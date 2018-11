Soupeři jsou o něco dál, uznal Říha. Finové jeho mužstvo překvapili nástupem

před 11 minutami

Daleko k převážně pozitivnímu hodnocení, které volil po čtvrtečním prohraném utkání v Praze se Švédy, měl po další porážce na turnaji Karjala kouč Miloš Říha starší. Jeho svěřenci většinu zápasu s domácími Finy nestíhali, a k porážce 0:3 navíc hodně přispěli nepovedeným výkonem a vlastními chybami.

"Finové nás překvapili. V téhle atmosféře na nás vlítli a my jsme na to nedokázali zareagovat. Byť nám Bartošák vychytal šance, které domácí měli, tak jsme si dali dva takové ušmudlané góly sami. Ovlivnilo to celý zápas. Finové byli ve všem lepší; v bruslení, v kombinaci, dnes prostě zaslouženě vyhráli," řekl devětapadesátiletý Říha v rozhovoru s novináři.

"Už jsme si k tomu řekli pozitivní i ty negativní věci. Ta mužstva jsou zkrátka o něco dál. My jsme ti čtvrtí a budeme se k nim muset přiblížit. Ale zase tou tvrdou prací a tím, že od toho neustoupíme. Jen tou prací se zase posuneme. Musíme ale uznat také jednoznačnou kvalitu, ať Rusů, Švédů nebo Finů," doplnil Říha.

Připustil, že ze střídačky ani neviděl příliš možností, jak by se mohl zápas zlomit. "Nám nešly nohy, takže jsme to ani zvládnout nemohli. Soupeře jsme v ničem nepřekvapili, ale na druhou stranu musím vyzdvihnout Finy, kteří mají obranu daleko více propracovanou a zmáknutou. My jsme je nepřečíslili, jestli jsme se tam dostali dvakrát třikrát, to je málo," nezastíral Říha.

V první a možná ještě víc ve druhé třetině Seveřané Čechy jasně převyšovali. "Ano, protože jsme neplnili, co jsme si řekli. Nechtěli jsme hrát jako v Praze (proti Švédsku) a jít s třemi hráči tak vysoko. V tom jsme to ale nesplnili. Kluci strašně chtěli a mysleli si, že budou soupeře napadat a získávat kotouče jako v Praze, ale Finové to hráli velmi dobře," ocenil výkon domácích Říha.

"Potom jsme se trošku srovnali a řekli si to, bylo to lepší, ale zase tam byly fáze, kdy jsme to vypustili a propadali jak ve středním, tak i v obranném pásmu. My jsme ale hlavně neplnili, co jsme si řekli," připomněl Říha.

Ocenil obránce z extraligy. "Přistoupili k tomu velmi dobře, také Bartošáka bych pochválil. I když dostal tři góly, vychytal spoustu šancí. Ty góly jsme mu tam přivezli sami. Z útočníků bych někoho hledal horko těžko, vepředu jsme si vytvořili jednu šanci a tu jsme zahodili," řekl.

Posledním soupeřem českých hokejistů bude v neděli Rusko. Karty jsou rozdány jasně - sborná už má jistý turnajový primát, Říhův výběr skončí bez ohledu na výsledek poslední.

"Máme v nohách další zápas, bude to zase o trochu jiné taktice. Samozřejmě si nemůžeme dovolit to otevřít a chodit za nimi až tak daleko a důsledně. Pokusíme se něco vymyslet. Jde o poslední zápas, Rusové jsou na tom bruslařsky i kombinačně velmi dobře, ale my tomu musíme uzpůsobit taktiku. A bude záležet na hráčích, jak to zvládnou," dodal Říha.