Krátce po skočení třetí přesilovky ale Lotyši chybovali při střídání a Rosseli Olsen po rychlém protiútoku vyrovnal.

I ve druhé části měli Norové problém s disciplínou a soupeř toho využil. Ve 27. minutě dostal trest do konce zápasu Hoff, zároveň byl vyloučen Trettenes a Lotyšsko přesilovku pět na tři zásluhou tvrdé a přesné střely Jelisejevse využilo. V pokračující klasické výhodě sice skórovat nedokázalo, ale po skončení přesilovky pokračovalo v tlaku a Roberts Bukarts přidal třetí branku Lotyšska.

Norsko snížilo ve 48. minutě, kdy při signalizované početní výhodě využil pasivity soupeře Krogdahl. Následně si svěřenci trenéra Thoresena vytvořili střeleckou převahu, gólmana Columbusu ale potřetí nepřekonali v přesilové hře ani v závěrečné power play. Norsko tak má na kontě ve skupině B dva body, Lotyšsko tři.

"Bylo pro nás těžké se vrátit do zápasu. Kluci ale ve třetí třetině opravdu tvrdě pracovali. Ale nedokázali jsme dát dva góly, skórovali jsme jen jednou, proto jsme prohráli," řekl norský trenér Petter Thoresen. "Je to trochu frustrující, že jsme prohráli. Byl to vyrovnaný zápas, ale nevydařená pětiminutovka ve druhé třetině byla pro nás smrtící. Ve třetí části jsme ale měli šance vstřelit dva nebo tři góly," doplnil jej útočník Andreas Martinsen.

Dalším soupeřem Lotyšů bude ve čtvrtek česká reprezentace.

Skupina A (Helsinky):

Slovensko - Kanada 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 13. Takáč (Nemec, Regenda) - 11. Lowry (Severson, J. Anderson), 27. Dubois (Cozens, N. Roy), 38. Dubois (Geekie, Graves), 42. Sillinger (Lowry, J. Anderson), 52. Geekie (Cozens, Holden). Rozhodčí: Ansons (Lot.), Öhlund - Yletyinen (oba Švéd.), Seewald (Rak.). Vyloučení: 4:4. Využití: 1:1. Diváci: 3585.

Slovensko: Húska - Čerešňák, Rosandič, Nemec, M. Ivan, Grman, Jánošík, Gachulinec - Pospíšil, Krištof, Tatar - Regenda, Minárik, Slafkovský - Lantoši, Miloš Roman, Liška - Takáč, Tamáši, A. Sýkora - Lunter. Trenér: Craig Ramsay.

Kanada: Thompson - Whitecloud, Chabot, Severson, Sanheim, Mayo, Holden, Graves - N. Roy, Dubois, Cozens - J. Anderson, Lowry, Sillinger - Batherson, Barzal, K. Johnson - Comtois, Mercer, Gregor - Geekie. Trenér: Claude Julien.

1. Kanada 3 3 0 0 0 16:5 9 2. Švýcarsko 2 2 0 0 0 11:2 6 3. Dánsko 2 1 0 0 1 9:7 3 4. Německo 2 1 0 0 1 5:6 3 5. Francie 2 1 0 0 1 4:5 3 6. Slovensko 3 1 0 0 2 6:9 3 7. Itálie 2 0 0 0 2 2:11 0 8. Kazachstán 2 0 0 0 2 3:11 0

Skupina B (Tampere):

Lotyšsko - Norsko 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 15. Abols (Keninš, Balcers), 28. Jelisejevs (Balcers, Jaks), 33. Roberts Bukarts (Sotnieks, Smons) - 19. Rosseli Olsen (Rokseth, Hoff), 48. Krogdahl (Nörstebö, K. Olimb). Rozhodčí: Vikman (Fin.), Frandsen - Kroyer (oba Dán.), Constantineau (Fr.). Vyloučení: 2:5, navíc Hoff (Norsko) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 8510.

Lotyšsko: Merzlikins - Jaks, Zile, Kulda, Mamčics, Bergmanis, Čukste, Sotnieks, Smons - Balcers, Abols, Keninš - Krastenbergs, Džerinš, Rihards Bukarts - Marenis, Batna, Roberts Bukarts - Dzierkals, Smirnovs, Jelisejevs. Trenér: Harijs Vitolinš.

Norsko: Haukeland - Johannesen, Lilleberg, Krogdahl, Nörstebö, Rokseth, Klavestad, Kasastul - K. Olimb, M. Olimb, Rosseli Olsen - Röymark, Martinsen, Haga - Trettenes, Jakobsson, Hoff - Brekke Henriksen, Salsten, Rönnild - Geheb. Trenér: Petter Thoresen.